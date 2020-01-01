Папа, почему ты не пустил меня домой?!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Twilight666 Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:10 by

Так вышло, что этим летом мне не удалось выбраться в отпуск вместе с семьей. Только что кончился этот «корона вирусный» ад, отменили электронные пропуска, разрешили людям вновь беспрепятственно передвигаться по улицам. Страна вздохнула с облегчением. Мощности нашей компании также вышли на новый уровень, чтобы компенсировать всё, что мы утратили за этот период борьбы с эпидемией. А тут как некстати, жена вспомнила, что и передвижение по стране также теперь не ограничено.- Я хочу на море, милый! Завтра, сегодня, сейчас! – бросилась она ко мне на шею. - Мы с детьми почти месяц безвылазно сидели в нашей квартире, теперь нам просто необходим отпуск!Хорошо, что есть такая штука, как интернет. Сайт, билет на самолет/поезд, бронируем отель «все включено». Дети и теща в охапку. А как же? Жене по вечерам тоже отдых нужен, за бокалом вина на балконе номера. Отдаём за это, всего-навсего - круглую сумму денежных средств, и довольная супруга уезжает к морю на определенный срок. А я остаюсь хозяйничать в квартире один.Возвращаясь домой в пятницу, сразу же представил картину, как обзвоню и соберу друзей сотоварищей и устрою вечеринку какую ещё не видывал мой многоквартирный дом. На деле же оказалось все на много прозаичнее. Дорога домой, запотевшая батарея бутылок тёмного пива в холодильнике. И я у компьютера, запускаю свою любимую экономическую космическую леталку для задротов. Фирменный финтовой щелчок крышки от пива – последняя улетает куда-то в угол комнаты.- Завтра уберу. А что?! Кто хозяин в доме?! Если жены дома нет, то – я!Заигрался. Время на часах - половина второго. Но завтра же никуда не вставать? Ещё одна бутылка пива и в бой, космический спарринг против вражеского эсминца. Сделав звук в колонках тише, я шестым чувством уловил какое-то движение за дверью квартиры. Надо сказать, что наш последний, 17-й, этаж был отделён от лифтового холла внушительной тамбурной дверью – чужой не пройдёт. Скорее всего соседи», – подумал я и продолжил играть.Но, спустя пару минут, в мозгу всплыл разговор с соседом Андреем, произошедший в четверг. Как он тогда говорил? Они на дачу с утра пятницы по воскресенье поедут – мужик сутки через трое пашет.Ещё в одной квартире, ровно за стеной комнаты, где я сейчас играл, никого нет уже месяц. Хозяева не могут арендодателя найти. И третье семейство сегодня полным составом также не море свинтило, оставив нам ключ на крайний случай. А значит, я на этаже один. Между тем, буквально чувствую, что в тамбуре кто-то копошится. Поставив игру на паузу, я направился к двери для проверки ситуации. Дошёл, открыл глазок и наклонился к нему. Ответом мне был полумрак. Тускло горела лампочка лишь в другой части тамбура, освещая не слишком многое. Чертыхнувшись, я прислонился к двери ближе, пытаясь хоть что-то разглядеть.- Когда домой вернулся вечером, свет был, что за фигня? – ворчу себе под нос.- БАБАХ!Удар в дверь снаружи такой силы, что, казалось, вздрогнула вся несущая стена. От неожиданности и резкого испуга, я попятился и упал на пятую точку. Сердце выдавало артиллерийскую канонаду, а душа ушла в пятки.- Кто там?! – осипшим и севшим голосом спросил я, не понимая, как же глупо выгляжу со стороны. Да и вряд ли тот, кто сейчас за дверью, услышит мой шепот.Но мой вопрос, похоже, услышали.- Пусти, пусти меня скорей домой, я хочу домой, пусти! – голос был неестественно тонким, буквально умоляющим.Ещё один удар такой же силы, а затем ручка на моих глазах ушла вниз, а следом рывок снаружи. Кто-то пытался ворваться в квартиру и пробовал дверь на прочность.Снова удар и уже вой переходящий в ужасный визг- Пустииии! Пусстииииии!Подлетев к двери, я дрожащими руками резко опустил глазок и судорожно начал искать ключницу, чтобы закрыть дверь на все замки.В тот момент, когда я вставил ключ в нижний замок, фиксируя его в максимальное положение, раздался ещё один удар, но уже чуть дальше. За ним последовал скрежет поддавшегося метала.«Прорвалось в квартиру у меня за стенкой», – сразу же понял я. Соседи дверь не меняли с самого строительства дома, открыть её можно было консервным ножом.Зафиксировав все замки в закрытое положение, я замер посередине своего холла, прислушиваясь. В квартире за стеной кто-то медленно шёл. И шёл по направлению к стене, разделяющей наши квартиры. Судя по звуку, этот «некто» не был одет в обувь, а шлепал по полу босыми ногами. Пара секунд, и кто-то или что-то застыло прямо у стены в соседней квартире. Нас отделяла двойная кирпичная кладка. Вначале совсем тихий, но потом все громче и громче, послышался голос, голос моего старшего ребенка!- Папа, пусти меня домой, мне страшно и холодно, папа, – плакало существо, точно воспроизводя интонацию дочери. Секунда или две, и стена содрогнулась от удара, а голос перешел в ужасный визг, заставивший сердце уйти в пятки.