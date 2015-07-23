Кто ты, прохожий?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 98 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 02:10 by

Компания молодёжи, собравшись, как обычно, одним из вечеров, решила отдохнуть от городской ночной жизни - дискотеки, тусовки. Поступило предложение от одного из парней – отправиться по заброшенным когда-то населённым пунктам в поисках острых приключений, на современном языке - заняться диггерством. Предложение всем понравилось. Быстренько вбили в навигатор заброшенные деревни и поехали.Ехали долго, примерно 2 часа. Доехали до места, и тут выяснилось, что к самой деревне подъехать было невозможно. Решено было отправиться туда пешком, благо - недалеко. Прошли небольшой лесок и вышли к заброшенной деревне - вросшие в землю, гнилые избы, по их остовам просматривались направления пары улиц. Всё это при ясном лунном свете выглядело жутко, девчонки стали втихаря оглядываться по сторонам... Парни, заметив это, начали над ними подшучивать и смеяться. Обстановка разрядилась. Одна из девушек, чтобы показать, что она не трусиха, начала шутить и убежала вперед одна. И вдруг она резко остановилась. На вопросы подошедшей компании друзей, девушка, почти шёпотом, сказала:- Посмотрите вон туда, подальше, видите, женщина идет?Молодые люди повернулись и действительно увидели - в дальнем конце "улицы" медленно-медленно шла старушка, что было понятно по характерной походке, вся одета в тёмное - по крайней мере, в ночи, при лунном свете, её одежда выглядела чёрной. Женщина шла в противоположную от компании сторону.Пара парней, недолго думая, побежали за ней - вдруг заблудилась, тут ведь никто не живет. Но, пробежав вперед определённое расстояние, они вернулись в полной растерянности:- Бабушка исчезла! Мы бежали, она, вроде, медленно идет, а догнать не можем. И вот там, на окраине, она просто исчезла!!!Отставшие, конечно, не поверили и уже все вместе пошли искать путницу. Не могло же всей толпе показаться! Никого так и не нашли, но обнаружили, что прямиком за той окраиной находится также вросшее в землю от времени старое кладбище. Превозмогая жуть, молодые люди посветили фонариками по редким оставшимся покосившимся крестам, на некоторых, толстых, по виду - дубовых, были вырезаны даты - самое "свежее" захоронение с датой - 1940 года... Компания поспешила назад.Уходили молодые люди из этого места очень долго. Казалось, что в деревню от машин шли минут двадцать, а назад топали почти целый час. Как будто их не отпускало это место.Автор - неизвестен.

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