Как бабушка уходить не хотела

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 278 Комментарии: 1 +5 Вчера, 22:22 by

Начну с того, что моя бабушка сильно болела после инсульта. И как назло, упала и сломала шейку бедра. После Нового года она скончалась, 26 февраля 2013 года.Мы начали готовиться к похоронам. Сначала все пошло не так: то тело не могли забрать, то документы из больницы потерялись. В конце концов, утрясли все. Тут все и началось. Перед тем как привезли бабушку, мы, как полагается, поставили фото, стакан с водой и свечку зажгли. Это все у нас стояло на трельяже с закрытой простыней.Мы пошли в гараж за досками, дома остались моя мама и тетя. Вдруг мама выбегает на улицу и кричит, что горит простыня на трельяже. Мы побежали домой. Было странно — простыня сгорела и фото тоже, хотя свеча стояла далеко от простыни. Что странно: возле трельяжа было окно, и штора не загорелась, и ковер на стене тоже.Мы завесили другой простыней, все сменили, и я начала мыть полы. Оставалось два часа до привоза тела. Свечку мы больше не зажигали. Мою я полы и слышу треск свечи. Поднимаю голову — а свеча снова горит! Я бросила все и побежала на кухню. У меня началась истерика от страха.После того как похоронили бабушку, все продолжилось. До девяти дней она ходила к брату двоюродному, к своему родному внуку, открывала полки на кухне.После девяти дней переключилась на мою сестру. Моя сестра живет в своем доме. Вечером она выходит и видит, что бабушка сидит в сенях на диване. Сестра проходит мимо, выходит на улицу и видит идущую поодаль бабушку. Сестра доходит до туалета, бабушка исчезает, но слышит голос, слова разобрать не может. Так продолжалось три дня. На четвертый день сестра больше не вышла в это время на улицу, и все прекратилось. Скажу одно — это было не во сне, а наяву.Автор - Лена1988.

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