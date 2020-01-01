"Руки из потолка"

ВСЛЕД ЗА ЗАГАДОЧНЫМИ ЧЁРНЫМИ РУКАМИ ИЗ ЧЁРНЫХ ПЯТЕН ВЫЛЕЗЛИ ОСТАЛЬНЫЕ КОНЕЧНОСТИ ЗАГАДОЧНЫХ СУЩЕСТВ!

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:28

Exeler Просмотров: 93 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 05:28 by

Когда-то я на просторах Сети нашёл одно видео. Оно называлось, вроде бы, "Топ 10 аномальных существ, снятых на камеру." Но, разумеется, название было написано Caps Lock'ом. На "обложке" видео были чёрные пятна, а из них торчали по плечо черные руки…Теперь ко сну. Снится, что я смотрю на "обложку" этого видео и спустя время читаю газету.Прочитав такую статью, я реально испугался. Просто я слышал позавчера ночью вой сирены на улице... Выйдя утром, я увидел, что возле третьего, после моего, дома стояла полиция...И тут, слава небесам, я проснулся. Этот сон снился мне в ночь с 8 на 9 апреля... Интересно, будет ли продолжение сна?

Ключевые слова: Руки потолок видео сон газета авторская история.

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