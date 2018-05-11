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Истории из жизни

Аллея

Прошлой зимой нашей компании захотелось разнообразить вечернюю прогулку. Обычное скитание по поселку порядком надоело, и мы решили поиграть в прятки. Шестеро взрослых людей просто захотели подурачиться и вспомнить детство. Зима была в самом разгаре, сугробов намело порядком. Погода была сказочная — падал пушистый снег, и мороза почти не чувствовалось.

Всей толпой мы направились на окраину поселка, где рядом со зданием лесничества проходит аллея. Аллея делится на 2 тропинки, которые проходят между густо насаженных деревьев и кустарников. На этой аллее и днем-то людей встретить — редкость, а уж вечером, да в такой снегопад.... Неухоженные посадки плавно переходили в лесной массив, хоть и были огорожены давно повалившимся забором. С правой стороны, за деревьями начиналось поле.

Придя на место, где была полнейшая темень и жутковатая атмосфера, вся женская часть коллектива — а это ровно половина — отказалась прятаться поодиночке и гoлить — тоже. Адреналину, конечно, хотелось, но не до такой степени. Кому-то эта идея вообще перестала нравиться. Парни стали успокаивать, мол, время детское (примерно, 10 вечера), толпа — большая, слышимость — хорошая, но нас было не переубедить. Решили прятаться и гoлить парами. Кинули жребий, сыграли несколько раз, пошутили, повеселились, повалялись в снегу. Пора было по домам. Время уже примерно 11 вечера, заметно похолодало, поднялся сильный ветер. Все же было решено сыграть в последний раз. Гoлить пришлось Денису и Маше. Все разбежались.

Мы с Андреем не побежали далеко, а спрятались в чаще елей, недалеко от тропинки. Ребята прошли мимо нас — не заметили, мы расслабились и начали тихонько переговариваться, тем более, что из-за усилившегося ветра, нас все равно не услышали бы. Вдруг наше внимание привлекла фигура, пересекающая тропинку. В такой темноте не разглядеть, кто из наших это был, и почему — один, прятались же парами и гoлили — тоже. Андрей еще поворчал, что нарушают правила — договаривались не перебегать с места на место. Я высказала предположение, что гoли разделились, чтобы ускорить процесс поиска. Хотя Маша ни за что бы не осталась одна.

Недалеко от нас захрустели ветки, кто-то пробирался сквозь чащу. Силуэт мелькнул на фоне заснеженной тропинки и удалился, как нам показалось, в направлении поля. На мой телефон поступил звонок. Игра затянулась, и было решено всем выйти из своих укрытий, т.к. найти кого-то в лесу в такую погоду было делом непростым — все порядком устали и замерзли. Выйдя на тропинку, мы наехали на друзей: что за ерунда, договаривались, вроде, не перебегать. На нас посмотрели с удивлением. Выяснилось, что никто из наших местоположения не менял и, тем более, не разделялся. Они убежали в самый конец аллеи и спрятались за массивные лиственницы. К елкам, где мы сидели , вообще никто не подходил. Можно было предположить, что это парни прикалывались, но с ними были девчонки, да и по тревожным лицам ребят было понятно, что они здесь ни при чем. Было решено пойти к тому месту, где, как нам показалось, таинственный силуэт пересекал тропинку. Светя телефонами, мы продвигались по кромке тропинки. Никаких следов не было, или, по крайнем мере, мы их не нашли. У нас с девчонками начали сдавать нервы, и мы стали уговаривать парней скорее уйти оттуда. Парни и сами были непротив свалить поскорее.

До центра поселка дошли без приключений. Всю дорогу обсуждали, что это могло быть. Кому нужно почти ночью лазать в лесу по сугробам. Если это был просто прохожий, то он спокойно прошел бы по тропинке. До сих пор вспоминаем этот случай. И даже спустя год, становится жутковато, и мучает вопрос: кто это был, и представлял ли он для нас какую-то опасность?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:50
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:50 by Юлия РысьПросмотров: 89Комментарии: 2
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Ключевые слова: Зима лес аллея снег ночь сугробы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 06:57
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Это был йети, мать его ети)
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#2 написал: Talisha
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мало ли, кто неупокоенный бродит. Мы в детстве тоже однажды сыграли в пятки... правда на территории кладбища, но всё же - наигралась:)))
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