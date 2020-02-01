Сделка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:10

Причина: Стиль автора сохранен.

РђР»Рё РҐРѕРІР°РЅСЃРєРёР№ Просмотров: 140 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:10 by

Я сидел за ноутбуком и лазил по всяким сайтам. В основном стримы, видео и прочая белиберда. На фоне были открыты остальные программы, слава богу, оперативная память позволяла такую растрату. Я так делал часто, потому что в момент просмотра видео ко мне могло прийти резкое желание доделать работу или просто поделать 3D фигурки. Такой уж я человек - непостоянный. Но всё же определенная закономерность у меня присутствовала - я любил по вечерам поговорить со своими друзьями-коллегами о всяком, может даже и поиграть во что-нибудь в дискорде. И сегодняшний день тоже не был исключением.Я зашел в конфу, дал о себе знать, кинув короткое "привет всем", ну и мы начали как обычно болтать о своём: игры, программы для проектов, новости, обсудить какие у новенькой большие сиськи - тоже само собой разумеющееся. И вроде ничего не предвещало беды и ночь, хоть и глубокая, напоминала мне, что пора спать, как я услышал оповещение. Редкий звук - тот, который звучит, когда у тебя приходит уведомление о новом друге. Я аж взбодрился и переключил окно звонка на меню друзей. И правда, кто-то с ником "Человек" хотел добавиться в друзья. Я кликнул ему на аву, а там стояла та самая фотка ленивца, которого можно было обнаружить в папке "мои фотографии" вместе с пингвином, медузой и ещё кем-то, уже не помню.- Народ, знаете кого-нибудь с ником Человек в дискорде?Вечером никто толком не говорил, мы в целом просто сидели для атмосферы, что, типа, не одни, отчего никто и ничего не ответил. Как были выключены микрофоны, так и остались. Наверное уже спать пошли.Я добавил его в друзья и тут же спросил, знакомы ли мы.- Нет, но я хотел бы познакомиться :)Его сообщение было странным. Кто знакомится в такое время? Ещё и в дискорде?- Чувак, откуда ты вообще мой дис нашел?Он не ответил. Ну, собственно, с незнакомцами я много говорить не любил. Жизнь обучила, что им надо лишь рекламировать что-то или призывать к закладничеству. Указатель уже почти дошел до красной кнопки "заблокировать", как он всё-таки решил что-то написать.- Лучше этого не делать :DЯ аж удивился.- Что не делать?- Игнорить, а что ещё? XDЯ аж выдохнул. Почему-то мне этот парень сильно не нравился, ещё и манера общения странная, со смайликами. Господи, старпёр что ли какой-то? Ещё и про игнор говорит. Ничего, что он сам на мой вопрос не ответил?- Чувак, что тебе нужно? Я в закладчики не пойду.- Ну ладно… А поиграть не хочешь? ¯\_(ツ)_/¯- Какие игры, чувак? Три ночи.- В шашки. Или в шахматы. Но если ты умеешь в какие-нибудь карточные игры, я и в них готов.Так, я понял. Господи, нахер, пойду я спать.Я включил микрофон и пожелал всем спокойной ночи. К удивлению пару человек сделали то же самое. Не все видимо спали.Хоть я и думал, что вырублюсь как только лягу на кровать, я немного ошибся. Я добрых полчаса думал о том, кто этот мужик. Старик что ли какой-то, что с людьми давно не виделся, и, купив компьютер, первым делом пошел искать друга для игр, или может какой-нибудь малолетка? Хотя, признаюсь, это странно даже для малолетки.Я взял телефон, врубил экран, чтобы посмотреть, сколько времени я не дрых, как заметил уведомление. Привычные вкашные я проигнорил, а вот 3 уведомление от дискорда заставили меня заострить внимание. Я развернул плашку, чтобы увидеть, что там. Одно сообщение от коллеги, который не успел пожелать спокойной ночи и сделал это письменно, и два сообщения от того чувака:- Не спишь? :)- Вижу, что уснуть не можешь :DЯ... Разозлился? Этот чел начинал раздражать.- Как зовут? - резко настрочил я, открыв моментально диалог в дискорде.- Зови по нику - Человек XD- И сколько тебе лет?- А сколько дашь? B)- По еб*у бл*ь дам, если будешь спамить.