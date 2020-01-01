Forbidden stories of death [FSOD]. Объект № 001 "Бессмертный скиталец Вайт"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:28

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Vait D. Selenger Просмотров: 99 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:33 by

неизвестен.бессмертное существо.Доктор Вайт Д. Селенджер.Год рождения – неизвестен.Место нахождения – неизвестно/не статичное.Состояние здоровья – отличное.Рост – предположительно 172 см.Вес – 82 кг.Цвет кожи – белый.Цвет волос – рыжий.Глаза – карие.Особых признаков - нет.Является бывшим работником военного объекта, где проводились разработки и испытания различного рода вооружения. Однажды произошла авария в ходе испытания ядерного вооружения, что повлекло за собой смерть и последующую «реинкарнацию». В ходе некоторых рассуждений и теорий, было предположено, что тело доктора подверглось изменениям. Оно стало не статичным в одном измерении, и как только Вайт погибает или же засыпает, то «реинкарнирует» в новом месте, времени и при странных обстоятельствах.При себе доктор имеет: 1. Записную книжку; 2. Дневник; 3. Нейролизатор; 4. Фонарик.«Дорогой Вайт… Странно так начинать, конечно, обращение к самому себе, но да ладно. В общем, спешу тебя огорчить, спокойной жизни тебе не видать, а точнее говоря, у нас их бесконечное множество. Видишь ли, после каждой смерти ты возрождаешься в новом месте, новом времени и, конечно же, при весьма странных и мистических обстоятельствах. Из прошлых своих записей в досье объектов FSOD, ты также узнаешь, что стал таким после ядерной катастрофы на какой-то станции по тестированию экспериментального вооружения. После взрыва наше тело реконструировалось на субатомном уровне и теперь не совсем стабильно, из-за чего после каждой смерти мы возрождаемся вновь. Однако куда бы ни шло, если ты просто возрождался, но тут есть загвоздка. Хочешь знать? Да, да, дорогуша, мы в полной заднице! Потому что вся мистическая хрень, в которую мы не верили, существует на самом деле. Тебе придется вести дневник, чтобы записывать все события из своих предыдущих жизней, а также справочник аномалий и прочей мистики. Слушай, я знаю, всё, что тут написано нелегко принять, но сам посуди, кто как ни ты мог это написать. Ведь мы точно знаем, что никто кроме нас в дневнике и выдержках ничего не записывает. И да, не забывай, записывай всё, что увидишь. Возможно, это всё поможет тебе узнать подробную информацию о себе или в какую аномалию ты попал. Дерзай, ботан!»Здравствуйте… меня зовут Вайт, но это и так понятно из моего досье. На данный момент я не могу сказать, где я нахожусь. Я проснулся на кожаном диване зелёного цвета. В комнате темно, занавесы закрыты, и сейчас я нахожусь в полумраке. Интерьер походит на простенький хай-тек, однако, я не шибко знаток в дизайне комнат и домов. Хотя, кто знает, чёрт его подери…Я встал и немного размялся, суставы хрустели, будто я полгода пролежал в одном положении. Хотя это также нереально, иначе у меня бы появились пролежни на теле, и началась атрофия седалищного нерва.Далее я подхожу к шторам и отодвигаю медленно в стороны, чтобы выглянуть в окно. Казалось бы, что может произойти странного, а вот что! За окном большой город, однако, такое стойкое ощущение возникает, что я попал в фильм в жанре триллера. Потому как погода была плохой, пасмурной и мрачной. А на улице… Стоп, что? Почему на улице никого? Город пуст, будто это не полноценный город, а лишь макет.Я также высунул голову из окна и посмотрел вниз.Хм-м, мы на третьем этаже, и снизу точно пусто. А я-то думал, что мне показалось.После того, как я убедился, что я не сплю, путем укола в палец рядом лежащей иголки, я прошёлся по квартире. Нет электричества, ни свет, ни горячая вода, не работают. Достаю из кармана фонарик, чтобы осветить себе путь в коридор.Кстати, ещё одна странность напрашивается. Я изначально, как очнулся, нахожусь в обуви и медицинском халате, а это значит, что я не мог зайти привычным способом в квартиру. И, чтобы выбраться отсюда, нужно найти ключи.Я потихоньку прохожу и осматриваю другие помещения, в них тоже пусто. Ключи нашёл на кухонном гарнитуре, а под ними записка с посланием.Письмо обрывается, парень не успел дописать его, видимо, исходя из прочитанного, он сам стал жертвой данной аномалии или существа. Что ж, нету смысла находиться в квартире, нужно выйти и самому убедиться в том, что происходит.Я направляюсь к двери и открываю с помощью ключей. Надеюсь, что эта хрень неправда… ох, как надеюсь…

Ключевые слова: Аномалия пробуждение другие миры авторская история

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