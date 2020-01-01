Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Мимикрия

Зимний, на удивление светлый вечер.
Белый пушистый снег медленно падал на и без того белую землю.
Я уставший шёл после долгого и изнурительного рабочего дня.
Больше всего, что я сейчас хочу, так это ворваться в квартиру и прямо в одежде рухнуть на кровать.
До дома оставалось метров 100, как вдруг я услышал странный тоненький писк.
Я осмотрелся, ничего.
Я думал уже продолжить свой путь, как вдруг услышал писк снова и тогда я заметил его.
Маленький комочек жизни лежал около мусорного контейнера. Я подошёл. Котёнок был сильно замёрзший и очень худой. Я удивился, как он вообще мог издавать звуки.

Пройти мимо я не мог, аккуратно взяв котёнка, я засунул его в карман своей куртки и пошёл открывать подъезд.
Войдя в квартиру, я достал котёнка из кармана и отправился на кухню. Я посадил его к батарее, а сам пошёл к холодильнику. Должен сказать, что дома у меня уже жил кот Степан, так что как только я открыл холодильник он сразу же прибежал на кухню, не замечая нашего гостя. Я достал молоко и налил его в блюдечко, подошёл к батарее и поставил его там. Гость сразу оживился, вставая на тоненькие, как палки, лапки, он подошёл к молоку и начал лакать. И только тут я смог нормально рассмотреть котёнка. Рыжий, с белыми пятнами. Зелёные глазки-бусинки выпучено смотрели на меня. Несмотря на размер, глаза у него были красивые и глубокие. Было в них что-то особенное, то, что не нельзя увидеть в глазах у других котов, да, кстати, это был кот. Был в них, что ли, да нет, не может быть. Была в них некая странная далекая агрессия. Это я не сколь увидел, сколько почувствовал. Мне стало не по себе.
Списав всё на усталость, я продолжил рассматривать кота.

К нам подошёл Степан, четвероногие начали нюхать друг друга. На моё удивление вредный по характеру Степан очень хорошо принял новичка. Пока наш гость опустошал миску, я начал придумывать ему кличку, но решил отложить это на потом. Вылакав всё молоко и свернувшись в клубочек, котёнок начал засыпать. Я решил закрыть его на кухне на ночь, дабы он не натворил делов, а сам пошёл укладываться. Поскольку завтра была суббота, я решил посвятить её найдёнышу.
Я переоделся, почистил зубы и выключил свет.
Спал я беспокойно, всю ночь мне снились кошмары, неясные образы, какие-то тени… В общем, всякая муть. Утром я проснулся на удивление бодрым, в хорошем настроении. Первым делом я решил проверить нашего гостя, зашёл на кухню. Котёнок сидел на полу, смотря мне в глаза.
- Ну как ты? Не бушевал тут?
Сказал я, осматривая кухню. Всё было в полном порядке.
После завтрака я решил посмотреть телевизор, не то чтобы я часто смотрю его, но некоторые передачи действительно интересные. Внезапно мне на телефон пришла СМС. Я посмотрел.
Сообщение от моего приятеля Сани.

- Слушай, может я зайду к тебе? Заодно в магаз за халвой зайду, чай попьём.
- Давай, - ответил я, попутно думая, что скажет Санёк про моего нового дружка.

К восьмому часу вечера в дверь постучали. Это был Саня.
Мы начали пить чай, попутно обсуждая мою находку. Он весьма неплохо оценил котика, хоть и относился к животным равнодушно.
- Слушай, Сань, может, поможешь придумать кличку? Я всё думаю, никак придумать не могу.
Немного подумав Саня ответил:
- Кеша.
Я, поразмыслив о том, подходит ли имя для попугаев коту, сказал:
- Знаешь, а мне кажется неплохо звучит.
В общем, котика назвали Кешей.

Саня решил остаться у меня на ночь, ибо нет смысла ему идти обратно в такую темень. Район у нас полон алкашни, неделю назад паренька до смерти забили, поэтому по вечерам народу на улице практически нет.
К 11 часам я закрыл Кешу на кухне, разложил Сане диван, а сам устроился в раскладном кресле. Откинув спинку до 180 градусов, я постелил подушку и начал засыпать. Санёк уже во всю храпел. Проснулся я от шагов в комнате, это был Саня.
- Ты что тут ходишь? На часах 3 ночи!
- Я пить хочу, щас на кухню схожу и вернусь, спи давай, - ответил он.
Я снова начал погружаться в сон. Шли минуты, но Саня так и не появлялся, хотя уже давно пора бы. Я думаю: «Ну может в туалет пошёл, кто знает».
Прошло ещё 5 минут. С кухни не доносилось никаких звуков, Санька так и не было. Тут я не выдержал. Встав с кресла, я пошёл на кухню. Я решил незаметно подкрасться к нему и посмотреть, что он там делает. Медленно открыв дверь кухни, я зашёл в неё и удивился. На полу была какая-то возьня. Резко включив свет, я крикнул:
- Да что ты тут делаешь?! Воровать вздума…
Я замер, не в силах сделать даже вдох.

