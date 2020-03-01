Сиреноголовый монстр всегда следит за твоим автомобилем

Сиреноголовый монстр всегда следит за твоим автомобилемЗагородное шоссе мн570. Новенький мерседес двигается в ночи на приличной скорости. Руки водителя цепко удерживают руль, из колонок льётся энергичная музыка. Дальний свет полностью освещает шоссе, встречных машин нет, можно не бояться ослепить другого водителя.
Закончилась рабочая неделя, и Грег ехал к себе домой. В свой маленький загородный дом и четыре сотки личных угодий. Не слишком много, даже мало для многих. Но ему этой земли хватало. Вперед, домой, быстрее! Туда, где в холодильнике ждала запотевшая бутылка виски и всё для быстрого приготовления нескольких сытных сэндвичей. Картина была перед его глазами. Вот он загнал машину на участок. Закрыл ворота, некоторое время промучившись с замком - чёртова железяка начала ржаветь, давно пора её заменить! Пара пакетов из багажника, автомобиль на сигналку, а рука уже готовит ключи в кармане. Два поворота в замке и выключатель справа – холл заливает светом. Здесь же бросить надоедливые пакеты, разуться и захлопнуть дверь за спиной, не забыв закрыть все замки – всё, я дома! Ритуал тщательного мытья рук и курс на кухню к холодильнику. Открыть его, взять бутылку, отвинтить пробку - жидкость льётся в стакан, наполняя его на треть, а ещё секундой спустя холодная снаружи и горячая внутри смесь проникает в уставший организм. Волна мурашек по коже от этой картинки в мозгу. Спустя десяток секунд вернуться в холл за пакетами, всё раскидать по своим местам и сходить в душ. Смыть с себя эту неделю и послать к черту все трудности. Сделать сэндвич, второй, ещё! И, запивая алкоголем, наслаждаться второсортной комедией. Итогом вечера станет опустевшая бутылка и рухнувшее на кровать тело. Это и есть его мир. Мир одинокого мужчины, мир, которым он доволен.
Взгляд на спидометр, оценка ситуации и лёгкое усилие на педаль скорости. Стрелка послушно ползёт вправо, а машина увеличивает скорость. 120 километров, 130, 140 … Пока достаточно. Отличная скорость, так он будет дома на 20 минут раньше. И на эти же десятки минут быстрее осуществит свой план. Запереться в одиноком домишке, лакать алкоголь и жрать сэндвичи.
Из-за облаков выглянула огромная полная луна, заливая редкий лес по обе стороны машины мертвенным светом. Сегодня что, полнолуние? На фоне нечеткого света вечного земного спутника, с левой стороны движется тень. Что-то высокое, худое.
"Всего-то ехать осталось – час", – подумал Грег, принимая увиденное за усталость.
Остановив машину, он вышел на улицу, чтобы хоть немного разогнать кровь.
"Уснуть за рулём и попасть в сводку новостей по второму каналу, нет уж, увольте".
Ночной воздух, после ясного весеннего дня оказался крайне прохладным. Столбик термометра явно опустился ниже десяти градусов. Проделав несколько энергичных движений - стало чуть легче. Усталость отступила, но прохлада не отпускала и сжимала в своих тисках. А ещё этот образ где-то в трехстах метрах от автомобиля. В подлеске явно что-то двигалось, но из-за бледного света луны и не освещённости этого места, было сложно разобрать ситуации. Что-то высокое, более трёх метров, – а ещё худое с непропорционально длинными руками. Или это игра воображения?!
- Да ну его к чёрту, – тихо выругался Грег и, запрыгнув в машину, заблокировал двери, утопил педаль в пол.
Прокрутка шин, гравий во все стороны, и мерседес срывается с места, набирая за десяток секунд скорость за сотню. Удовлетворительно крякнув, водитель сделал музыку чуть громче и снова погрузился в свои размышления о том, как окажется дома. Но никакие мечты о том, что случится через час, не перебивали желания понять – что же было там в кустах? Игры разума, воображение? Или там действительно кто-то был? Что-то было?
Музыка резко оборвалась, из эфира раздался треск. Переключив настройку волны, ещё и ещё – везде одно и тоже. Отсутствие чёткого радиосигнала и помехи.
- Да что с тобой не так? – тихое злобное ворчание на приёмник.
И в этот же миг, когда он хотел включить запись с флешки, на фоне помех раздался голос, голос от которого волосы встали дыбом. Как будто говорил ребёнок – резко, громко и отрывисто, но к его словам добавляли компьютерный эффект – как из фильма ужасов. В нотках говорившего ощущался звон метала, словно горло этого ребенка было полностью из железа.
- Машина! Дорога! Жажда! Скоро! Слежу! Знает! Чувствует!
И так по кругу. А ещё тень слева снова, но уже ближе к автомобилю.
- Что за черт! – холодная капля пота по спине, руки крепче сжимают руль и упрямое давление педали на правую ногу усиливается, стрелка скорости уходит к показателю ста шестидесяти километров, ста семидесяти.
