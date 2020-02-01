СделкаЯ сидел за ноутбуком и лазил по всяким сайтам. В основном стримы, видео и прочая белиберда. На фоне были открыты остальные программы, слава богу, оперативная память позволяла такую растрату. Я так делал часто, потому что в момент просмотра видео ко мне могло прийти резкое желание доделать работу или просто поделать 3D фигурки. Такой уж я человек - непостоянный. Но всё же определенная закономерность у меня присутствовала - я любил по вечерам поговорить со своими друзьями-коллегами о всяком, может даже и поиграть во что-нибудь в дискорде. И сегодняшний день тоже не был исключением.
Я зашел в конфу, дал о себе знать, кинув короткое "привет всем", ну и мы начали как обычно болтать о своём: игры, программы для проектов, новости, обсудить какие у новенькой большие сиськи - тоже само собой разумеющееся. И вроде ничего не предвещало беды и ночь, хоть и глубокая, напоминала мне, что пора спать, как я услышал оповещение. Редкий звук - тот, который звучит, когда у тебя приходит уведомление о новом друге. Я аж взбодрился и переключил окно звонка на меню друзей. И правда, кто-то с ником "Человек" хотел добавиться в друзья. Я кликнул ему на аву, а там стояла та самая фотка ленивца, которого можно было обнаружить в папке "мои фотографии" вместе с пингвином, медузой и ещё кем-то, уже не помню.
- Народ, знаете кого-нибудь с ником Человек в дискорде?
Вечером никто толком не говорил, мы в целом просто сидели для атмосферы, что, типа, не одни, отчего никто и ничего не ответил. Как были выключены микрофоны, так и остались. Наверное уже спать пошли.
Я добавил его в друзья и тут же спросил, знакомы ли мы.
- Нет, но я хотел бы познакомиться :)
Его сообщение было странным. Кто знакомится в такое время? Ещё и в дискорде?
- Чувак, откуда ты вообще мой дис нашел?
Он не ответил. Ну, собственно, с незнакомцами я много говорить не любил. Жизнь обучила, что им надо лишь рекламировать что-то или призывать к закладничеству. Указатель уже почти дошел до красной кнопки "заблокировать", как он всё-таки решил что-то написать.
- Лучше этого не делать :D
Я аж удивился.
- Что не делать?
- Игнорить, а что ещё? XD
Я аж выдохнул. Почему-то мне этот парень сильно не нравился, ещё и манера общения странная, со смайликами. Господи, старпёр что ли какой-то? Ещё и про игнор говорит. Ничего, что он сам на мой вопрос не ответил?
- Чувак, что тебе нужно? Я в закладчики не пойду.
- Ну ладно… А поиграть не хочешь? ¯\_(ツ)_/¯
- Какие игры, чувак? Три ночи.
- В шашки. Или в шахматы. Но если ты умеешь в какие-нибудь карточные игры, я и в них готов.
Так, я понял. Господи, нахер, пойду я спать.
Я включил микрофон и пожелал всем спокойной ночи. К удивлению пару человек сделали то же самое. Не все видимо спали.
Хоть я и думал, что вырублюсь как только лягу на кровать, я немного ошибся. Я добрых полчаса думал о том, кто этот мужик. Старик что ли какой-то, что с людьми давно не виделся, и, купив компьютер, первым делом пошел искать друга для игр, или может какой-нибудь малолетка? Хотя, признаюсь, это странно даже для малолетки.
Я взял телефон, врубил экран, чтобы посмотреть, сколько времени я не дрых, как заметил уведомление. Привычные вкашные я проигнорил, а вот 3 уведомление от дискорда заставили меня заострить внимание. Я развернул плашку, чтобы увидеть, что там. Одно сообщение от коллеги, который не успел пожелать спокойной ночи и сделал это письменно, и два сообщения от того чувака:
- Не спишь? :)
- Вижу, что уснуть не можешь :D
Я... Разозлился? Этот чел начинал раздражать.
