Марианская впадина

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:11

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Генрих Ельшин Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:11 by

Эту историю рассказал мне двоюродный брат. В то время он служил на флоте и ходил в дальние походы на тяжелом атомном крейсере Северного флота «Пётр Великий». Крейсер проекта 1144 мог легко, без дозаправки, обойти планету по кругу два раза, если бы существовал такой океан. Но именно во время службы брата случилась эта история. Уверенность командования и политиков сыграла с нами злую шутку. Как любят хвастаться мальчишки во дворе, кто и кого сильнее, а у кого есть брат или папа ещё сильнее, так и сильнейшие держава того времени разразились колкими высказываниями в адрес друг друга. Правительство России решило доказать всему миру, что любой её флот способен на выполнение почти любой задачи. Было заключено соглашение с США и Поднебесной о том, что единственный в строю крейсер проекта «Орлан», сделает полный круг вокруг федерации и Африки без единой дозаправки. Эта ситуация никак не могла облететь центральные СМИ планеты. На крейсер был допущен узкий круг журналистов и национальные наблюдатели стран, участвующих в договоренности.Поход стартовал весной, движение предполагалось по часовой стрелке, с севера на восток, потом на юг и запад, до точки начала маршрута – базы Северного флота. Первые неприятности начались в самом начале похода. Они же и охладили пыл самых стойких скептиков, думающих, что о нашей планете мы знаем все.Находясь близ Японии и Китая, корабль оказался поблизости от знаменитой Марианской впадины. Обычное, ничем не примечательное утро вторника, казалось, что океан застыл единым неподвижным стеклом. Эта ситуация чаровала и пугала одновременно, не может водная гладь океанов так спокойно себя вести! В этот самой момент из инженерного радировали о потере мощности ядерной энергетической установки. Как и подобает инструкции, машина получила полный стоп до дальнейшего разбирательства.Спустя несколько часов оказалось, что сбой оказался гораздо обширнее первоначальных выводов, сильно окислились некоторые цепи контуров, наспех сделанных после последней халатной модернизации. Российская федерация ударила в грязь лицом, оправдываясь от многочисленных колкостей СМИ мира о данном происшествии. Но то, что случилось далее, затмило произошедшее с нашим крейсером в одно мгновение. На сигнал SOS к нам устремился один из многочисленных буксиров с ремонтной бригадой. Вся команда позорно опускала лица в ожидании.В нескольких километрах от ТАКВР находилось научное судно Китая, наблюдающее за действиями нашего крейсера. Не теряя времени, учёный совет данного судна решил ещё раз провести испытание нового автоматического батискафа с учетом погружения на запредельные глубины. Никогда ещё человечество не допускало автоматизированную систему в автономное погружение. Сыграла роль гонка вооружений или что-то ещё, сложно сказать, но запуск батискафа произвели. Возможно, на фоне потери лица Российской Федерации, предприимчивый Китай решил показать свои технологии.Первые несколько километров батискаф погружался в штатном режиме, посылая сигналы с глубин со множества датчиков. А потом случилось что-то из ряда вон. Сонар зафиксировал резкое движение чего-то огромного, не менее 300-а метров в длину, на секунду уточнить, длинна Петра великого 250 метров. Это нечто двигалось с невозможной для глубины скоростью, более 50 узлов. Последнее, что успел передать батискаф - сигнал о сближении с этим монстром и его примерные размеры. Чуть позже на поверхность всплыли некоторые покорёженные детали батискафа. Воздушная масса в них оказалась выше веса этих остаточных частей. На легированной стали чётко виднелись вмятины, словно от зубов. Зубов, в несколько метров длинной и шириной. Ситуацию быстро засекретили, а всем СМИ передали информацию о сбое в работе навигационного оборудования в этом квадрате океана. Ни словом не упоминая более о гонке вооружений стран лидеров.

Ключевые слова: Марианская впадина океан монстры авторская история

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