Мысли в голове - вставить флешку и забыть про ужасный голос! Да, точно. Наверняка сбой на ретрансляторах радиосигналов. Сейчас включу музыку, и все встанет на свои места!
Рука тянется к переходнику, но ставшие деревянными пальцы, роняют устройство хранения данных куда-то под ноги.
- Черт! Мать твою!
"Остановиться достать, сделать всё по классике жанров? Нет, я на такое не куплюсь. Просто выключу долбаное радио и доеду до дома в тишине!".
Рука тянется к выключателю, но голос резко обрывается, оставив в эфире лишь вой помех. И в этот же момент включается сигнал от одного из атмосферных датчиков левого переднего колеса. Падение давления в шине.
- Прекрасно! А я-то последние минут десять думал, почему у меня начинает слегка вибрировать руль.
Между тем, управление автомобилем становится все менее чётким, а вибрация усиливается. Приходится сильно снизить скорость. Быстрый взгляд влево и оценка ситуации.
"Там продолжает что-то двигаться? Вроде нет! И как на зло нет ни одной встречной машины. Уже битые тридцать минут это долбанное шоссе полностью пустынное! И что же мне делать, остановиться?".
Хлопок и потеря управления, машина юзом по шоссе, чудом не переворачивается. Несколько оборотов и остановка на середине дороги.
Боль в руках, они что есть мочи сжимают руль. Тело словно деревянное и дикий страх парализовал.
- Успокоиться, просто успокоиться! Я жив!
Медленно разжать пальцы и отпустить руль. Трясущимися руками достать сигарету, вспышка огонька света и затяжка. Самая первая и сама вкусная. И лёгкий дурман в голове. Откинуть голову и закрыть на миг глаза.
Удар в водительскую дверь. Резкий и настойчивый. Натянутые нервы не выдержали, резкий вскрик и сигарета падает из рук на коврик. Всё тело трясет от страха, а в голове вспыхнули молитвы к высшим силам.
- Отче наш … иже ты, защити, боже! – неумело и срывающимся голосом.
Наверное, прошло с полчаса, а может быть и больше, прежде чем Грэг смог успокоиться и частично совладать со своим страхом; осознать то, что выйти из машины придётся. Выключив надоевший вой помех из радиоприёмника, он осмотрелся. Вроде никто не ходил вокруг автомобиля в окружающем лесу. Не происходило ничего сверхъестественного.
Ещё пара минут и, пересилив себя, Грег разблокировал двери и вышел. Сразу же он заметил то, что стало причиной резкого удара в корпус автомобиля. Возле водительской двери лежал огромный мертвый ёж. Мужчина передернулся от увиденного
В голове снова закрутились мысли: "Не мог же он сам сюда прилететь, значит его кто-то в меня кинул! Оттуда?! Из леса?! Это какой же замах должен быть, чтобы он вот так прилетел?! Да и ёж крупный. Человек бы так сильно размахнуться не смог. А если не человек кинул, то кто?! Да о чём я думаю! Нужно колесо заменить и убираться отсюда!"
Багажник, домкрат и запаска. В тот момент, когда он уже снимал пробитую покрышку, вновь ожило радио.
- Машина! Едет! Не едет! Здесь! Вижу! Моё!
- Но ведь это же не из машины, там я его выключил! – с ледяным ужасом подумал Грег. – Это где-то позади меня!
Взгляд за спину – на кромке леса, почти у самой дороги, стоит ужасное существо. Под четыре метра, непропорциональное тело, длинные руки, а на тонкой шее вместо головы два рупора. И звук идёт из них.
Дикий крик страха от взрослого мужчины завершился так же быстро, как и начался. На его смену пришёл треск раздираемой на куски плоти.
- Уже третье подобное убийство на этом шоссе. И почерк всегда аналогичный. Разорванная на куски жертва на дороге возле своей машине. Что думаешь?
- Не знаю, разборки, наверное, бандитские, – тучный полицейский со скучающим видом заполнял бланк, не стараясь внимательно отвечать своему коллеге. Мысленно он был уже дома – возле телевизора, с пивом и сухариками. Его желаниям смог помешать какой-то неудачник, сумевший сдохнуть под конец дежурства.
Напарник, глядя на своего коллегу, лишь покачал головой, словно прочитав мысли последнего.
Завершив рутину дел по передаче смены, тучный полицейский уселся в свой новенький форд и поехал по направлению к дому. В быстро сгущавшихся сумерках он не смог разглядеть среди деревьев длинную фигуру, сливающуюся с окружающим пейзажем. Фигуру, на тонкой шее которой были два рупора. И тем более, он не мог услышать тихий, пока ещё, голос, доносившийся из динамиков существа.
- Машина! Едет! Не поедет! Скоро! Вижу! Моё!
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:13
Сегодня, 07:13 by Twilight666Просмотров: 103Комментарии: 6
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