- Как зовут? - резко настрочил я, открыв моментально диалог в дискорде.
- Зови по нику - Человек XD
- И сколько тебе лет?
- А сколько дашь? B)
- По еб*у бл*ь дам, если будешь спамить.
После этого сообщение он не ответил, и я даже как-то задумался, что я как-то агрессивно ответил. Только я собирался печатать извинения, как заметил, что он уже печатает сам.
- Давай :) Пойдем в шашки поиграем, если я проиграю, - то я приеду и ты дашь мне по лицу XD
- Ты серьезно? Я в Новороссийске, если что.
- Я тоже XD
Неожиданное совпадение.
- Я не собираюсь тебя бить, господи. Ты просто раздражаешь своим поведением. Нормально ответь, кто ты и сколько тебе лет.
- Может тогда сыграем и если ты выиграешь я тебе скажу? :)
- Бл*ь, нет. Давай сыграем, и если я выиграю, ты мне скинешь косарь. Вот тогда я согласен.
- Давай XD
- Ага.
Интересно было, он реально мог скинуть деньги? Ему бы они сейчас сильно бы не помешали. В интернете довольно часто бродят дурачки, которым бабки некуда тратить. Я, как человек, который смотрит стримы, могу об этом сказать уж наверняка.
Неожиданно он кинул ссылку. Я нажал на неё, открылась страница с русскими шашками. Меня сразу кинуло на пригласительную страницу, где надо было зарегистрироваться и я мог уже принять приглашение в игру. Я быстро это и сделал. Сайт был обычным и даже в такое время там было пару заполненных столиков, за которыми велась игра. Я принял приглашение, но прежде чем нажать, что я готов начинать игру, я открыл ноутбук и сел за него. Так уж было проще играть, да и общаться, если что.
Я вошел на страницу с шашками и переключил окно на дискорд.
- А что будет, если я проиграю?
- Думаю, что ничего ;)
- А что так?
- Я вижу, что бешу тебя, и, возможно, такой мой поступок заставит тебя поверить, что я просто обычный человек XD
- Ахахахах.
Ладно, стоит признать, что он уже не так бесил, как сначала. Может это просто я слишком вспыльчивый.
- Тогда погнали играть.
Я нажал на клавишу, что готов. Черные, он начал ход первым. Я не был, конечно, мастером шашек, наверное и любителем назвать нельзя, но отец всерьез ими увлекался. На чемпионаты ходил и т.д., так что я более или менее понимал, какие ходы явно глупые, а какие - наверное нет. Игра длилась недолго, минуты две, и закончилась ничьей. Я уже собирался писать ему, как услышал уведомление на телефоне.
"На ваш счет зачислено 500 рублей".
- Серьезно? - написал я в чате.
- Ну да XD
- А мне тогда что, наполовину прекратить раздражаться? Аахахаххаха.
- XD
- Ну ладно, спасибо. Я думал, что ты прикалываешься.
- Сыграем ещё раз? :D
Я почесал затылок. Четыре часа ночи. Завтра хоть и выходной, но в сон просто жесть как клонило.
Я открыл мини-холодильник в поисках энергетика, но он был пуст. Господи, я же только недавно почти ящик купил. Надо либо бросать, либо переходить на кофе. Может так хоть дешевле будет.
- Давай завтра, я уже никакой.
- А что, энергетики закончились, что ли? XD
- В точку. Давай реально завтра, в часов двенадцать.
- Да давай ещё партию и, если я проиграю, я тебе два ящика адреналина закажу XD
- Господи, чел, ахахахахах. Да ладно, оставь. Сейчас доставка не работает всё равно.
- Не, у меня рядом магазин, который 24 на 7 :D Давай, не отказывай. Два ящика - это почти пять кусков будет XD
И правда, почти пять кусков. Хммм, да ладно, чем чёрт не шутит.
