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Страшилки

Кто ты, прохожий?

Кто ты, прохожий?


Компания молодёжи, собравшись, как обычно, одним из вечеров, решила отдохнуть от городской ночной жизни - дискотеки, тусовки. Поступило предложение от одного из парней – отправиться по заброшенным когда-то населённым пунктам в поисках острых приключений, на современном языке - заняться диггерством. Предложение всем понравилось. Быстренько вбили в навигатор заброшенные деревни и поехали.

Ехали долго, примерно 2 часа. Доехали до места, и тут выяснилось, что к самой деревне подъехать было невозможно. Решено было отправиться туда пешком, благо - недалеко. Прошли небольшой лесок и вышли к заброшенной деревне - вросшие в землю, гнилые избы, по их остовам просматривались направления пары улиц. Всё это при ясном лунном свете выглядело жутко, девчонки стали втихаря оглядываться по сторонам... Парни, заметив это, начали над ними подшучивать и смеяться. Обстановка разрядилась. Одна из девушек, чтобы показать, что она не трусиха, начала шутить и убежала вперед одна. И вдруг она резко остановилась. На вопросы подошедшей компании друзей, девушка, почти шёпотом, сказала:

- Посмотрите вон туда, подальше, видите, женщина идет?

Молодые люди повернулись и действительно увидели - в дальнем конце "улицы" медленно-медленно шла старушка, что было понятно по характерной походке, вся одета в тёмное - по крайней мере, в ночи, при лунном свете, её одежда выглядела чёрной. Женщина шла в противоположную от компании сторону.

Пара парней, недолго думая, побежали за ней - вдруг заблудилась, тут ведь никто не живет. Но, пробежав вперед определённое расстояние, они вернулись в полной растерянности:

- Бабушка исчезла! Мы бежали, она, вроде, медленно идет, а догнать не можем. И вот там, на окраине, она просто исчезла!!!

Отставшие, конечно, не поверили и уже все вместе пошли искать путницу. Не могло же всей толпе показаться! Никого так и не нашли, но обнаружили, что прямиком за той окраиной находится также вросшее в землю от времени старое кладбище. Превозмогая жуть, молодые люди посветили фонариками по редким оставшимся покосившимся крестам, на некоторых, толстых, по виду - дубовых, были вырезаны даты - самое "свежее" захоронение с датой - 1940 года... Компания поспешила назад.

Уходили молодые люди из этого места очень долго. Казалось, что в деревню от машин шли минут двадцать, а назад топали почти целый час. Как будто их не отпускало это место.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:10
Сегодня, 02:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 98Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Компания молодёжи деревня призрак женщины старое кладбище странное место

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 02:12
+1
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Комментариев: 2 377
Сильно. Я ночью, на глазок, даже в лунном свете, никогда не определю из дуба ли сделан семидесятилетний крест...
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Хранилище ужасов
Сегодня, 10:52
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 2
Вот это история, у автора хотя бы какой-то потенциал творческий да есть))) +
Зарегистрирован: 28.04.2020
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