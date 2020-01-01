Что это за тварь?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:24

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arina Florence Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:24 by

Дело было в мае. Я устал от городской повседневной жизни и решил съездить за город отдохнуть. Берег озера, рыбалка, свежий воздух, природа... вот что нужно мне, вечноработящему бедолаге. А впереди как раз была выходная неделя. На работе опостылела постоянная беготня, офисный интерьер, все эти недовольные рожи, босс-эгоист и т.д. Да и жена сегодня в ночную ушла. Наконец, я собрал всё необходимое, я кинул в багажник своего красного BMW X3, сел и поехал. Ехал в приподнятом настроении, слушая шансон. Абсолютно не подозревая, какой кошмар мне придётся пережить, и какая судьба меня ждёт.Вот я и на месте. Передо мной открылся пейзаж из берега водохранилища, весенний сосновый бор, свежий воздух и блаженная тишина. Красота! Вскоре тишину прервало пение птиц. Я наслаждался всем этим, держа удочку в руке. После удачной рыбалки, я в котле сварил уху и залпом всё съел.Уже вечереет, я искупался в прохладной воде, несмотря, что на дворе месяц май. После, упаковав всё в машину, я сел на берег и смотрел на закат солнца, на летящих птиц. В траве стрекотали кузнечики. Меня уже сморило. Палатки у меня не было. Поэтому я забрался в машину и моментально уснул.Проснулся я оттого, что что-то или кто-то ударило по задней дверце машины снаружи. За окнами было тёмно. Спросонья я подумал, что поднялся ветер, и какая-то тяжёлая ветка ударила по машине. Не успел я подумать, как опять стук, но на этот раз уже по стеклу. По звуку это была не ветка, а как будто стучали рукой. Мне стало не по себе. На адреналине я заблокировал все двери и стёкла в машине. Опять стук. "Кто же это гуляет в столь поздний час?", - подумал я. Наверное, хулиганы из ближайшей деревни пришли бухать и, увидев машину, начали колошматить по ней. Но голосов слышно не было. Непонятное чувство возродилось у меня в глубине души. Я уполз назад, чтобы посмотреть, кто так глупо шутит со мной. А потом уже "включить героя" выйти и дать по ушам этим шутникам. Как только я это подумал, как за стеклом увидел чью-то уродливую конечность. Вот тут холодок пробежал по моему телу.Она была очень худой и костлявой. Я попытался скрыться в темноте салона машины. Вдруг я рассердился на самого себя: взрослый парень, а боится чего-то. Вдруг в окне я, наконец-то, увидел лицо. Это была какая-то девушка с запачканными и спутанными волосами. Лицо в гнойных прыщах и шрамах. Её пустые чёрные глазницы в темноте искали меня. А рот был разорван от уха до уха. Эта сволочь вынюхивала меня. Она знала, что я здесь, внутри. Затем она отошла. Я посмотрел в окна - твари нигде не было. Либо устроила засаду, либо надоело ждать. Я больше опирался на второй вариант, но, как оказалось, я ошибался. Потому что оно тихо залезло на крышу и устроило засаду. Как только я поднялся, я увидел через лобовое стекло, как её лицо, точнее рожа, смотрит прямо мне в душу.Я, дебил, выдал себя. Оно ухмыльнулось и спокойно сказало мне: «НУ ВСЁ, ЖИВОТНОЕ! СЕГОДНЯ ТЫ СДОХНЕШЬ!!!» У меня душа ушла в пятки. Оно своей конечностью било по лобовому стеклу. Уже трещина появилась. Благо, стёкла в машине были хорошие, дорогие. Крыша слегка прогнулась под большим весом этой мрази. Я понял, что валить отсюда нужно, пока я цел. Валить как можно скорее. К чёрту такой отдых! Я набрался смелости и переполз на водительское сидение, завёл двигатель, но он не завёлся. Посигналил, чтобы спугнуть эту паскуду, но она, гадина, всё ещё сидела на крыше и царапала кузов машины. Я второй раз завёл двигатель и он поддался.Я тронулся с места, тварь кубарем скатилась с крыши и с капота машины. Она не успела опомниться, как я несколько раз переехал её. Посмотрел в зеркало - тварь была мертва. Я нажал на газ и уехал отсюда. О вещах и не беспокоился, потому что я спрятал их в машину, чтобы ночью ветром не унесло. Да и не до них мне было.Ехал долго, по пути машина буксовала, но потом заводилась. Я был на нервах. Включил музыку, чтобы немного успокоиться. С горем пополам я добрался до города. Я не мог отойти от произошедшего, но редкие прохожие, огни и атмосфера ночного города потихоньку вытягивали меня из панического состояния. Добравшись до дома, я, забыв все вещи в машине, поднялся к себе в квартиру, достал из морозилки водку, включил музыку на компе на минимальной громкости и вис в Интернете, чтобы успокоить себя. Сна ни в одном глазу, потому что тварь не выходила у меня из головы. Иногда я оглядывался по сторонам, но ничего подозрительного не обнаруживал. Как только в окно пробивались первые лучи солнца, я выключил комп и лёг спать. Снов не видел, но когда засыпал, боялся, что тварь явится мне во сне.Проснулся от голоса жены, которая упрекала меня, что опять сплю до обеда. Я ей рассказал эту историю, она была шокирована услышанным.Чуть позже мы оба узнали, что неподалёку от того места находится старое заброшенное кладбище. Отдыхающие, из деревни или просто туристы, с наступлением первых сумерек стараются как можно скорее покидать это место от греха подальше.Эта тварь мерещится мне сейчас везде: в зеркале, во сне, в темноте и даже в бокале с чаем. После чего я понял, что сошёл с ума. Поехала крыша.Полмесяца пролежал в психушке, в лицах других "психов" мне мерещилась страшная рожа. После выписки сходил в храм на Службу, очистился. После чего тварь перестала являться мне. Но на память об этом "отдыхе" я получил седые волосы на висках и проблемы с сердцем. Теперь если едем отдыхать, то в более людные места.

Ключевые слова: Отдых тварь страх авторская история

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