Неожиданная встреча

zamarochka911 Просмотров: 251 Комментарии: 1 +7 Вчера, 22:25 by

Эту историю мне рассказал муж, произошло это на САМОМ ДЕЛЕ. Еще до нашего с ним знакомства он любил путешествовать по Российским городам с сестрой на машине. Днем они гуляли по городу, а ночью садились в машину и отправлялись дальше.Однажды летней ночью они ехали в свой родной город Курган, Курганской области. По какой именно дороге они ехали, я не стала расспрашивать, суть не в этом. Как это принято в наших деревнях, погосты расположены где-нибудь в поле, у дороги. И так совпало, что приспичило им остановиться недалеко от погоста. Время уже глубоко за полночь, стоят, курят, смотрят в небо... Как вдруг раздаётся заливистое и раскатистое ржание. Такое явно мало кто ожидает услышать в ночной тишине, в поле около кладбища.Оборачиваются они и видят, что в поле стоит конь, большой, мускулистый и иссиня-чёрный. Стоит и копытом землю пашет...Пока они соображали, откуда конь взялся, домашние ведь ночью должны по конюшням сидеть, да в наше время мало кто лошадей держит. Конь сорвался с места и с диким ржанием понёсся прямо на них... Побросали они сигареты и запрыгнули в машину, дали по газам, смотрят в зеркало заднего вида, а там нет никого.С тех пор кладбищ муж избегает.

Ключевые слова: Ночь кладбище конь авторская история

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