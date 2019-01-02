Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

Как-то я вернулся домой с работы и обнаружил, что работает телевизор. Все вроде бы ничего, подумал, что забыл выключить, и не обратил на это внимания. Я не стал его выключать и начал готовить ужин. Поел, посидел в интернете и собрался на боковую. Я решил выключить телек из розетки, но оказалось, что вилка и не была всунута туда. Телевизор работал без электричества. Выключить его пультом тоже не получалось, и когда погас свет, а телек продолжил работать, мои нервы сдали. Ночевать я отправился к родителям.

***

Жутко — это когда ночью в темноте видишь силуэт на фоне окна, успокаиваешь себя, что это стул, и засыпаешь... А утром оказывается, что там ничего не стояло.

***

В подростковом возрасте летом подрабатывал на кладбище сторожем: ямы копал, мусор убирал, жил там же в бытовке. Однажды, обходя территорию ночью, услышал детский смех, голоса, пошел на звук и увидел вдалеке двух маленьких девочек — шли по дорожке, за руки держались. Решил догнать их, побежал за ними, но они вмиг куда-то пропали. Утром рассказал все бывшему сторожу, на что дед сказал, что это две сестры, похороненные в конце кладбища, он их тоже видел не раз... Сказал: «Добрые они, бояться их не надо».

13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

***

Одной моей знакомой сказали, что, когда приходишь домой, нужно обязательно здороваться с домовым. Живет она одна. Около недели ходила, здоровалась, пока однажды детский голос из ниоткуда не ответил: «Здравствуйте!»

***

В 2 года дочь часто плакала без причины. На все вопросы отвечала: «Килилл пугает». Знакомых Кириллов у нас нет, через какое-то время все прекратилось. А недавно, спустя 5 лет, дочка спросила: «Помнишь, к нам приходил дядя Кирилл и кричал на меня?» Я в шоке. Спрашиваю, почему же кричал. «Он ругал меня, что я первая пришла, и ему еще надо ждать, а он и так ооочень долго ждет». «Чего, — спрашиваю, — ждет?» И дочь ответила: «Рождения». Рассказали свекрови. Оказалось, что у мужа был брат-близнец, умер при родах. Назвать хотели Кириллом.

13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

***

Моя маленькая дочь с рождения спит в своей комнате, в своей кроватке. У меня хорошая радионяня, и я слышу даже, как ребенок дышит и кряхтит. Как-то ночью я услышала, что она начала возиться, и в это же мгновение послышался звук качания кроватки и раздалось успокаивающее «шшш», произнесенное мужским голосом. Я не испугалась, а обрадовалась, что мой папа, который погиб за 6 лет до рождения внучки, все-таки видит ее и как-то мне помогает.

***

Когда мне было лет 12, меня оставили посидеть с двоюродным братом. Вот сидим мы, он в кубики играет, мне стало скучно, и я пошла в другую комнату, не помню уже, зачем, ушла и села там. Вдруг в комнату забегает братик, я на него посмотрела и поняла, что здесь что-то не так, глаза такие страшные... Он поворачивается и бежит обратно в комнату, где играл в кубики, я за ним. Когда «братик» добежал до другой комнаты, он растаял в воздухе... а настоящий брат сидел чуть поодаль в центре комнаты и продолжал играть в кубики как ни в чем не бывало. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать: я пулей одела брата, сама оделась, и мы вышли гулять, гуляли до прихода взрослых. Может быть, это было предупреждение, чтобы я за братом следила, не знаю. Но взгляд того, кто прикинулся братом, до сих пор помню.

***

Купил себе доску Уиджа, чтобы с духами общаться. Задал вопрос, есть ли в квартире привидения. Понятное дело, никто не ответил, и я ее забросил. Недавно смотрю, мама на доске лук режет, и кольца лука на буквах «Д» и «А» лежат... Не могу теперь спокойно спать.