- А если я проиграю?
- Тоооо… Хммм, а что тебе не жалко? :D
- В смысле? Нуууу, - я оглядел комнату,- даже не знаю.
- У тебя есть бабушкин сервиз? Который ещё в шкафу лежит и пылится? :D
- Ну, есть. А к чему ты это? Я его тебе что ли отдам при проигрыше?
- Ну а что? XD Ну если тебе жалко, сфоткай что-нибудь оттуда. Тарелку какую-нибудь, чашку. Которую тебе не жалко.
- Блин, фоткать сейчас трудновато будет. Ну давай я тебе самую красивую и большую тарелку оттуда отдам, если проиграю? Это будет честно.
"И она всё равно не больше рублей пятиста стоить будет. Риск стоит того", - подумал я.
- А давай XD. В шашки?
- Ну а во что ещё? Погнали в шашки.
Игра началась. На этот раз первым был я. Я делал, как когда-то говорил мой отец - развивал левый фланг. Одна шашка, другая. Игра шла как обычно, пока он не отдал одну свою шашку на съедение. Я её, конечно, побил, но выглядело это странно. Страннее было, когда он отдал вторую, а потом третью. Я уже подумал, что он поддаётся, но, когда я уже побил в третий раз его шашку, ко мне пришло понимание, что это был хитрый манёвр, в результате которого, отдав три свои шашки, он одним ходом забирал 4 и уходил в дамки. Я был удивлён. Отец, конечно, такое вытворял, но это было ещё рано для него самого. Я проиграл.
- Ладно, в следующий раз повезет XD
- Ага…
Я уже хотел как последний подонок резко закинуть его в чс и забыть о нём, не выполнив свою часть договора. Но… Понял, что это как-то несправедливо - так относиться к человеку, который скинул тебе пятьсот рублей.
- Ладно, как и договаривались. Завтра скину на почту. Напиши адрес тогда.
- Да ладно тебе, зачем куда-то ходить XD
Я уже хотел написать ему в ответ, как услышал шум с кухни. Даже не шум, а треск. Треск разбитого стекла.
Моё сердце резко застучало так, как наверное не билось никогда. Я моментально включил свет в комнате.
Медленно я пошел на кухню. И невооруженным глазом уже можно было увидеть открытую дверцу моего шкафа и разбитую на полу тарелку. Я в шоке пялился на неё наверное минуты три. Что тут произошло вообще? Я услышал оповещение о новом сообщении с ноутбука. Странно, ведь там были подключены наушники. Наверное я так резко вскочил, что выдернул их.
- Можешь не давать, я прощаю XD
- Ауууу :3
- Ты там, чувак!? :O
Я резко начал строчить в ответ:
- У меня тарелка разбилась.
- Правда? Сервизная, что ли? XD
- ДА!
- Ого. Видимо, в мой счёт XD
- Это ты сделал? - напечатал я, не веря, что и правда печатаю это.
- Ты что? С ума сошел? XDDDD
- На хрен, чел, ты меня пугаешь.
- Чувак, успокойся. Это наверное в окно ветер залетел и всё. :О
- Но не такой же ветер! Короче, я спать. Прощай, чувак.
- Стой XD
- Что!?
- Поиграем ещё раз? На этот раз ты выберешь игру :<
Я закрыл ноутбук и вслед за ним выключил телефон. Ну нахер, эта вся ситуация точно ненормальная.
Я пошел на кухню. Ещё пару раз затупил на всю эту ситуацию. Реально совпадение? Форточка была открыта и, конечно, можно предположить, что это ветер. Но так вовремя и так удобно? Не верилось.
Я собрал все осколки тарелки и выкинул в мусорку.
Я пытался уснуть. Полчаса, час. Но сон не приходил, хоть убей. На улице уже светлело, а ситуация с тарелкой не отпускала. Всë это было слишком странно, чтобы спокойно спать.
