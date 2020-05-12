Тёмный угол

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:53

Хранилище ужасов Просмотров: 138 Комментарии: 3 -1 Сегодня, 04:53 by

Одна девочка по имени Лена как-то шла по своей школе. Она прошла мимо директора, которая отчитывала завхоза:– Что это у нас тут за тёмный угол такой?– Просто сюда свет из окна не падает, и светильники далеко.– Ну так проведите сюда ещё один светильник. Нам тут тёмный угол не нужен. Скоро проверка, а тут такое безобразие.Лена посмотрела – и правда какой-то уж слишком тёмный угол это был. Но она про это быстро забыла.А через месяц Лена опять увидела в том же самом месте директора и завхоза.– Я же вам сказала, чтобы этот угол осветили.– Так мы и осветили. Вот светильник ещё повесили.– А почему же угол тёмный?– Не знаю. Может, светильник неправильно настроен. Свет не в ту сторону летит. Или стены сырые...– Ну так исправьте.Где-то через неделю Лена опять проходила в этом месте. Она обратила внимание, что угол всё ещё тёмный. Ей стало интересно. Она подошла к этому углу и встала в него. Здесь было почему-то холодно. И голодно. Лена почему-то почувствовала, что ужасно проголодалась. Если бы ей сейчас дали большую кастрюлю невкусной манной каши, она её бы всю съела. Лена вышла из угла... И глазам своим не поверила. Вся школа была тёмная. Лена перепугалась. Что за чертовщина?! Она подбежала к окну, смотрит – а за окном ночь. Ночь, вот поэтому в школе и темно. Лена повернула голову – а угол, в котором она только что была, светится. Днём он, значит, тёмный, а зато ночью светится. Что-то не так было с этим углом. Лена встала в него... И сразу почувствовала себя очень плохо. Слабость, голова кружится. Вышла она из угла. День. В школе дети. Лену сразу обступили со всех сторон.– Смотрите, Лена!– А ты где пропадала? Мы тебя всем городом искали. Оказалось, что ровно неделю назад Лена пропала. Она зашла в угол – и прошло три с половиной дня. Вышла из него – ещё три с половиной дня прошло. Вот поэтому она так изголодалась. Похудела заметно. Про угол она никому ничего не рассказала. Прошло некоторое время. Лена сидит как-то в школе на уроке и думает: «Поскорее бы четыре дня прошло. Будет мой день рожденья. Подарков много будет...» Тут ей пришла в голову мысль: можно встать опять в этот тёмный угол, пройдёт опять три с половиной дня, Лена выберется из школы, дома поспит – и вот уже день рожденья! Ну и что, что проголодается – на своём дне рожденья отъестся. Ей было страшновато заходить опять в этот тёмный угол, но уж очень хотелось побыстрее попасть на свой день рожденья... Через три с половиной года из этого тёмного угла выпал скелет, обтянутый кожей. Он ещё потом целый час шевелился на полу как некий страшный паук. Вся школа собралась вокруг и смотрела на это чудо. Потом скелет затих. А угол снова стал светлым, обычным – он, наконец, получил себе жертву.Автор - неизвестен.

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