Бессмертный полк
Нет истока, нет устья у этой реки,
Только память бурлящей волной.
И, стирая границы, течёт вопреки
По земле, по советской, родной.
И сегодня с живыми чеканят шаг
Души всех, кто ковал нам Победу,
На военном параде стоят к ряду ряд,
Чтобы миром прикрыть наше небо.
Мы подарим героям своим тишину
И приспустим знамён алый шёлк.
За Победу, за всех, отстоявших страну
Дань потомков – бессмертный полк…
Автор - Нурия Шагапова.
Источник.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:36
Вчера, 16:36 by LynxПросмотров: 37Комментарии: 1
Ключевые слова: Великая Отечественная война Бессмертный полк война память