Я открыл дискорд в телефоне. На удивление, он не писал. Но не успело пройти и секунды, как пришло уведомление.
- Не спишь XD?
Я просто уже не знал как реагировать. Моя голова была слишком загружена и успела нехило так устать.
- Кто ты?
- А вот выиграй меня в чем-нибудь и узнаешь :D
В голову ничего не приходило, в чем бы он сейчас мог бы его переиграть. Разве что.
- В КС пошли? Один на один.
- Стрелялки? Не люблю я такое :(
- Ты сам сказал, что любую игру выбирать могу. Если не любую, то говори, какую именно.
- Да ладно тебе, пошли в КС. Я и не против совсем :P
Я загрузил старую 1.6, нашел какой-то заброшенный сервер и скинул ему айпи.
- Заходи за террористов, до первой смерти.
- Хорошо-хорошо XD
Мы начали играть. Я думал, что мы будем играть в догонялки или в прятки, так как решил, что он нормально играть не умеет. Но я услышал звук заложенной бомбы. Когда он успел? Потом были поиски оного, но время резко пролетело, и раздался взрыв.
Я проиграл…
- А что я должен был тебе, если проиграю?
- Мы не успели договориться, но давай с тебя просто обещание, что ты не прекратишь наши игры, пока не выиграешь? XD
- Что-то это всë нечисто пахнет. Давай, ладно, я ещё сыграю с тобой 5 игр и всë? Расходимся и забываем друг о друге.
- Что ты так переживаешь? XD О тарелке забыть не можешь? :p
Почему он об этом спрашивает?
- Мы договорились?
- Да, договорились. Но сейчас моя очередь выбирать игру, и я хочу с тобой зарубиться в покер B)
- Серьезно? Можем, конечно, но давай сразу договоримся о ставках.
- Конечно ;) Что ты хочешь? :D
- Ты отвечаешь на 3 моих любых вопроса, если я выигрываю. Максимально честно.
- А что тогда ты? :)
- Не знаю. Что тебе нужно?
- Ну давай тогда ты выполнишь маленькое моë желание? ;) Ничего сложного не будет, обещаю XD
- Это слишком крупно.
- Ну как бы и если я проиграю, то по сути три твоих несложных желания выполняю в виде ответов на твои вопросы. Будет честно, если ты выполнишь один XD
Доля правды в его словах была. Не думаю, что он попросит что-нибудь серьезное. Тем более в покере я более или менее разбирался.
- Господи, ладно, пошли.
И мы сыграли. Зашли в вк, дальше в покер. Договорились, что наш максимум банка ограничен, и как только кто-нибудь проиграет все деньги, игра окончена. Мы играли долго и ожесточенно. В начале выигрывал я, потом он. И так много раз. Иногда в игру заходили другие игроки и участвовали с нами. Иногда мы даже объединялись против общих врагов и отбирали их куш. На улице уже светлело полностью, было по часам половина седьмого. И вот, стоило мне клюнуть, что у него несильная рука, как проиграл всë, что поставил. Весь свой банк. У меня был стрит, у него был флеш.
- Ух, жесткая была битва XD
- Давай желание и покончим с этим.
- Без проблем… хммм… убей кого-нибудь)
От последних слов у меня застыла кровь в жилах. Что? Я правильно прочитал?
- Что?
- Сверху перечитай XD
- Я не буду убивать.
- Будешь) У тебя десять минут или я убью твою мать) Инна Сергеевна, 32 квартира)
Я не знал, что сказать. От страха меня тошнило. Я не понимал, что происходит и не верил, что это вообще со мной…
- Откуда ты знаешь?
- У тебя десять минут XD
Я… абсолютно не знал как быть дальше. Что я сейчас сделаю? Возьму нож и прирежу кого-нибудь? Кого? Соседа? Соседку?
Он знал, где живет моя мама. И я сомневаюсь, что это был блеф.
- Я не буду убивать.
