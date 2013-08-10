Байки нашего города. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:25

Причина: Изменен раздел.

курилка-дурилка Просмотров: 100 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 03:26 by

Первую странность, о которой я хочу поведать, можно встретить на территории заброшенного кулинарного техникума. Как вы знаете, он внезапно закрылся по неизвестной причине. Отсутствие охраны быстро изуродовало это место. Школьники, псевдо-сектанты, наркоманы, бомжи — все, кому не лень, приходили туда сломать то, что ещё осталось целым. Поскольку техникум находится в центре квартала, мне не раз приходилось проходить через его территорию (благо, забора нет, даже лавочки рядом с техникумом остались на своем месте), и я сам встречал эту «аномалию». Ходят слухи, что там водятся привидения, но это не совсем так. Бывает, пройдешь бесшумно по стеклу (а его там много из-за хулиганов, которые выбили все окна), а позади тебя спустя пару секунд раздается хруст, поворачиваешься – никого.Один раз, когда я проходил под одним из немногочисленных целых окон, на меня упал град маленьких стекляшек (хорошо, что я был в шляпе), но все происходило как в немом кино — абсолютно бесшумно. В недоумении я поднял голову и увидел на втором этаже лицо школьника, смотрящего из пустой оконной рамы, в которой пару секунд назад было стекло. Через несколько мгновений от пустой рамы послышался звук разбивающегося стекла, которое упало мне на голову.Про него мне рассказывала бабка. Лет 25 назад, на окраине города, рядом с лесом, недалеко от Московского проспекта, строили большую радиомачту (в высоту, на глаз, 50 метров). Один из строителей, чья фамилия была говорящая – Анатолий Геннадьевич Везунчик, не проверил свое снаряжение должным образом. Как говорили сослуживцы, он поспорил, что ничего с ним не будет, ссылаясь на многочисленные случаи удачи, и добавил - мешают ему ремни. Ослабил их. Он сорвался с верхушки из-за сильного ветра. На удивление, тело Толика почти не пострадало, можно было бы сказать, что опять повезло, но в полете, он влетел головой в нижнюю балку, размозжив череп в кашу. Радиомачту достроили, до сих пор стоит, вот только иногда поздно ночью, неподалеку от радиовышки, можно увидеть причудливый силуэт, у которого странная голова, будто мешок с мясом. Когда начинаешь подходить, силуэт растворяется в тени, будто ничего и не было.Сам лично встречался с ними. Они всегда разные, но всегда белые, светящиеся. Встречал их везде, но чаще в нашем городе. Они предупреждают о чем-то плохом. Первый раз я с ними встретился, когда был еще подростком. Мне тогда 14 было. Зашли с друзьями в одно сгоревшее кафе поразбивать стеклянные бутылки, которых тут было навалом, об стены. В какой-то момент мы поняли, что по хлипкой крыше кто-то ходит. Мы притихли. Внезапно крыша проломилась, и нечто белое и светящееся упало оттуда в груду мусора. Мы сделать ничего не успели, как это что-то начало вставать. Несмотря на то, что нам пришлось быстро бежать оттуда из-за страха практически километр, я успел разглядеть это. Когда оно встало, мы его увидели. Пять человеческих ног с разных сторон, крепящихся к чему-то, что напоминало двухметровое щупальце. Вот так просто. Эта конструкция отряхнулась и зашагала в нашу сторону. Вам не передать через бумагу наш ужас. Примерно через неделю кафе рухнуло. И вот так каждый раз. Они появляются перед чем-то плохим. Их появление означает, что нужно убираться, пока не поздно. Возможно, они виноваты в тех несчастьях, что появляются после них, возможно - нет.Сам не раз обходил этот дом, ничего такого вроде бы не видел, но люди, живущие рядом, и моя бабушка, утверждали, что иногда, обходя этот дом, ты можешь выйти не с той стороны. Почему эта сторона не та, никто объяснить не может. Причем люди, живущие в этом доме, довольно странные (это я сам подметил) - всегда натянутая улыбка и чистая, глаженая одежда. Как посмотришь на них, мурашки бегут. А если начнешь говорить с ними, так потом не помнишь, о чем диалог был, и их лицо, помнишь только улыбку.Есть у нас один дворик, в котором пропадали животные. В основном собаки, но иногда и кошки. Помимо следов животных находили иногда необычный след. Размером с человеческую стопу, но довольно странный. Как будто его оставила большая ворона. Причем не было такого, как в разных страшилках, животные не шипели, не гавкали, наоборот, шли в этот двор. Никто не видел ничего такого, поскольку пропадали животные по ночам, а фонаря почему-то в том дворе не было. Зато был канализационный люк, почти в центре двора. Все бы ничего, но в один момент, как бы не прозвучало странно, кошки и собаки закончились. В квартале их просто не осталось. Местные жители даже не обратили внимания на это, а зря. Потом пропал шестилетний Лёня. Жил он с мамкой на первом этаже, на окнах решеток не было, ведь вокруг свои. Вышла его мама на пять минут из детской, вдруг слышит, как разбивается стекло в комнате сына, прибегает – никого нет. Приехали господа полицейские, ничего не нашли, только вороньи перья под окном, и уехали. После этого, кто-то заклеил люк монтажной пеной, вроде пена мало что сдержит, но сработало. Перестали пропадать животные. А мать Лёни повесилась через неделю. Некоторые бабки утверждают, что слышали в ту ночь карканье и бегущий горбатый силуэт со странной головой, с ребенком в руках.Есть у нас в городе что-то вроде приметы - если бросить в фонтан (где находится - не скажу) 50 копеек, то к вам может прийти зубная фея и оставить два странных зуба. Я тогда съехал от родителей и решил проверить этот миф (видимо, мне было мало описанного выше). Бросил. К вечеру уже забыл. Решил заварить чай, иду на кухню, включаю свет, открываю дверь… а рядом с окном стоит это. Два метра роста, серая кожа, большие крылья за спиной, маленькие глазки, вытянутая по горизонтали овальная морда, четыре руки. Стоим мы так, не шевелимся, затем оно немного повернуло голову. Этого оказалось достаточно для выведения меня из ступора. Я выбежал из кухни, захлопнул со всей силы дверь и прижался к ней. За время, пока держал дверь, вспомнилась серия из «Осторожно модерн 2», где прапорщик Задов запер смерть в туалете.Просидел я так, наверное, часа 2. Медленно, аккуратно, я приоткрыл дверь и посмотрел в образовавшуюся щель. Удостоверившись в том, что никого там нет, я открыл дверь, хотя оно могло просто прятаться, хорошо, что это оказалось не так, иначе бы я умер от страха. Окно было приоткрыто, а на подоконнике валялись 2 странных зуба и мои 50 копеек.***Автор - Бутерброд.

Ключевые слова: Байки рассказы двор дом похищение ребенка

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