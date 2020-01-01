Мимикрия

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:13

Dark Crafter Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:13 by

Зимний, на удивление светлый вечер.Белый пушистый снег медленно падал на и без того белую землю.Я уставший шёл после долгого и изнурительного рабочего дня.Больше всего, что я сейчас хочу, так это ворваться в квартиру и прямо в одежде рухнуть на кровать.До дома оставалось метров 100, как вдруг я услышал странный тоненький писк.Я осмотрелся, ничего.Я думал уже продолжить свой путь, как вдруг услышал писк снова и тогда я заметил его.Маленький комочек жизни лежал около мусорного контейнера. Я подошёл. Котёнок был сильно замёрзший и очень худой. Я удивился, как он вообще мог издавать звуки.Пройти мимо я не мог, аккуратно взяв котёнка, я засунул его в карман своей куртки и пошёл открывать подъезд.Войдя в квартиру, я достал котёнка из кармана и отправился на кухню. Я посадил его к батарее, а сам пошёл к холодильнику. Должен сказать, что дома у меня уже жил кот Степан, так что как только я открыл холодильник он сразу же прибежал на кухню, не замечая нашего гостя. Я достал молоко и налил его в блюдечко, подошёл к батарее и поставил его там. Гость сразу оживился, вставая на тоненькие, как палки, лапки, он подошёл к молоку и начал лакать. И только тут я смог нормально рассмотреть котёнка. Рыжий, с белыми пятнами. Зелёные глазки-бусинки выпучено смотрели на меня. Несмотря на размер, глаза у него были красивые и глубокие. Было в них что-то особенное, то, что не нельзя увидеть в глазах у других котов, да, кстати, это был кот. Был в них, что ли, да нет, не может быть. Была в них некая странная далекая агрессия. Это я не сколь увидел, сколько почувствовал. Мне стало не по себе.Списав всё на усталость, я продолжил рассматривать кота.К нам подошёл Степан, четвероногие начали нюхать друг друга. На моё удивление вредный по характеру Степан очень хорошо принял новичка. Пока наш гость опустошал миску, я начал придумывать ему кличку, но решил отложить это на потом. Вылакав всё молоко и свернувшись в клубочек, котёнок начал засыпать. Я решил закрыть его на кухне на ночь, дабы он не натворил делов, а сам пошёл укладываться. Поскольку завтра была суббота, я решил посвятить её найдёнышу.Я переоделся, почистил зубы и выключил свет.Спал я беспокойно, всю ночь мне снились кошмары, неясные образы, какие-то тени… В общем, всякая муть. Утром я проснулся на удивление бодрым, в хорошем настроении. Первым делом я решил проверить нашего гостя, зашёл на кухню. Котёнок сидел на полу, смотря мне в глаза.- Ну как ты? Не бушевал тут?Сказал я, осматривая кухню. Всё было в полном порядке.После завтрака я решил посмотреть телевизор, не то чтобы я часто смотрю его, но некоторые передачи действительно интересные. Внезапно мне на телефон пришла СМС. Я посмотрел.Сообщение от моего приятеля Сани.- Слушай, может я зайду к тебе? Заодно в магаз за халвой зайду, чай попьём.- Давай, - ответил я, попутно думая, что скажет Санёк про моего нового дружка.К восьмому часу вечера в дверь постучали. Это был Саня.Мы начали пить чай, попутно обсуждая мою находку. Он весьма неплохо оценил котика, хоть и относился к животным равнодушно.- Слушай, Сань, может, поможешь придумать кличку? Я всё думаю, никак придумать не могу.Немного подумав Саня ответил:- Кеша.Я, поразмыслив о том, подходит ли имя для попугаев коту, сказал:- Знаешь, а мне кажется неплохо звучит.В общем, котика назвали Кешей.Саня решил остаться у меня на ночь, ибо нет смысла ему идти обратно в такую темень. Район у нас полон алкашни, неделю назад паренька до смерти забили, поэтому по вечерам народу на улице практически нет.К 11 часам я закрыл Кешу на кухне, разложил Сане диван, а сам устроился в раскладном кресле. Откинув спинку до 180 градусов, я постелил подушку и начал засыпать. Санёк уже во всю храпел. Проснулся я от шагов в комнате, это был Саня.- Ты что тут ходишь? На часах 3 ночи!- Я пить хочу, щас на кухню схожу и вернусь, спи давай, - ответил он.Я снова начал погружаться в сон. Шли минуты, но Саня так и не появлялся, хотя уже давно пора бы. Я думаю: «Ну может в туалет пошёл, кто знает».Прошло ещё 5 минут. С кухни не доносилось никаких звуков, Санька так и не было. Тут я не выдержал. Встав с кресла, я пошёл на кухню. Я решил незаметно подкрасться к нему и посмотреть, что он там делает. Медленно открыв дверь кухни, я зашёл в неё и удивился. На полу была какая-то возьня. Резко включив свет, я крикнул:- Да что ты тут делаешь?! Воровать вздума…Я замер, не в силах сделать даже вдох.