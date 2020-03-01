Оно было под водой

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:50

odycotic Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:50 by

У каждого есть страхи или фобии, они могут быть вызваны чем-то или кем-то.Я расскажу вам, как я начал бояться глубины.Обычный солнечный день предвещал замечательное настроение. Мой брат, как всегда, был занят своими делами в гараже, мама возилась на кухне, а я бегал по мягкой траве, наслаждаясь теплыми лучами огненного шарика.Залетев к брату в гараж, начал расспрашивать его, он не очень разговорчивый, поэтому быстро прекратил мои бесконечные вопросы, и я вылетел оттуда. Всегда было обидно, но такие вот подростки, сейчас я его понимаю.Дело было к вечеру; поужинав, я решил расслабиться на диване. Моё внимание привлекло то, что брат молниеносно переместился в свой гараж, интерес переборол лень и я выдвинулся прямо за ним. Не успел я подойти к углу, за которым находится его место, он с собранным снаряжением прошёл мимо меня и направился в сторону выхода на улицу. Ничего интересного, подумал я, тем более, диван уже заждался.Прошло больше часа, мама начала волноваться, потому что вокруг уже было темно, телефонов тогда не было, поэтому нам с мамой оставалось только одно: идти и искать его самим. Занятием брата была какая-то странная смесь футбола и хоккея, клюшками били по мячам. Начинается всё именно с этого момента, путь к футбольному полю шёл через озеро; проходя мимо него, я заметил движение на воде возле берега, это было похоже на бревно. Оно двигалось медленно, но мне удалось увидеть это. Найдя брата, мама стала ругать его, а я решил вернуться и посмотреть, что же это всё-таки было. Подойдя снова к озеру, я не обнаружил бревна, мне показалось это очень странным. Подходя ближе к берегу, я заметил, что вода начала бурлить, в одно мгновение меня что-то схватило за ногу и казалось бы всё, это конец, я не умел плавать, поэтому мой страх рос с неимоверной скоростью, некто тянул меня прямо на дно.Очнулся я от сильных шлепков по моим щекам, начался жуткий кашель, раздирающий мои легкие, мама нависла надо мной и пыталась успокоить, далее со слов мамы: ругала я твоего брата и вдруг слышу крик знакомый, оборачиваюсь, а тебя нет рядом, побежали мы к озеру и видим - по голову в воде, только руки торчали.Видимо, оно отпустило меня, когда услышало другие голоса, повезло наверное.Я долго отходил от этого, маме ничего не сказал, не поверит она.После этой ситуации я просто не могу купаться в глубоких местах и начал бояться любых водоёмов. Не могу понять, что же это было, а вдруг оно не одно, вдруг их много, водяные мастера маскировки, поджидающие свою жертву и после утаскивая её под воду, будьте аккуратны.

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