На полу лежал Саня, а на его лице была какая-то пульсирующая волосатая масса, в очертаниях которой можно было рассмотреть Кешку. Только вот это был уже не Кешка, это было какое-то нечто. Его голова, если это можно было назвать головой, буквально провалилась в Санино лицо. У кота были неестественно длинные лапы, она из таких лап «приклеилась» к Саненой шее. Кожа на шее, можно сказать, срослась с лапой кота. От них двоих доносилось какое-то клокотание и бульканье. Вся кухня была забрызгана странной жёлтой слизью.

И тут край его глаза (тот, что не до конца погрузился Сане в лицо) резко повернулся в мою сторону. Тварь, заметив меня, издала какой-то странный звук, после чего от нее послышался треск и урчание. Я же всё это время стоял и смотрел на это деяние, мой мозг не мог обработать и осознать то, что я видел на кухне. Меня окинул такой ужас и напряжение, что я ощущал, как пульсирует кровь в моих ушах. Подо мной растекалась теплая лужа, но я не замечал этого, уставив всё своё внимание на существа. Внезапно произошло то, что окончательно добило меня. Спина существа буквально порвалась на 2 части вдоль позвоночника, обнажая кости и внутренние органы. Из этой кровавой массы с огромной скоростью в мою сторону выстрелило длинное серое щупальце. Оно было мерзкое и скользкое. На его конце было отверстие, по бокам которого было что-то типа клыков. И тут я неожиданно вышел из ступора. Но было поздно. Щупальце впилось мне в лодыжку. Меня пронзила боль, потекла кровь. По моей ноге прошло странное чувство, которое я никогда раньше не испытывал. Словно тысячи микроскопических игл разом вонзились в мою ногу. Я заорал так, что, наверное, было слышно в соседнем доме. Инстинктивно я попытался отдёрнуть ногу, но щупальце крепко держало меня. Я схватил его рукой... в попытке оторвать. Со всей дури дёрнув его, мне удалось избавиться от этого нечто, когда щупальце оторвалось, на нём остался большой лоскуток моей кожи.

Оно прирастало к моей лодыжке и, видимо, почти смогло это сделать. Боли я не чувствовал, болевой шок делал свою работу. Я вскочил на ноги и побежал в спальню. Захлопнув за собой дверь и задвинув её шкафом, я сел и попытался сообразить, что это было. Первым делом я подумал, что это сон, но кровь, хлеставшая из моей ноги развеяла эту мысль мгновенно. Мозг отказывался думать и соображать. Я не знал, что мне делать. Из-за двери слышалось рычание, словно у меня в квартире завёлся лев. По моему лицу потекли слёзы, это были самые настоящие слёзы безысходности. Я вырубился. Пока я был без сознания, я видел очень странные, но реалистичные видения. Мне снился космос, какая-то голубая планета. Мне снились звёзды, туманы и пустыни. Очнулся я уже на полу, на часах было 9 утра. Вокруг меня была кровь. Первым делом я посмотрел на дверь – она была задвинута шкафом. Из-за неё не доносилось никаких звуков. Нога уже не болела, что было очень странно. Немного посидев, я понял, что пора что-то делать. Надо валить из квартиры. Я отодвинул шкаф и аккуратно открыл дверь. За ней все было тихо. Я вышел из комнаты. Первым делом я пошёл на кухню. Повсюду была кровь. Но тела Саньки и существа нигде не было. Так же я не обнаружил дома своего Стёпку. На меня нахлынула ярость: «Эта тварь сожрала его».
Внезапно я услышал голос. Я обернулся – никого. И тут до меня дошло – голос звучал у меня в голове. Я не мог разобрать, что он говорил. Это было словно далёкое эхо. Однако это мало меня волновало, я быстро накинул на себя одежду, взял ключи от машины и пошёл в коридор, и тут я снова замер… Одежды Сани не было. Единственное, что напоминало о его присутствии, это его телефон, лежавший на тумбочке.
- Но как же так?! - думал я.
- Эта тварь буквально порвала ему лицо.
- Может, он отбился и смог сбежать? - пытался успокоить я себя.

Спустившись, я вышел на улицу. Сев в автомобиль, я завёл его и решил поехать в мед. пункт. Моя нога нуждалась в лечении.
Я поехал. На половине пути в клинику я вдруг остановился. Я вдруг понял, осознал, что мне не нужно лечение. Быстро задав на навигаторе точку назначения, я двинулся к ближайшему супермаркету. Я стремительно начал восстанавливать утраченную память. Рана на ноге уже полностью зажила.
- Люди такие наивные существа, ведутся на такие простые вещи, не прогадал я с котиком. Рассуждал я, попутно уничтожая остатки личности бывшего владельца этой оболочки.
- У них хорошая планета, у них огромное количество ресурсов, которыми я обязательно воспользуюсь, а сейчас мне самое главное распространиться. Продуктовые сети для этого прекрасно подходят. Ведь достаточно всего одного физического контакта…

Автор истории - Роман Белецкий.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13 by Dark CrafterПросмотров: 14Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Мимикрия котёнок друг

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.