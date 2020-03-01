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Страшилки

Московских окон негасимый свет

Двое друзей снимали квартиру на окраине Москвы. Дома в их дворе стояли так близко друг к другу, что было видно, что происходит в квартире у соседей напротив. Складывалось ощущение, что район проектировался по принципу «побольше понастроить». Зато, благодаря такому неудобству, аренда была довольно дешёвой.

Парни к «неудобству» подошли с креативом. Переставили стол на кухне к окну. Каждый вечер они садились за него, пили чай и рассматривали окна напротив. У большинства они были зашторенными. Тем не менее, следить за движущимися силуэтами было не менее интересно. Друзья пытались отгадать, чем же таким занят человек в той квартире. Но самым любимым занятием было заглядывать в окна, где не было штор, и озвучивать людей, которых там видели. Обычно они, вдоволь насмеявшись, уходили спать. Бесхитростное занятие разряжало их после тяжёлого рабочего дня.

Но как-то раз один из них заметил в одном из окон силуэт. Ничего особенного, но по его спине пробежал холодок. Казалось, что на той стороне его тоже внимательно разглядывают.

— Эй, что с тобой? - вывел его из задумчивости второй.

— Да так, меня вон тот мужик с седьмого этажа напрягает.

— Ты про вон того? Это что-то повесили рядом с окном, я тоже внимание обратил. Оно неподвижно уже давно, человек так бы не смог.

— Ладно, я перетрудился сегодня, мерещится всякое, идём спать.

На следующий вечер, как только ребята сели пить чай, сразу же посмотрели в окно, где вчера видели пугающий силуэт. Он был на месте. В той же позе. Интереса он больше не представлял. Тем более, сегодня был вечер пятницы — а значит, будут и пьянки и пьяные драки. Окна, где будут «представления», были известны им заранее. Ничем плачевным это обычно не кончалось, поэтому парням открывалась возможность вдоволь нашутиться и всякого нафантазировать.

— Смотри, силуэт исчез!

— Ну, убрали от окна вешалку или что там могло стоять, — подтрунивал второй. — Или он в гости к соседям пошёл?!

— Свет мигнул, силуэт вернулся!

— Да чего ты меня дурачишь?! — уже разозлился второй.

Ребята стали пристально смотреть на силуэт. Затем свет в этом окне снова мигнул, и силуэт пропал. Включился свет в соседнем окне, и силуэт оказался там.

— Как это понимать?!

— Он же перемещается! Но куда?

Как завороженные, в оба глаза, парни следили за перемещениями этого нечто. Его появление в окнах было хаотичным, оно просто прыгало туда-сюда.

Как вдруг появилась закономерность. Выглядело так, будто оно постепенно добиралось куда-то или к кому-то. Шаг за шагом.

- Там кто-то курит! На подъездном балконе! Силуэт уже в нескольких окнах от него!

- Неужели оно целенаправленно движется?!

- Эй там, срочно уйди с балкона, там опасно!

Кто-то на той стороне послал их и продолжил курить.

Жуткий силуэт подобрался к балкону, и тут в подъезде за вышедшим покурить человеком замигал свет.

- О господи, оно у него за спиной!

Несколько секунд на подъездном балконе происходила борьба— человек с чем-то сражался. Но силы оказались неравными. Оно опрокинуло человека через перила. Секунда — и они летели вниз... на асфальт!

- Нет! Нет! Нет!

Парни вскочили со стульев, их пробила мелкая дрожь. Оба молчали, потому что у каждого подкатил ком к горлу.

И тут в их кухне замигал свет...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:56
Сегодня, 07:56 by Хоррор-тянПросмотров: 65Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Любопытство силуэт призрак смерть окна друзья ребята парни привидение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Exeler
Сегодня, 13:14
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Комментариев: 54
+. Вот и драка. В пятницу. Вечером. Посмотрели бы парни на число - И не смотрели бы. Если бы не посмотрели на число - свет не мигал бы.
В этом-то мистическом мире - на кого посмотришь, то и преследует тебя. Присмотрелись бы... Вдруг SCP-096? Силуэт Скромнику был полным-таки аналогом.
Зарегистрирован: 1.03.2020
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