- У тебя восемь минут XD
Страх стал глубже и проникал в самое сердце. У меня пошли слëзы и я никак не мог пошевелиться.
- Шесть XDDDD
Я резко выбежал из квартиры на улицу. Я осматривался, ища людей. Бомжи, бездомные старушки, кто угодно! Господи, как же страшно.
В этот момент я почувствовал какое-то тепло у ноги. Бродячий кот.
Кого угодно. Он не говорил, что человека.
Я взял кота. Тот был без уха и шерсть давала знать, что он практически всю жизнь живет на грязной улице.
Телефон в руке завибрировал
- У тебя две минуты XDDDD
Я положил телефон в карман, потом положил руки на шею кота.
- Умоляю, прости… - сказал я вслух.
Я смотрел в его непонимающие зеленые глаза.
Я хотел уже давить, как…
...
- Я сделал, что ты просил.
- Да? У тебя ещё полминуты XD хитро придумал с котом, но я-то знаю, что он ещё жив XD Видимо, ты не хочешь, чтобы твоя мама побыла ещё на этом свете :(
- Я убил клеща!
- Что? Какого клеща?!
Видимо, это его удивило, он даже не отправил смайлик.
- На коте был клещ, я его раздавил. Я убил его! Как ты и хотел, я убил кого-то!
Он что-то печатал, но потом остановился. Потом опять что-то напечатал, но в этот раз скинул.
- Молодец, что ещё сказать. Но у нас ещё четыре игры, и, поверь, если я выиграю и захочу, чтобы ты снова кого-то убил, то определенно уточню вид существа XD
Я печатал ему ответ, как раздался звонок.
Звонил папа.
- Саша, приезжай скорей! Твоей маме очень плохо.
- Милый, мне уже лучше, - раздался слабый голос матери на фоне.
- Папа… - я не выдержал и заплакал.
- Саш, у неë температура повысилась, я врача вызвал. Приезжай, пожалуйста.
- С… Сейчас приеду, пап…
Мама там ещё что-то хотела сказать, но отец отрубил звонок.
В тот же момент мне пришло сообщение:
- Ну теперь-то, я думаю, мы будем играть на желания XD
- Если ты ещё раз тронешь мою маму.
- Не беспокойся ты за неë, тебе повезло, что ты успел объяснить, что сделал всë, что я хотел XD А то бы она так бы и померла :(
- Я не буду больше играть.
- Страх потерял? XD Думаю, ты не глупый и сам поймешь, что пока ещё четыре игры со мной не сыграешь, я тебя не отпущу)
Он был прав. Господи, я был рад тому, что тогда попросил поменять требование для прекращениях всех этих издевательств с первой моей победы до пяти игр. Господи, мне было так страшно, что моя мама чуть не погибла и я был рад, что смог спасти еë. Мне надо выдержать ещё четыре игры, но достаточно выиграть в одной и это всë закончится.
- Моя очередь выбирать игры, - напечатал резко я.
- Да, всë верно XD
- В начале ставка. Если я выигрываю, то эти наши игры заканчиваются, и ты больше никогда мне не пишешь.
- Давай уже просто договоримся, что кто проиграл, тот выполняет желание победившего XD
- Хорошо,- я зашел в свою квартиру и запер дверь, - КС, снова, до трëх очков. Я за террористов.
- Погнали XD
Я зашел в игру. Я знал как играть в КС, я был, можно сказать, профессионалом. Нас с командой отправляли на городские соревнования, и я там умудрялся забирать не последние места. Но играть с ним - было совсем не то, что играть с кем-нибудь другим. Он использовал то оружие, которым почти никто не пользовался, и стрелял с укрытия. Я два раза ему проиграл, потому что абсолютно не видел откуда он стрелял. Лишь на повторе смерти было видно, что он использовал какие-то хитрые углы и прятался за ящиками, за которыми обычно не прячутся. Он будто всеми силами показывал, что он новичок, но тем не менее уровень его игры был явно выше. Я смог победить его один раз, когда вместо того, чтобы выходить из укрытия, я прождал там добрых две минуты. Ему надоело ждать, и он пошел искать меня, тогда-то я его и поймал выстрелом в голову. Но на следующей игре этот фокус не вышел. Когда я спрятался, он скинул откуда-то из-за стен коктейль Молотова, который упал прямо на меня.