13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

***

Я работаю дальнобойщиком. В 2015 году в июле в Омске под завалами казармы погиб мой друг Валера. Другом он для меня был очень близким, хоть и был младше меня на 3 года. В этом году в феврале поехал я в рейс Ижевск — Екатеринбург. Естественно, проснулся рано утром и поехал на погрузку, короче, уехал в ночь немного вымотанным, а утром уже нужно было быть в Екатеринбурге. И после маленького городка Оса в тумане ночью увидел силуэт человека, ну, думаю, отчаянный: мороз на улице сильный был. Ближе подъезжаю, замечаю, что он в шортах. «Вот чудак», — промелькнула мысль. Но когда я взглянул на лицо, то увидел, что это ВАЛЕРА! Естественно, я испугался, ударил по тормозам, выбежал с фонариком — ни Валеры, ни следов на снегу... Поехал дальше, а там страшная авария, в которую мог попасть и я, если бы не остановился. Друзьям рассказал — одни говорят, что он хотел предупредить, другие твердят, что это совпадение и его я увидел только потому, что был сильно переутомлен. До сих пор не знаю, что думать.

***

Когда бабушка умерла, я на следующее утро проснулся от запаха ее пирожков. Слышал, как она напевает свою любимую мелодию, ходит по кухне. Я думал, что сошел с ума, но моим родителям показалось то же самое... И духовка была включена.

***

Недавно мы с мужем начали замечать, что у нас в квартире происходит что-то странное: то дверца шкафа откроется, то упадет что-то само по себе. Подумали, что у нас призрак завелся. И еще кот начал ходить в туалет не в лоток, а по всей квартире. Один раз заметили, как кот просто шел себе, а потом заскрипела дверь шкафа, и кот прямо на месте описался. Надоело убирать за котом, и мы в шутку попросили призрака не пугать его. И после этого кот опять начал ходить в туалет в лоток, но теперь пугаемся мы с мужем, ибо каждую ночь, когда мы спим, нам что-то гладит ноги.

13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

***

Ночевала как-то одна, без мужа: он в ночную смену работал. Сплю и чувствую, что на груди кто-то стоит и качает меня, словно на лодке плыву. Проснулась, подумала, что сон приснился страшный. Пошла умываться, посмотрела в зеркало и увидела на груди отпечатки двух маленьких ножек. Рассказала об этом мужу, он не поверил, смеялся надо мной. Каково же было его удивление, когда он проснулся на следующее утро с такими же ножками.

***

Когда у меня депрессия, обожаю приходить на кладбище, сидеть там над обрывом и смотреть на звезды. Тут всегда тихо, а атмосфера присутствия умерших помогает ощущать себя живым. Год назад ко мне частенько стал подсаживаться дяденька и беседовать со мной о жизни. Он всегда хвалил меня за успехи, поддерживал, когда у меня были проблемы с родителями или с девушкой, а иногда мы просто молча курили и смотрели на небо. Месяц назад у меня появилась возможность переехать в другой город и получить место, о котором я всегда мечтал. Так сложилось, что этот дяденька был моим единственным другом в этом городе, и так как я его всегда видел на кладбище, я был уверен, что он там работает сторожем. Решил я похвастаться и заодно попрощаться с ним. Прибегаю днем, а там другой охранник, начал расспрашивать его, и он сказал, что такого охранника у них никогда не было. Ну, думаю, не беда, значит, проведывал кого-то, а работает в другом месте. Решил я напоследок прогуляться к своему любимому обрыву, пошел вперед, и тут мой взгляд упал на надгробную плиту одной из могил — а там фото того самого дяденьки. Умер 7 лет назад.

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:00
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 08:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Истории мистика реальные события страх ужас

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: mad_billy
Сегодня, 08:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 9
Коротко, но нервишки щекочет. Плюс за это
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 11:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (246|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 450
Меня после одного рассказа (тут же и опубликованного, кстати) уже такие страшилочки не пугают.
Вот тот рассказец дааа, я в больнице лежала как раз и мне кошмарики снились с сюжетом оттуда.
Но... плюс, я добрая вообще-то. Лол!
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.