Сиреноголовый монстр всегда следит за твоим автомобилем

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:13

Twilight666 Просмотров: 103 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 07:13 by

Загородное шоссе мн570. Новенький мерседес двигается в ночи на приличной скорости. Руки водителя цепко удерживают руль, из колонок льётся энергичная музыка. Дальний свет полностью освещает шоссе, встречных машин нет, можно не бояться ослепить другого водителя.Закончилась рабочая неделя, и Грег ехал к себе домой. В свой маленький загородный дом и четыре сотки личных угодий. Не слишком много, даже мало для многих. Но ему этой земли хватало. Вперед, домой, быстрее! Туда, где в холодильнике ждала запотевшая бутылка виски и всё для быстрого приготовления нескольких сытных сэндвичей. Картина была перед его глазами. Вот он загнал машину на участок. Закрыл ворота, некоторое время промучившись с замком - чёртова железяка начала ржаветь, давно пора её заменить! Пара пакетов из багажника, автомобиль на сигналку, а рука уже готовит ключи в кармане. Два поворота в замке и выключатель справа – холл заливает светом. Здесь же бросить надоедливые пакеты, разуться и захлопнуть дверь за спиной, не забыв закрыть все замки – всё, я дома! Ритуал тщательного мытья рук и курс на кухню к холодильнику. Открыть его, взять бутылку, отвинтить пробку - жидкость льётся в стакан, наполняя его на треть, а ещё секундой спустя холодная снаружи и горячая внутри смесь проникает в уставший организм. Волна мурашек по коже от этой картинки в мозгу. Спустя десяток секунд вернуться в холл за пакетами, всё раскидать по своим местам и сходить в душ. Смыть с себя эту неделю и послать к черту все трудности. Сделать сэндвич, второй, ещё! И, запивая алкоголем, наслаждаться второсортной комедией. Итогом вечера станет опустевшая бутылка и рухнувшее на кровать тело. Это и есть его мир. Мир одинокого мужчины, мир, которым он доволен.Взгляд на спидометр, оценка ситуации и лёгкое усилие на педаль скорости. Стрелка послушно ползёт вправо, а машина увеличивает скорость. 120 километров, 130, 140 … Пока достаточно. Отличная скорость, так он будет дома на 20 минут раньше. И на эти же десятки минут быстрее осуществит свой план. Запереться в одиноком домишке, лакать алкоголь и жрать сэндвичи.Из-за облаков выглянула огромная полная луна, заливая редкий лес по обе стороны машины мертвенным светом. Сегодня что, полнолуние? На фоне нечеткого света вечного земного спутника, с левой стороны движется тень. Что-то высокое, худое."Всего-то ехать осталось – час", – подумал Грег, принимая увиденное за усталость.Остановив машину, он вышел на улицу, чтобы хоть немного разогнать кровь."Уснуть за рулём и попасть в сводку новостей по второму каналу, нет уж, увольте".Ночной воздух, после ясного весеннего дня оказался крайне прохладным. Столбик термометра явно опустился ниже десяти градусов. Проделав несколько энергичных движений - стало чуть легче. Усталость отступила, но прохлада не отпускала и сжимала в своих тисках. А ещё этот образ где-то в трехстах метрах от автомобиля. В подлеске явно что-то двигалось, но из-за бледного света луны и не освещённости этого места, было сложно разобрать ситуации. Что-то высокое, более трёх метров, – а ещё худое с непропорционально длинными руками. Или это игра воображения?!- Да ну его к чёрту, – тихо выругался Грег и, запрыгнув в машину, заблокировал двери, утопил педаль в пол.Прокрутка шин, гравий во все стороны, и мерседес срывается с места, набирая за десяток секунд скорость за сотню. Удовлетворительно крякнув, водитель сделал музыку чуть громче и снова погрузился в свои размышления о том, как окажется дома. Но никакие мечты о том, что случится через час, не перебивали желания понять – что же было там в кустах? Игры разума, воображение? Или там действительно кто-то был? Что-то было?Музыка резко оборвалась, из эфира раздался треск. Переключив настройку волны, ещё и ещё – везде одно и тоже. Отсутствие чёткого радиосигнала и помехи.- Да что с тобой не так? – тихое злобное ворчание на приёмник.И в этот же миг, когда он хотел включить запись с флешки, на фоне помех раздался голос, голос от которого волосы встали дыбом. Как будто говорил ребёнок – резко, громко и отрывисто, но к его словам добавляли компьютерный эффект – как из фильма ужасов. В нотках говорившего ощущался звон метала, словно горло этого ребенка было полностью из железа.- Машина! Дорога! Жажда! Скоро! Слежу! Знает! Чувствует!И так по кругу. А ещё тень слева снова, но уже ближе к автомобилю.