И я умер. Я зашел в дискорд и со страхом ожидал его сообщение.
Он что-то печатал, потом удалял. Потом снова печатал. Было видно, что он думает над моим наказанием.
- Отрежь себе палец XD
Я перечитывал это сообщение снова и снова.
Я знал, что надо действовать решительно и быстро. Он мог ограничить пальцы только на руке, а сейчас у меня была возможность хотя бы руку не изуродывать. Я резко выключил телефон. Даже если он сейчас напишет, что надо на руке, я скажу, что уже поздно дополнять просьбу. Что я уже отрезал на ноге...
Я взял кухонный нож. Он был большим и закруглëнным. Почти новым, потому что я им не пользовался почти.
Я приложил ногу на табурет и сверху на него режущей частью нож.
Я взял камень, который я подставлял под дверь, чтобы она не закрывалась и занес над ним ножом. Один удар по нему и палец отрубится как топором.
Я несколько раз снова и снова поднимал камень и каждый раз опускал. Я не мог. Мне было так страшно и так плохо, что я уже хотел сдаться. Мысль о том, что мизинец на ноге ни для чего не нужен - не помогала. Хоть это и должно было помочь.
Я задумался о матери. О том, как она растила и воспитывала его, сколько отдала и что сделала, чтобы он бы счастливым.
Я снова зарыдал и резким движением опустил камень на нож. Кровь полилась на табурет, а уже от неë на пол.
Дрожащими пальцами я взял сухую тряпку и приложил к ране.
Мизинец валялся на табурете. Моей воли не хватило, и меня вырвало на паркет. Я упал на пол и взялся за телефон. Тут же мне пришло сообщение:
- Если честно, я думал ты порежешь немного ногтя и скажешь, что технически пальца немного отрубил XD Но ты молодец, что решился хотя бы на ногу.
Я полз к кровати.
Когда я дополз, то кровавой рукой начал писать ответ:
- Что дальше?
- А дальше мы поиграем в прятки. Я ищу, ты прячешься. Найду - ты погибнешь XD Не найду - выполню твоë желание. Пять минут.
Я засунул телефон в карман, резко встал и выбежал из дома. Я бежал так сильно как мог. После резкого прилива энергии я уже не обращал внимание, что с моей ноги хлещет кровь. Я хотел сейчас лишь одного - выжить.
Я пытался открыть двери чужих машин и одна из них поддалась. Ключи лежали в замке, я даже не думал о том, какой дебил хозяин машины, для меня сейчас главным было только ехать. Ехать туда, куда глаза глядят.
И я ехал. Ехал со всей скоростью, которая давно уже превысила сотню.
Телефон завибрировал.
- Я иду искать)
- Пошёл на х*.
Успел я одной рукой написать и отправить.
Я развернул машину на перекрестке, сворачивая в другую сторону. Он не должен меня найти. Точно не должен, пока я за рулëм.
Одна машина, вторая. Я обгонял их одну за другой. Я устроил хаос на дороге, но было наплевать.
В зеркале что-то мигнуло. Два глаза, светящихся нечеловечески ярко. Он сидел у меня на заднем сидении.
Сзади послышалось:
- Нашел.
Я ответил:
- Поздно.
Машина летела чуть быстрее 150 километров в час. В каменную стену какого-то завода.
Конец.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:10
Причина: Стиль автора сохранен.
Сегодня, 10:10 by РђР»Рё РҐРѕРІР°РЅСЃРєРёР№Просмотров: 140Комментарии: 0
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