После этого сообщение он не ответил, и я даже как-то задумался, что я как-то агрессивно ответил. Только я собирался печатать извинения, как заметил, что он уже печатает сам.- Давай :) Пойдем в шашки поиграем, если я проиграю, - то я приеду и ты дашь мне по лицу XD- Ты серьезно? Я в Новороссийске, если что.- Я тоже XDНеожиданное совпадение.- Я не собираюсь тебя бить, господи. Ты просто раздражаешь своим поведением. Нормально ответь, кто ты и сколько тебе лет.- Может тогда сыграем и если ты выиграешь я тебе скажу? :)- Бл*ь, нет. Давай сыграем, и если я выиграю, ты мне скинешь косарь. Вот тогда я согласен.- Давай XD- Ага.Интересно было, он реально мог скинуть деньги? Ему бы они сейчас сильно бы не помешали. В интернете довольно часто бродят дурачки, которым бабки некуда тратить. Я, как человек, который смотрит стримы, могу об этом сказать уж наверняка.Неожиданно он кинул ссылку. Я нажал на неё, открылась страница с русскими шашками. Меня сразу кинуло на пригласительную страницу, где надо было зарегистрироваться и я мог уже принять приглашение в игру. Я быстро это и сделал. Сайт был обычным и даже в такое время там было пару заполненных столиков, за которыми велась игра. Я принял приглашение, но прежде чем нажать, что я готов начинать игру, я открыл ноутбук и сел за него. Так уж было проще играть, да и общаться, если что.Я вошел на страницу с шашками и переключил окно на дискорд.- А что будет, если я проиграю?- Думаю, что ничего ;)- А что так?- Я вижу, что бешу тебя, и, возможно, такой мой поступок заставит тебя поверить, что я просто обычный человек XD- Ахахахах.Ладно, стоит признать, что он уже не так бесил, как сначала. Может это просто я слишком вспыльчивый.- Тогда погнали играть.Я нажал на клавишу, что готов. Черные, он начал ход первым. Я не был, конечно, мастером шашек, наверное и любителем назвать нельзя, но отец всерьез ими увлекался. На чемпионаты ходил и т.д., так что я более или менее понимал, какие ходы явно глупые, а какие - наверное нет. Игра длилась недолго, минуты две, и закончилась ничьей. Я уже собирался писать ему, как услышал уведомление на телефоне."На ваш счет зачислено 500 рублей".- Серьезно? - написал я в чате.- Ну да XD- А мне тогда что, наполовину прекратить раздражаться? Аахахаххаха.- XD- Ну ладно, спасибо. Я думал, что ты прикалываешься.- Сыграем ещё раз? :DЯ почесал затылок. Четыре часа ночи. Завтра хоть и выходной, но в сон просто жесть как клонило.Я открыл мини-холодильник в поисках энергетика, но он был пуст. Господи, я же только недавно почти ящик купил. Надо либо бросать, либо переходить на кофе. Может так хоть дешевле будет.- Давай завтра, я уже никакой.- А что, энергетики закончились, что ли? XD- В точку. Давай реально завтра, в часов двенадцать.- Да давай ещё партию и, если я проиграю, я тебе два ящика адреналина закажу XD- Господи, чел, ахахахахах. Да ладно, оставь. Сейчас доставка не работает всё равно.- Не, у меня рядом магазин, который 24 на 7 :D Давай, не отказывай. Два ящика - это почти пять кусков будет XDИ правда, почти пять кусков. Хммм, да ладно, чем чёрт не шутит.- А если я проиграю?- Тоооо… Хммм, а что тебе не жалко? :D- В смысле? Нуууу, - я оглядел комнату,- даже не знаю.- У тебя есть бабушкин сервиз? Который ещё в шкафу лежит и пылится? :D- Ну, есть. А к чему ты это? Я его тебе что ли отдам при проигрыше?- Ну а что? XD Ну если тебе жалко, сфоткай что-нибудь оттуда. Тарелку какую-нибудь, чашку. Которую тебе не жалко.- Блин, фоткать сейчас трудновато будет. Ну давай я тебе самую красивую и большую тарелку оттуда отдам, если проиграю? Это будет честно."И она всё равно не больше рублей пятиста стоить будет. Риск стоит того", - подумал я.- А давай XD. В шашки?- Ну а во что ещё? Погнали в шашки.Игра началась. На этот раз первым был я. Я делал, как когда-то говорил мой отец - развивал левый фланг. Одна шашка, другая. Игра шла как обычно, пока он не отдал одну свою шашку на съедение. Я её, конечно, побил, но выглядело это странно. Страннее было, когда он отдал вторую, а потом третью. Я уже подумал, что он поддаётся, но, когда я уже побил в третий раз его шашку, ко мне пришло понимание, что это был хитрый манёвр, в результате которого, отдав три свои шашки, он одним ходом забирал 4 и уходил в дамки. Я был удивлён. Отец, конечно, такое вытворял, но это было ещё рано для него самого. Я проиграл.