- Что за черт! – холодная капля пота по спине, руки крепче сжимают руль и упрямое давление педали на правую ногу усиливается, стрелка скорости уходит к показателю ста шестидесяти километров, ста семидесяти.Мысли в голове - вставить флешку и забыть про ужасный голос! Да, точно. Наверняка сбой на ретрансляторах радиосигналов. Сейчас включу музыку, и все встанет на свои места!Рука тянется к переходнику, но ставшие деревянными пальцы, роняют устройство хранения данных куда-то под ноги.- Черт! Мать твою!"Остановиться достать, сделать всё по классике жанров? Нет, я на такое не куплюсь. Просто выключу долбаное радио и доеду до дома в тишине!".Рука тянется к выключателю, но голос резко обрывается, оставив в эфире лишь вой помех. И в этот же момент включается сигнал от одного из атмосферных датчиков левого переднего колеса. Падение давления в шине.- Прекрасно! А я-то последние минут десять думал, почему у меня начинает слегка вибрировать руль.Между тем, управление автомобилем становится все менее чётким, а вибрация усиливается. Приходится сильно снизить скорость. Быстрый взгляд влево и оценка ситуации."Там продолжает что-то двигаться? Вроде нет! И как на зло нет ни одной встречной машины. Уже битые тридцать минут это долбанное шоссе полностью пустынное! И что же мне делать, остановиться?".Хлопок и потеря управления, машина юзом по шоссе, чудом не переворачивается. Несколько оборотов и остановка на середине дороги.Боль в руках, они что есть мочи сжимают руль. Тело словно деревянное и дикий страх парализовал.- Успокоиться, просто успокоиться! Я жив!Медленно разжать пальцы и отпустить руль. Трясущимися руками достать сигарету, вспышка огонька света и затяжка. Самая первая и сама вкусная. И лёгкий дурман в голове. Откинуть голову и закрыть на миг глаза.Удар в водительскую дверь. Резкий и настойчивый. Натянутые нервы не выдержали, резкий вскрик и сигарета падает из рук на коврик. Всё тело трясет от страха, а в голове вспыхнули молитвы к высшим силам.- Отче наш … иже ты, защити, боже! – неумело и срывающимся голосом.Наверное, прошло с полчаса, а может быть и больше, прежде чем Грэг смог успокоиться и частично совладать со своим страхом; осознать то, что выйти из машины придётся. Выключив надоевший вой помех из радиоприёмника, он осмотрелся. Вроде никто не ходил вокруг автомобиля в окружающем лесу. Не происходило ничего сверхъестественного.Ещё пара минут и, пересилив себя, Грег разблокировал двери и вышел. Сразу же он заметил то, что стало причиной резкого удара в корпус автомобиля. Возле водительской двери лежал огромный мертвый ёж. Мужчина передернулся от увиденногоВ голове снова закрутились мысли: "Не мог же он сам сюда прилететь, значит его кто-то в меня кинул! Оттуда?! Из леса?! Это какой же замах должен быть, чтобы он вот так прилетел?! Да и ёж крупный. Человек бы так сильно размахнуться не смог. А если не человек кинул, то кто?! Да о чём я думаю! Нужно колесо заменить и убираться отсюда!"Багажник, домкрат и запаска. В тот момент, когда он уже снимал пробитую покрышку, вновь ожило радио.- Машина! Едет! Не едет! Здесь! Вижу! Моё!- Но ведь это же не из машины, там я его выключил! – с ледяным ужасом подумал Грег. – Это где-то позади меня!Взгляд за спину – на кромке леса, почти у самой дороги, стоит ужасное существо. Под четыре метра, непропорциональное тело, длинные руки, а на тонкой шее вместо головы два рупора. И звук идёт из них.Дикий крик страха от взрослого мужчины завершился так же быстро, как и начался. На его смену пришёл треск раздираемой на куски плоти.- Уже третье подобное убийство на этом шоссе. И почерк всегда аналогичный. Разорванная на куски жертва на дороге возле своей машине. Что думаешь?- Не знаю, разборки, наверное, бандитские, – тучный полицейский со скучающим видом заполнял бланк, не стараясь внимательно отвечать своему коллеге. Мысленно он был уже дома – возле телевизора, с пивом и сухариками. Его желаниям смог помешать какой-то неудачник, сумевший сдохнуть под конец дежурства.Напарник, глядя на своего коллегу, лишь покачал головой, словно прочитав мысли последнего.Завершив рутину дел по передаче смены, тучный полицейский уселся в свой новенький форд и поехал по направлению к дому. В быстро сгущавшихся сумерках он не смог разглядеть среди деревьев длинную фигуру, сливающуюся с окружающим пейзажем. Фигуру, на тонкой шее которой были два рупора. И тем более, он не мог услышать тихий, пока ещё, голос, доносившийся из динамиков существа.- Машина! Едет! Не поедет! Скоро! Вижу! Моё!

Ключевые слова: Сиреноголовый машина ночь лес авторская история

Другие, подобные истории: