13 историй из интернета, которые лучше не читать ночью

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:00

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:00 by

Как-то я вернулся домой с работы и обнаружил, что работает телевизор. Все вроде бы ничего, подумал, что забыл выключить, и не обратил на это внимания. Я не стал его выключать и начал готовить ужин. Поел, посидел в интернете и собрался на боковую. Я решил выключить телек из розетки, но оказалось, что вилка и не была всунута туда. Телевизор работал без электричества. Выключить его пультом тоже не получалось, и когда погас свет, а телек продолжил работать, мои нервы сдали. Ночевать я отправился к родителям.***Жутко — это когда ночью в темноте видишь силуэт на фоне окна, успокаиваешь себя, что это стул, и засыпаешь... А утром оказывается, что там ничего не стояло.***В подростковом возрасте летом подрабатывал на кладбище сторожем: ямы копал, мусор убирал, жил там же в бытовке. Однажды, обходя территорию ночью, услышал детский смех, голоса, пошел на звук и увидел вдалеке двух маленьких девочек — шли по дорожке, за руки держались. Решил догнать их, побежал за ними, но они вмиг куда-то пропали. Утром рассказал все бывшему сторожу, на что дед сказал, что это две сестры, похороненные в конце кладбища, он их тоже видел не раз... Сказал: «Добрые они, бояться их не надо».***Одной моей знакомой сказали, что, когда приходишь домой, нужно обязательно здороваться с домовым. Живет она одна. Около недели ходила, здоровалась, пока однажды детский голос из ниоткуда не ответил: «Здравствуйте!»***В 2 года дочь часто плакала без причины. На все вопросы отвечала: «Килилл пугает». Знакомых Кириллов у нас нет, через какое-то время все прекратилось. А недавно, спустя 5 лет, дочка спросила: «Помнишь, к нам приходил дядя Кирилл и кричал на меня?» Я в шоке. Спрашиваю, почему же кричал. «Он ругал меня, что я первая пришла, и ему еще надо ждать, а он и так ооочень долго ждет». «Чего, — спрашиваю, — ждет?» И дочь ответила: «Рождения». Рассказали свекрови. Оказалось, что у мужа был брат-близнец, умер при родах. Назвать хотели Кириллом.***Моя маленькая дочь с рождения спит в своей комнате, в своей кроватке. У меня хорошая радионяня, и я слышу даже, как ребенок дышит и кряхтит. Как-то ночью я услышала, что она начала возиться, и в это же мгновение послышался звук качания кроватки и раздалось успокаивающее «шшш», произнесенное мужским голосом. Я не испугалась, а обрадовалась, что мой папа, который погиб за 6 лет до рождения внучки, все-таки видит ее и как-то мне помогает.***Когда мне было лет 12, меня оставили посидеть с двоюродным братом. Вот сидим мы, он в кубики играет, мне стало скучно, и я пошла в другую комнату, не помню уже, зачем, ушла и села там. Вдруг в комнату забегает братик, я на него посмотрела и поняла, что здесь что-то не так, глаза такие страшные... Он поворачивается и бежит обратно в комнату, где играл в кубики, я за ним. Когда «братик» добежал до другой комнаты, он растаял в воздухе... а настоящий брат сидел чуть поодаль в центре комнаты и продолжал играть в кубики как ни в чем не бывало. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать: я пулей одела брата, сама оделась, и мы вышли гулять, гуляли до прихода взрослых. Может быть, это было предупреждение, чтобы я за братом следила, не знаю. Но взгляд того, кто прикинулся братом, до сих пор помню.***Купил себе доску Уиджа, чтобы с духами общаться. Задал вопрос, есть ли в квартире привидения. Понятное дело, никто не ответил, и я ее забросил. Недавно смотрю, мама на доске лук режет, и кольца лука на буквах «Д» и «А» лежат... Не могу теперь спокойно спать.***Я работаю дальнобойщиком. В 2015 году в июле в Омске под завалами казармы погиб мой друг Валера. Другом он для меня был очень близким, хоть и был младше меня на 3 года. В этом году в феврале поехал я в рейс Ижевск — Екатеринбург. Естественно, проснулся рано утром и поехал на погрузку, короче, уехал в ночь немного вымотанным, а утром уже нужно было быть в Екатеринбурге. И после маленького городка Оса в тумане ночью увидел силуэт человека, ну, думаю, отчаянный: мороз на улице сильный был. Ближе подъезжаю, замечаю, что он в шортах. «Вот чудак», — промелькнула мысль. Но когда я взглянул на лицо, то увидел, что это ВАЛЕРА! Естественно, я испугался, ударил по тормозам, выбежал с фонариком — ни Валеры, ни следов на снегу... Поехал дальше, а там страшная авария, в которую мог попасть и я, если бы не остановился. Друзьям рассказал — одни говорят, что он хотел предупредить, другие твердят, что это совпадение и его я увидел только потому, что был сильно переутомлен. До сих пор не знаю, что думать.***Когда бабушка умерла, я на следующее утро проснулся от запаха ее пирожков. Слышал, как она напевает свою любимую мелодию, ходит по кухне. Я думал, что сошел с ума, но моим родителям показалось то же самое... И духовка была включена.***Недавно мы с мужем начали замечать, что у нас в квартире происходит что-то странное: то дверца шкафа откроется, то упадет что-то само по себе. Подумали, что у нас призрак завелся. И еще кот начал ходить в туалет не в лоток, а по всей квартире. Один раз заметили, как кот просто шел себе, а потом заскрипела дверь шкафа, и кот прямо на месте описался. Надоело убирать за котом, и мы в шутку попросили призрака не пугать его. И после этого кот опять начал ходить в туалет в лоток, но теперь пугаемся мы с мужем, ибо каждую ночь, когда мы спим, нам что-то гладит ноги.***Ночевала как-то одна, без мужа: он в ночную смену работал. Сплю и чувствую, что на груди кто-то стоит и качает меня, словно на лодке плыву. Проснулась, подумала, что сон приснился страшный. Пошла умываться, посмотрела в зеркало и увидела на груди отпечатки двух маленьких ножек. Рассказала об этом мужу, он не поверил, смеялся надо мной. Каково же было его удивление, когда он проснулся на следующее утро с такими же ножками.***Когда у меня депрессия, обожаю приходить на кладбище, сидеть там над обрывом и смотреть на звезды. Тут всегда тихо, а атмосфера присутствия умерших помогает ощущать себя живым. Год назад ко мне частенько стал подсаживаться дяденька и беседовать со мной о жизни. Он всегда хвалил меня за успехи, поддерживал, когда у меня были проблемы с родителями или с девушкой, а иногда мы просто молча курили и смотрели на небо. Месяц назад у меня появилась возможность переехать в другой город и получить место, о котором я всегда мечтал. Так сложилось, что этот дяденька был моим единственным другом в этом городе, и так как я его всегда видел на кладбище, я был уверен, что он там работает сторожем. Решил я похвастаться и заодно попрощаться с ним. Прибегаю днем, а там другой охранник, начал расспрашивать его, и он сказал, что такого охранника у них никогда не было. Ну, думаю, не беда, значит, проведывал кого-то, а работает в другом месте. Решил я напоследок прогуляться к своему любимому обрыву, пошел вперед, и тут мой взгляд упал на надгробную плиту одной из могил — а там фото того самого дяденьки. Умер 7 лет назад.Автор - неизвестен.

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