- Ладно, в следующий раз повезет XD- Ага…Я уже хотел как последний подонок резко закинуть его в чс и забыть о нём, не выполнив свою часть договора. Но… Понял, что это как-то несправедливо - так относиться к человеку, который скинул тебе пятьсот рублей.- Ладно, как и договаривались. Завтра скину на почту. Напиши адрес тогда.- Да ладно тебе, зачем куда-то ходить XDЯ уже хотел написать ему в ответ, как услышал шум с кухни. Даже не шум, а треск. Треск разбитого стекла.Моё сердце резко застучало так, как наверное не билось никогда. Я моментально включил свет в комнате.Медленно я пошел на кухню. И невооруженным глазом уже можно было увидеть открытую дверцу моего шкафа и разбитую на полу тарелку. Я в шоке пялился на неё наверное минуты три. Что тут произошло вообще? Я услышал оповещение о новом сообщении с ноутбука. Странно, ведь там были подключены наушники. Наверное я так резко вскочил, что выдернул их.- Можешь не давать, я прощаю XD- Ауууу :3- Ты там, чувак!? :OЯ резко начал строчить в ответ:- У меня тарелка разбилась.- Правда? Сервизная, что ли? XD- ДА!- Ого. Видимо, в мой счёт XD- Это ты сделал? - напечатал я, не веря, что и правда печатаю это.- Ты что? С ума сошел? XDDDD- На хрен, чел, ты меня пугаешь.- Чувак, успокойся. Это наверное в окно ветер залетел и всё. :О- Но не такой же ветер! Короче, я спать. Прощай, чувак.- Стой XD- Что!?- Поиграем ещё раз? На этот раз ты выберешь игру :<Я закрыл ноутбук и вслед за ним выключил телефон. Ну нахер, эта вся ситуация точно ненормальная.Я пошел на кухню. Ещё пару раз затупил на всю эту ситуацию. Реально совпадение? Форточка была открыта и, конечно, можно предположить, что это ветер. Но так вовремя и так удобно? Не верилось.Я собрал все осколки тарелки и выкинул в мусорку.Я пытался уснуть. Полчаса, час. Но сон не приходил, хоть убей. На улице уже светлело, а ситуация с тарелкой не отпускала. Всë это было слишком странно, чтобы спокойно спать.Я открыл дискорд в телефоне. На удивление, он не писал. Но не успело пройти и секунды, как пришло уведомление.- Не спишь XD?Я просто уже не знал как реагировать. Моя голова была слишком загружена и успела нехило так устать.- Кто ты?- А вот выиграй меня в чем-нибудь и узнаешь :DВ голову ничего не приходило, в чем бы он сейчас мог бы его переиграть. Разве что.- В КС пошли? Один на один.- Стрелялки? Не люблю я такое :(- Ты сам сказал, что любую игру выбирать могу. Если не любую, то говори, какую именно.- Да ладно тебе, пошли в КС. Я и не против совсем :PЯ загрузил старую 1.6, нашел какой-то заброшенный сервер и скинул ему айпи.- Заходи за террористов, до первой смерти.- Хорошо-хорошо XDМы начали играть. Я думал, что мы будем играть в догонялки или в прятки, так как решил, что он нормально играть не умеет. Но я услышал звук заложенной бомбы. Когда он успел? Потом были поиски оного, но время резко пролетело, и раздался взрыв.Я проиграл…- А что я должен был тебе, если проиграю?- Мы не успели договориться, но давай с тебя просто обещание, что ты не прекратишь наши игры, пока не выиграешь? XD- Что-то это всë нечисто пахнет. Давай, ладно, я ещё сыграю с тобой 5 игр и всë? Расходимся и забываем друг о друге.- Что ты так переживаешь? XD О тарелке забыть не можешь? :pПочему он об этом спрашивает?- Мы договорились?- Да, договорились. Но сейчас моя очередь выбирать игру, и я хочу с тобой зарубиться в покер B)- Серьезно? Можем, конечно, но давай сразу договоримся о ставках.- Конечно ;) Что ты хочешь? :D- Ты отвечаешь на 3 моих любых вопроса, если я выигрываю. Максимально честно.- А что тогда ты? :)- Не знаю. Что тебе нужно?- Ну давай тогда ты выполнишь маленькое моë желание? ;) Ничего сложного не будет, обещаю XD- Это слишком крупно.