"Руки из потолка"Когда-то я на просторах Сети нашёл одно видео. Оно называлось, вроде бы, "Топ 10 аномальных существ, снятых на камеру." Но, разумеется, название было написано Caps Lock'ом. На "обложке" видео были чёрные пятна, а из них торчали по плечо черные руки…
Теперь ко сну. Снится, что я смотрю на "обложку" этого видео и спустя время читаю газету.
ВСЛЕД ЗА ЗАГАДОЧНЫМИ ЧЁРНЫМИ РУКАМИ ИЗ ЧЁРНЫХ ПЯТЕН ВЫЛЕЗЛИ ОСТАЛЬНЫЕ КОНЕЧНОСТИ ЗАГАДОЧНЫХ СУЩЕСТВ!
Через день после случившегося с человеком (неизвестного происхождения имени) происшествия, которое тот человек описал как "чёрные руки", произошло новое происшествие! Из чёрных пятен на следующий день вылезли остальные конечности ужасных адских чудовищ. Историю эту мне рассказала соседка, видевшая всё через окно.
На следующий день после "рук смерти" соседка нашла соседа в подвале мёртвым. Медицинские исследования показали, что тот человек со странным именем был задушен. Внутренних органов не было.
Прочитав такую статью, я реально испугался. Просто я слышал позавчера ночью вой сирены на улице... Выйдя утром, я увидел, что возле третьего, после моего, дома стояла полиция...
И тут, слава небесам, я проснулся. Этот сон снился мне в ночь с 8 на 9 апреля... Интересно, будет ли продолжение сна?
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:28
Сегодня, 05:28 by ExelerПросмотров: 93Комментарии: 0
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