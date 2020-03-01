Оно было под водой

Оно было под водойУ каждого есть страхи или фобии, они могут быть вызваны чем-то или кем-то.
Я расскажу вам, как я начал бояться глубины.
Обычный солнечный день предвещал замечательное настроение. Мой брат, как всегда, был занят своими делами в гараже, мама возилась на кухне, а я бегал по мягкой траве, наслаждаясь теплыми лучами огненного шарика.
Залетев к брату в гараж, начал расспрашивать его, он не очень разговорчивый, поэтому быстро прекратил мои бесконечные вопросы, и я вылетел оттуда. Всегда было обидно, но такие вот подростки, сейчас я его понимаю.
Дело было к вечеру; поужинав, я решил расслабиться на диване. Моё внимание привлекло то, что брат молниеносно переместился в свой гараж, интерес переборол лень и я выдвинулся прямо за ним. Не успел я подойти к углу, за которым находится его место, он с собранным снаряжением прошёл мимо меня и направился в сторону выхода на улицу. Ничего интересного, подумал я, тем более, диван уже заждался.
Прошло больше часа, мама начала волноваться, потому что вокруг уже было темно, телефонов тогда не было, поэтому нам с мамой оставалось только одно: идти и искать его самим. Занятием брата была какая-то странная смесь футбола и хоккея, клюшками били по мячам. Начинается всё именно с этого момента, путь к футбольному полю шёл через озеро; проходя мимо него, я заметил движение на воде возле берега, это было похоже на бревно. Оно двигалось медленно, но мне удалось увидеть это. Найдя брата, мама стала ругать его, а я решил вернуться и посмотреть, что же это всё-таки было. Подойдя снова к озеру, я не обнаружил бревна, мне показалось это очень странным. Подходя ближе к берегу, я заметил, что вода начала бурлить, в одно мгновение меня что-то схватило за ногу и казалось бы всё, это конец, я не умел плавать, поэтому мой страх рос с неимоверной скоростью, некто тянул меня прямо на дно.
Очнулся я от сильных шлепков по моим щекам, начался жуткий кашель, раздирающий мои легкие, мама нависла надо мной и пыталась успокоить, далее со слов мамы: ругала я твоего брата и вдруг слышу крик знакомый, оборачиваюсь, а тебя нет рядом, побежали мы к озеру и видим - по голову в воде, только руки торчали.
Видимо, оно отпустило меня, когда услышало другие голоса, повезло наверное.
Я долго отходил от этого, маме ничего не сказал, не поверит она.
После этой ситуации я просто не могу купаться в глубоких местах и начал бояться любых водоёмов. Не могу понять, что же это было, а вдруг оно не одно, вдруг их много, водяные мастера маскировки, поджидающие свою жертву и после утаскивая её под воду, будьте аккуратны.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50 by odycoticПросмотров: 40Комментарии: 0
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