- Ну как бы и если я проиграю, то по сути три твоих несложных желания выполняю в виде ответов на твои вопросы. Будет честно, если ты выполнишь один XDДоля правды в его словах была. Не думаю, что он попросит что-нибудь серьезное. Тем более в покере я более или менее разбирался.- Господи, ладно, пошли.И мы сыграли. Зашли в вк, дальше в покер. Договорились, что наш максимум банка ограничен, и как только кто-нибудь проиграет все деньги, игра окончена. Мы играли долго и ожесточенно. В начале выигрывал я, потом он. И так много раз. Иногда в игру заходили другие игроки и участвовали с нами. Иногда мы даже объединялись против общих врагов и отбирали их куш. На улице уже светлело полностью, было по часам половина седьмого. И вот, стоило мне клюнуть, что у него несильная рука, как проиграл всë, что поставил. Весь свой банк. У меня был стрит, у него был флеш.- Ух, жесткая была битва XD- Давай желание и покончим с этим.- Без проблем… хммм… убей кого-нибудь)От последних слов у меня застыла кровь в жилах. Что? Я правильно прочитал?- Что?- Сверху перечитай XD- Я не буду убивать.- Будешь) У тебя десять минут или я убью твою мать) Инна Сергеевна, 32 квартира)Я не знал, что сказать. От страха меня тошнило. Я не понимал, что происходит и не верил, что это вообще со мной…- Откуда ты знаешь?- У тебя десять минут XDЯ… абсолютно не знал как быть дальше. Что я сейчас сделаю? Возьму нож и прирежу кого-нибудь? Кого? Соседа? Соседку?Он знал, где живет моя мама. И я сомневаюсь, что это был блеф.- Я не буду убивать.- У тебя восемь минут XDСтрах стал глубже и проникал в самое сердце. У меня пошли слëзы и я никак не мог пошевелиться.- Шесть XDDDDЯ резко выбежал из квартиры на улицу. Я осматривался, ища людей. Бомжи, бездомные старушки, кто угодно! Господи, как же страшно.В этот момент я почувствовал какое-то тепло у ноги. Бродячий кот.Кого угодно. Он не говорил, что человека.Я взял кота. Тот был без уха и шерсть давала знать, что он практически всю жизнь живет на грязной улице.Телефон в руке завибрировал- У тебя две минуты XDDDDЯ положил телефон в карман, потом положил руки на шею кота.- Умоляю, прости… - сказал я вслух.Я смотрел в его непонимающие зеленые глаза.Я хотел уже давить, как…...- Я сделал, что ты просил.- Да? У тебя ещё полминуты XD хитро придумал с котом, но я-то знаю, что он ещё жив XD Видимо, ты не хочешь, чтобы твоя мама побыла ещё на этом свете :(- Я убил клеща!- Что? Какого клеща?!Видимо, это его удивило, он даже не отправил смайлик.- На коте был клещ, я его раздавил. Я убил его! Как ты и хотел, я убил кого-то!Он что-то печатал, но потом остановился. Потом опять что-то напечатал, но в этот раз скинул.- Молодец, что ещё сказать. Но у нас ещё четыре игры, и, поверь, если я выиграю и захочу, чтобы ты снова кого-то убил, то определенно уточню вид существа XDЯ печатал ему ответ, как раздался звонок.Звонил папа.- Саша, приезжай скорей! Твоей маме очень плохо.- Милый, мне уже лучше, - раздался слабый голос матери на фоне.- Папа… - я не выдержал и заплакал.- Саш, у неë температура повысилась, я врача вызвал. Приезжай, пожалуйста.- С… Сейчас приеду, пап…Мама там ещё что-то хотела сказать, но отец отрубил звонок.В тот же момент мне пришло сообщение:- Ну теперь-то, я думаю, мы будем играть на желания XD- Если ты ещё раз тронешь мою маму.- Не беспокойся ты за неë, тебе повезло, что ты успел объяснить, что сделал всë, что я хотел XD А то бы она так бы и померла :(- Я не буду больше играть.- Страх потерял? XD Думаю, ты не глупый и сам поймешь, что пока ещё четыре игры со мной не сыграешь, я тебя не отпущу)Он был прав. Господи, я был рад тому, что тогда попросил поменять требование для прекращениях всех этих издевательств с первой моей победы до пяти игр. Господи, мне было так страшно, что моя мама чуть не погибла и я был рад, что смог спасти еë. Мне надо выдержать ещё четыре игры, но достаточно выиграть в одной и это всë закончится.- Моя очередь выбирать игры, - напечатал резко я.- Да, всë верно XD- В начале ставка. Если я выигрываю, то эти наши игры заканчиваются, и ты больше никогда мне не пишешь.