На полу лежал Саня, а на его лице была какая-то пульсирующая волосатая масса, в очертаниях которой можно было рассмотреть Кешку. Только вот это был уже не Кешка, это было какое-то нечто. Его голова, если это можно было назвать головой, буквально провалилась в Санино лицо. У кота были неестественно длинные лапы, она из таких лап «приклеилась» к Саненой шее. Кожа на шее, можно сказать, срослась с лапой кота. От них двоих доносилось какое-то клокотание и бульканье. Вся кухня была забрызгана странной жёлтой слизью.И тут край его глаза (тот, что не до конца погрузился Сане в лицо) резко повернулся в мою сторону. Тварь, заметив меня, издала какой-то странный звук, после чего от нее послышался треск и урчание. Я же всё это время стоял и смотрел на это деяние, мой мозг не мог обработать и осознать то, что я видел на кухне. Меня окинул такой ужас и напряжение, что я ощущал, как пульсирует кровь в моих ушах. Подо мной растекалась теплая лужа, но я не замечал этого, уставив всё своё внимание на существа. Внезапно произошло то, что окончательно добило меня. Спина существа буквально порвалась на 2 части вдоль позвоночника, обнажая кости и внутренние органы. Из этой кровавой массы с огромной скоростью в мою сторону выстрелило длинное серое щупальце. Оно было мерзкое и скользкое. На его конце было отверстие, по бокам которого было что-то типа клыков. И тут я неожиданно вышел из ступора. Но было поздно. Щупальце впилось мне в лодыжку. Меня пронзила боль, потекла кровь. По моей ноге прошло странное чувство, которое я никогда раньше не испытывал. Словно тысячи микроскопических игл разом вонзились в мою ногу. Я заорал так, что, наверное, было слышно в соседнем доме. Инстинктивно я попытался отдёрнуть ногу, но щупальце крепко держало меня. Я схватил его рукой... в попытке оторвать. Со всей дури дёрнув его, мне удалось избавиться от этого нечто, когда щупальце оторвалось, на нём остался большой лоскуток моей кожи.Оно прирастало к моей лодыжке и, видимо, почти смогло это сделать. Боли я не чувствовал, болевой шок делал свою работу. Я вскочил на ноги и побежал в спальню. Захлопнув за собой дверь и задвинув её шкафом, я сел и попытался сообразить, что это было. Первым делом я подумал, что это сон, но кровь, хлеставшая из моей ноги развеяла эту мысль мгновенно. Мозг отказывался думать и соображать. Я не знал, что мне делать. Из-за двери слышалось рычание, словно у меня в квартире завёлся лев. По моему лицу потекли слёзы, это были самые настоящие слёзы безысходности. Я вырубился. Пока я был без сознания, я видел очень странные, но реалистичные видения. Мне снился космос, какая-то голубая планета. Мне снились звёзды, туманы и пустыни. Очнулся я уже на полу, на часах было 9 утра. Вокруг меня была кровь. Первым делом я посмотрел на дверь – она была задвинута шкафом. Из-за неё не доносилось никаких звуков. Нога уже не болела, что было очень странно. Немного посидев, я понял, что пора что-то делать. Надо валить из квартиры. Я отодвинул шкаф и аккуратно открыл дверь. За ней все было тихо. Я вышел из комнаты. Первым делом я пошёл на кухню. Повсюду была кровь. Но тела Саньки и существа нигде не было. Так же я не обнаружил дома своего Стёпку. На меня нахлынула ярость: «Эта тварь сожрала его».Внезапно я услышал голос. Я обернулся – никого. И тут до меня дошло – голос звучал у меня в голове. Я не мог разобрать, что он говорил. Это было словно далёкое эхо. Однако это мало меня волновало, я быстро накинул на себя одежду, взял ключи от машины и пошёл в коридор, и тут я снова замер… Одежды Сани не было. Единственное, что напоминало о его присутствии, это его телефон, лежавший на тумбочке.- Но как же так?! - думал я.- Эта тварь буквально порвала ему лицо.- Может, он отбился и смог сбежать? - пытался успокоить я себя.Спустившись, я вышел на улицу. Сев в автомобиль, я завёл его и решил поехать в мед. пункт. Моя нога нуждалась в лечении.Я поехал. На половине пути в клинику я вдруг остановился. Я вдруг понял, осознал, что мне не нужно лечение. Быстро задав на навигаторе точку назначения, я двинулся к ближайшему супермаркету. Я стремительно начал восстанавливать утраченную память. Рана на ноге уже полностью зажила.- Люди такие наивные существа, ведутся на такие простые вещи, не прогадал я с котиком. Рассуждал я, попутно уничтожая остатки личности бывшего владельца этой оболочки.- У них хорошая планета, у них огромное количество ресурсов, которыми я обязательно воспользуюсь, а сейчас мне самое главное распространиться. Продуктовые сети для этого прекрасно подходят. Ведь достаточно всего одного физического контакта…Автор истории - Роман Белецкий.

Ключевые слова: Мимикрия котёнок друг

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