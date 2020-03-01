Московских окон негасимый свет

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:56

Хоррор-тян Просмотров: 65 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:56 by

Двое друзей снимали квартиру на окраине Москвы. Дома в их дворе стояли так близко друг к другу, что было видно, что происходит в квартире у соседей напротив. Складывалось ощущение, что район проектировался по принципу «побольше понастроить». Зато, благодаря такому неудобству, аренда была довольно дешёвой.Парни к «неудобству» подошли с креативом. Переставили стол на кухне к окну. Каждый вечер они садились за него, пили чай и рассматривали окна напротив. У большинства они были зашторенными. Тем не менее, следить за движущимися силуэтами было не менее интересно. Друзья пытались отгадать, чем же таким занят человек в той квартире. Но самым любимым занятием было заглядывать в окна, где не было штор, и озвучивать людей, которых там видели. Обычно они, вдоволь насмеявшись, уходили спать. Бесхитростное занятие разряжало их после тяжёлого рабочего дня.Но как-то раз один из них заметил в одном из окон силуэт. Ничего особенного, но по его спине пробежал холодок. Казалось, что на той стороне его тоже внимательно разглядывают.— Эй, что с тобой? - вывел его из задумчивости второй.— Да так, меня вон тот мужик с седьмого этажа напрягает.— Ты про вон того? Это что-то повесили рядом с окном, я тоже внимание обратил. Оно неподвижно уже давно, человек так бы не смог.— Ладно, я перетрудился сегодня, мерещится всякое, идём спать.На следующий вечер, как только ребята сели пить чай, сразу же посмотрели в окно, где вчера видели пугающий силуэт. Он был на месте. В той же позе. Интереса он больше не представлял. Тем более, сегодня был вечер пятницы — а значит, будут и пьянки и пьяные драки. Окна, где будут «представления», были известны им заранее. Ничем плачевным это обычно не кончалось, поэтому парням открывалась возможность вдоволь нашутиться и всякого нафантазировать.— Смотри, силуэт исчез!— Ну, убрали от окна вешалку или что там могло стоять, — подтрунивал второй. — Или он в гости к соседям пошёл?!— Свет мигнул, силуэт вернулся!— Да чего ты меня дурачишь?! — уже разозлился второй.Ребята стали пристально смотреть на силуэт. Затем свет в этом окне снова мигнул, и силуэт пропал. Включился свет в соседнем окне, и силуэт оказался там.— Как это понимать?!— Он же перемещается! Но куда?Как завороженные, в оба глаза, парни следили за перемещениями этого нечто. Его появление в окнах было хаотичным, оно просто прыгало туда-сюда.Как вдруг появилась закономерность. Выглядело так, будто оно постепенно добиралось куда-то или к кому-то. Шаг за шагом.- Там кто-то курит! На подъездном балконе! Силуэт уже в нескольких окнах от него!- Неужели оно целенаправленно движется?!- Эй там, срочно уйди с балкона, там опасно!Кто-то на той стороне послал их и продолжил курить.Жуткий силуэт подобрался к балкону, и тут в подъезде за вышедшим покурить человеком замигал свет.- О господи, оно у него за спиной!Несколько секунд на подъездном балконе происходила борьба— человек с чем-то сражался. Но силы оказались неравными. Оно опрокинуло человека через перила. Секунда — и они летели вниз... на асфальт!- Нет! Нет! Нет!Парни вскочили со стульев, их пробила мелкая дрожь. Оба молчали, потому что у каждого подкатил ком к горлу.И тут в их кухне замигал свет...

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