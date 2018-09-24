Наркоман в подъезде

Наркоман в подъездеИстория эта произошла со мной в детстве. Мне тогда было лет девять, и я остался дома один в зимний вечер, так как родители были оба в ночную смену и оставить меня ни с кем не получилось. Хочу сразу сказать, что на тот момент я жил в старом двухэтажном доме, и в подъезде только сделали ремонт, поставили даже лампы с датчиками движения, которые вечно работали, и их выключатель был напротив моей двери.
Я сидел в гостиной, смотрел телевизор и услышал звук в подъезде. Я всегда бежал к двери, ставил стул и смотрел в глазок, чтобы проверить, не идёт ли это мама или папа. Я поставил стул, посмотрел в глазок, в подъезде было темно (в моём подъезде было большое окно между первым и втором этажом, примерно три метра в высоту и полтора метра в ширину). В подъезд через окно попадал свет от фонарного столба на улице, он был тускло-оранжевого цвета. И вот возле окна я увидел силуэт. Было тяжело понять, стоит он лицом к окну или спиной. Вы думаете, что меня это сильно напугало, ведь я был девятилетним мальцом, но это не так.
В моём подъезде часто ошивались наркоманы, так как в нашем доме на первом этаже было что-то типа наркопритона, и этот тип меня не особо удивил. Удивило меня то, что он стоял в темноте совершенно неподвижно в течение двух - трёх минут. Я подумал, мол, ну и пусть стоит, и пошёл дальше смотреть телевизор, но то, что он там стоял, мне не давало покоя. Я опять посмотрел в глазок, он всё так же стоял на том же месте. Я подумал, что, может, вколол себе чего-нибудь и стоит теперь, как столб. Я вернулся в комнату и снова стал смотреть телевизор, забыв про товарища в подъезде. Через пару минут как я сел, раздался стук в дверь.
Первое, что меня насторожило, - это то, что я не услышал, как кто-то подошёл к двери. Дело в том, что подъезд был за стеной той комнаты, в которой я сидел, и всегда было слышно всё, что происходит в подъезде. Я подошёл к двери, поставил стул и посмотрел в глазок. На этот раз ничего, кроме темноты, видно не было. Глазок был закрыт чем-то с другой стороны. Я спросил, кто это, но в ответ ничего не услышал, кроме звука, похожего на дыхание, но дыхание было странным, будто дышат очень медленно, но с огромной силой, выдавливая весь воздух из лёгких. Я ещё раз спросил, кто это. Дыхание прекратилось, но глазок был по-прежнему закрыт. Я отошёл от двери, как тот, кто был за дверью, начал стучать по ней и дёргать за ручку. Я застыл на месте от страха и уже чуть не заплакал. Всё это продолжалось около двадцати секунд. После того как стуки закончились, я посмотрел в глазок и увидел свет от фонарного столба, и никакой тени у окна не было. И тут я увидел, что у выключателей-датчиков горела лампочка. И тут я реально кирпичей наделал. Датчик. Не мог этот быть в подъезде, не включив датчика, они работали по десять минут после того, как они включатся, и при обычном включении свет всё равно загорался. Убежать он тоже не мог, это было бы слышно.
Наутро по приходу родителей я им всё рассказал. Они, конечно, выслушали, но особо ничего не сказали, только сказали, что надо было в милицию позвонить. Уже через неделю родители опять ушли работать в ночь, но теперь со мной сидела бабушка, жившая на первом этаже, её оставили со мной в качестве няньки, видимо, их всё-таки насторожил мой рассказ. Так вот как раз эта бабулька мне и рассказала одну историю про наш подъезд.
Когда я ещё совсем мелким был, у наркомана, который кололся у нас в подъезде, случилась передозировка. Он стучал в нашу дверь и просил вызвать скорую. Родители не особо хотели вызывать скорую, так как нарики часто так делали, а потом сами вставили и уходили, а от скорой мои родители получали выговор. В итоге родители вызвали скорую, но было уже поздно, парень скончался прямо у нас под дверью. Может, это как-то и связано, а может, и нет. Но после этой истории я пытался в подъезд один вечером не заходить.
Прошло десять лет, мне уже девятнадцать, и мы переехали в другой дом. Я сидел ночью осенью за компом, как вдруг в дверь постучали. Я подумал, что это странно, что кто-то стучит, когда есть звонок, да ещё и в такой поздний час. Я подошёл, посмотрел в глазок - темнота. Я постоял пару секунд и спросил, кто там. Лучше бы я этого не делал. Тот, кто был за дверью, начал стучать и дёргать за ручку. Я понял, что это он, это он, он снова пришёл.
Надеюсь, вам понравилось.
Автор: Lukianin.
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Вчера, 16:00 by gutis789Просмотров: 144Комментарии: 1
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