- Заткнуть уши и не слушать, не слушать! Это не моя дочь! – одна лишь фраза в голове.Попятившись, я наткнулся на шкаф и медленно сполз по нему на пол.Удары в стену из другой квартиры посыпались каждые несколько секунд.- Пусти, пусти, пусти, пусти! – кричало существо, моментами переходя на визг, пытаясь разнести стену.Не знаю, сколько это продолжалось, от ужаса я потерял счёт времени, сидел на полу, раскачиваясь, как болванчик. По щекам текли слезы ужаса.С первыми лучами солнца голос вдруг резко оборвался, и прекратились бесконечные удары, наступила звенящая гнетущая тишина. Я с ужасом прислушивался, ожидая услышать шлепанье ног или снова ощутить, как кто-то за стеной пытается ее разнести. Но ничего не происходило.Первые лучи солнца появились на небосводе, аккуратно заглянули в комнату, коснулись моего лица, заставив встрепенуться. Лучи были теплыми и нежными, они успокаивали разум и дарили надежду на лучшее будущее. В свете солнца все произошедшее казалось страшным сном. Пересилив себя, я добрался до ванной комнаты, умылся холодной водой и вышел обратно, ко входной двери. Проверил замки и вернулся в комнату. Тяжело вздохнув, лёг на кровать и сразу же забылся тревожным сном.Телефон надрывался на столе. Вставать не хотелось. Взглянув на часы, увидел, что время перевалило за два часа дня. Резко подскочив на кровати, схватил телефон. Ну конечно, куча пропущенных от жены, в том числе сообщений ещё пара десятков. Опять будет ехидничать, что я бухал полночи в своей задротской игрушке. Знала бы она!А ещё несколько пропущенных от друга - Виталика.Быстро связавшись с женой, успокоив и объяснившись, о ночном кошмаре ничего говорить пока не стал, я перезвонил другу. И ему-то с ходу все выдал, не стесняясь подключать в повествование нецензурную брань.Виталик скептик, но, видно, голос у меня был такой, что он уже через час был у меня. Наверное, минут 30 я не решался выйти в тамбур и открыть ему дверь. Кстати, все лампочки горели теперь исправно. В тот момент, когда друг, уже психанув, хотел уехать, я пересилил себя. Взяв в руку ножик, медленно открыл дверь квартиры. Никто не набросился и не съел меня. Молнией до тамбура, открыть другу и не отворачиваться от двери соседней квартиры, которую существо проломило.- Но почему она была полностью целой?!Как оказалось, не осталось никаких следов ночного происшествия.- Виталь, оно голосом дочери орало и просило пустить в квартиру. А удары такие, что твой реслинг отдыхает. Как там этих братьев звали огромных?! Они с такой силой бить бы не смогли, как эта хрень!Друг огляделся в комнате и, обнаружив дюжину бутылок из-под пива, присвистнул.- Может, у тебя эта, белочка просто была?- Да иди ты к такой-то матери со своей белочкой! Не веришь, не надо!- Верю, верю, – поднял он руки в знак примирения.— Значит так, Серёг! Бери свой комп. Если нужно, работать будешь от меня. Едем ко мне на дачу. Помнишь дом у меня какой? Лес, природа, чистых воздух. На окнах решетки, так что никакая эта не проберется! Мы там с тобой спокойно выпьем, поживешь пару дней, возьмешь отгул на работе. Согласен?Остаться одному в квартире – эта мысль вызвала во мне дикий страх, так что я почти сразу согласился на предложение друга.— Вот и славно, и никакие белочки не достанут.- Виталик!- Всё молчу!Полтора часа в дороге. Шампура и мясо, мангал, угли – еда готова. Исходит соком зажаренная свинина. Прохладная и чистая, словно слеза – выпивка. На природе меня действительно отпустило. Случившееся казалось какой-то нереальной дикостью совсем из другой жизни. Мерный треск костра, звёздное небо и шикарный загородный дом со всеми удобствами. Спать мы ложились во втором часу ночи, уже изрядно навеселе. Как только голова коснулась подушки, из-за стресса прошлой ночи и общей усталости, я тут же отрубился.Открыв глаза ровно через час, я так и не понял, что меня разбудило. Но тут же услышал шаги по второму этажу. Босые шаги, как и тогда!- Существо здесь, в доме!Оно вышло из комнаты Виталика и направилось к уборной, потом ко второму свету, постояло немного и направилось к моей комнате. Медленно и крадучись. Я достал из сумки прихваченный с собой нож, чтобы встретить тварь во всеоружии, и затаился за дверью. Тихо повернулась ручка, и темная тень проникла в мою комнату. В тот момент, когда послышался шепот, я, не выдержав психологического напряжения, с ходу вонзил нож... попав Виталику точно в шею. И лишь секунду спустя до меня дошел смысл тихо сказанной им фразы.- Проснись, Серёга! Похоже, в дом кто-то проник.Друг умер у меня на руках спустя пару секунд. А с первого этажа послышался обиженный, чуть звенящий голос дочери.- Папа, почему ты не пустил меня домой?! – вслед за этим послышались медленные шаги по лестнице. На этот раз те самые шаги, которые я тогда слышал за стеной.- Папа, не пустил домой, было холодно, – приближалось существо всё ближе.«На окнах решетки, отступать мне некуда», - с тоской подумал я и, зажав в руке нож, вышел из комнаты по направлению к лестнице.

Ключевые слова: За дверью нечто за дверью существо авторская история

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