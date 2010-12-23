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Истории из жизни

Неожиданная встреча

Эту историю мне рассказал муж, произошло это на САМОМ ДЕЛЕ. Еще до нашего с ним знакомства он любил путешествовать по Российским городам с сестрой на машине. Днем они гуляли по городу, а ночью садились в машину и отправлялись дальше.

Однажды летней ночью они ехали в свой родной город Курган, Курганской области. По какой именно дороге они ехали, я не стала расспрашивать, суть не в этом. Как это принято в наших деревнях, погосты расположены где-нибудь в поле, у дороги. И так совпало, что приспичило им остановиться недалеко от погоста. Время уже глубоко за полночь, стоят, курят, смотрят в небо... Как вдруг раздаётся заливистое и раскатистое ржание. Такое явно мало кто ожидает услышать в ночной тишине, в поле около кладбища.

Оборачиваются они и видят, что в поле стоит конь, большой, мускулистый и иссиня-чёрный. Стоит и копытом землю пашет...
Пока они соображали, откуда конь взялся, домашние ведь ночью должны по конюшням сидеть, да в наше время мало кто лошадей держит. Конь сорвался с места и с диким ржанием понёсся прямо на них... Побросали они сигареты и запрыгнули в машину, дали по газам, смотрят в зеркало заднего вида, а там нет никого.

С тех пор кладбищ муж избегает.

Вчера, 22:25 by zamarochka911Просмотров: 251Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ночь кладбище конь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
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Автор, а Вы про ночное что-нибудь слыхали? Раньше и все лошадей по ночам пасли. Теперь их 2 штуки на всю область, но это не значит что они гулять не хотят. Может цыган какой выгуливал или убежала от кого-то. Как в темноте ваш муж разглядел что лошадь иссиня черной была? Там у вас что, иллюминация? Не Невский проспект чай. И потом, подумаешь лошадь. Вот если б он атского сотану увидел , вот это бы было да. А так что он мог разглядеть в зеркало заднего вида на темной дороге?
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