- Давай уже просто договоримся, что кто проиграл, тот выполняет желание победившего XD- Хорошо,- я зашел в свою квартиру и запер дверь, - КС, снова, до трëх очков. Я за террористов.- Погнали XDЯ зашел в игру. Я знал как играть в КС, я был, можно сказать, профессионалом. Нас с командой отправляли на городские соревнования, и я там умудрялся забирать не последние места. Но играть с ним - было совсем не то, что играть с кем-нибудь другим. Он использовал то оружие, которым почти никто не пользовался, и стрелял с укрытия. Я два раза ему проиграл, потому что абсолютно не видел откуда он стрелял. Лишь на повторе смерти было видно, что он использовал какие-то хитрые углы и прятался за ящиками, за которыми обычно не прячутся. Он будто всеми силами показывал, что он новичок, но тем не менее уровень его игры был явно выше. Я смог победить его один раз, когда вместо того, чтобы выходить из укрытия, я прождал там добрых две минуты. Ему надоело ждать, и он пошел искать меня, тогда-то я его и поймал выстрелом в голову. Но на следующей игре этот фокус не вышел. Когда я спрятался, он скинул откуда-то из-за стен коктейль Молотова, который упал прямо на меня.И я умер. Я зашел в дискорд и со страхом ожидал его сообщение.Он что-то печатал, потом удалял. Потом снова печатал. Было видно, что он думает над моим наказанием.- Отрежь себе палец XDЯ перечитывал это сообщение снова и снова.Я знал, что надо действовать решительно и быстро. Он мог ограничить пальцы только на руке, а сейчас у меня была возможность хотя бы руку не изуродывать. Я резко выключил телефон. Даже если он сейчас напишет, что надо на руке, я скажу, что уже поздно дополнять просьбу. Что я уже отрезал на ноге...Я взял кухонный нож. Он был большим и закруглëнным. Почти новым, потому что я им не пользовался почти.Я приложил ногу на табурет и сверху на него режущей частью нож.Я взял камень, который я подставлял под дверь, чтобы она не закрывалась и занес над ним ножом. Один удар по нему и палец отрубится как топором.Я несколько раз снова и снова поднимал камень и каждый раз опускал. Я не мог. Мне было так страшно и так плохо, что я уже хотел сдаться. Мысль о том, что мизинец на ноге ни для чего не нужен - не помогала. Хоть это и должно было помочь.Я задумался о матери. О том, как она растила и воспитывала его, сколько отдала и что сделала, чтобы он бы счастливым.Я снова зарыдал и резким движением опустил камень на нож. Кровь полилась на табурет, а уже от неë на пол.Дрожащими пальцами я взял сухую тряпку и приложил к ране.Мизинец валялся на табурете. Моей воли не хватило, и меня вырвало на паркет. Я упал на пол и взялся за телефон. Тут же мне пришло сообщение:- Если честно, я думал ты порежешь немного ногтя и скажешь, что технически пальца немного отрубил XD Но ты молодец, что решился хотя бы на ногу.Я полз к кровати.Когда я дополз, то кровавой рукой начал писать ответ:- Что дальше?- А дальше мы поиграем в прятки. Я ищу, ты прячешься. Найду - ты погибнешь XD Не найду - выполню твоë желание. Пять минут.Я засунул телефон в карман, резко встал и выбежал из дома. Я бежал так сильно как мог. После резкого прилива энергии я уже не обращал внимание, что с моей ноги хлещет кровь. Я хотел сейчас лишь одного - выжить.Я пытался открыть двери чужих машин и одна из них поддалась. Ключи лежали в замке, я даже не думал о том, какой дебил хозяин машины, для меня сейчас главным было только ехать. Ехать туда, куда глаза глядят.И я ехал. Ехал со всей скоростью, которая давно уже превысила сотню.Телефон завибрировал.- Я иду искать)- Пошёл на х*.Успел я одной рукой написать и отправить.Я развернул машину на перекрестке, сворачивая в другую сторону. Он не должен меня найти. Точно не должен, пока я за рулëм.Одна машина, вторая. Я обгонял их одну за другой. Я устроил хаос на дороге, но было наплевать.В зеркале что-то мигнуло. Два глаза, светящихся нечеловечески ярко. Он сидел у меня на заднем сидении.Сзади послышалось:- Нашел.Я ответил:- Поздно.Машина летела чуть быстрее 150 километров в час. В каменную стену какого-то завода.Конец.

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