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Стихи

Бессмертный полк

Бессмертный полк

Нет истока, нет устья у этой реки,
Только память бурлящей волной.
И, стирая границы, течёт вопреки
По земле, по советской, родной.

И сегодня с живыми чеканят шаг
Души всех, кто ковал нам Победу,
На военном параде стоят к ряду ряд,
Чтобы миром прикрыть наше небо.

Мы подарим героям своим тишину
И приспустим знамён алый шёлк.
За Победу, за всех, отстоявших страну
Дань потомков – бессмертный полк…

Автор - Нурия Шагапова.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:36
Вчера, 16:36 by LynxПросмотров: 37Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Великая Отечественная война Бессмертный полк война память

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 16:42
+1
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С Днём Победы!!! sun +++

С Днём Победы!!!
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