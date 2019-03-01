Сон во время комы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:28

Yuzuleaf Просмотров: 77 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:28 by

Даже не знаю, с чего начать. Расскажу немного о себе.Я вырос в маленьком городке, и моя семья была едва ли не самой примерной в городе. Меня и моего сводного брата не особо жаловали за наши постоянные выходки, которые зачастую мешали жителям спокойно жить. А вот моя сестра в детстве ещё показала себя, как пример, примерный ребёнок, и её часто сравнивали с нами и качали головой.Всё было более менее хорошо, до одного дня. Тогда всё пошло наперекосяк.Мы с братом в тот день, как обычно, забрели далеко от дома. Мы оказались на самой окраине города. Неподалёку была свалка, а за ней начиналась лесополоса. Как порядочные одиннадцатилетние мальчишки мы решили инспектировать свалку на предмет наличия чего-нибудь интересного и ценного.Мы облазили всё вдоль и поперёк и откопали в кучах мусора какие-то безделушки, которые нами на тот момент высоко ценились. Брат хотел уже было уйти, но я задержался - то ли шнурки завязать, то ли нашёл ещё что-то. Короче, брат побежал к выходу.И тут я услышал звук. Нечто среднее между рычанием и воем. Хриплый звук, и раздавался от как будто из-под земли. Я крикнул брату, чтобы он остановился, но он бежал дальше.Внезапно из кучи отходов показалось щупальце. Тёмное, и вокруг него клубился едва заметный серый дым. Оно потянулось к брату, и через миг он с криком исчез среди обломков. Я закричал, и тут из горы прямо за мной послышался какой-то звук. Вниз упали две бутылки и покатились ко мне.Я развернулся. Я не помню, что я увидел там, но я точно помню, что это самое мерзкое и жуткое существо, которое я видел в своей жизни, и ни одно описание не может передать всей его кошмарности.Введение закончу тем, что я провалялся в коме. Видения у меня были подозрительно реальными, и я помню, что все они были связаны с моей жизнью. Брат был всегда рядом, сестра училась со мной в школе, несмотря на её маленький возраст, и все люди, которых я знал, были там - но было одно но. Человека там не было ни одного.На самом деле я помню далеко не всё. Как только я вышел, многие воспоминания исчезли. Я помню несколько вещей, которые точно не были в реальности и которые нехило меня напугали: там было некое измерение, пугающее и одинокое место, куда попадают все вещи, про которые никто не помнил и которые не заслуживают существования. Я не помню, при каких обстоятельствах попал туда и как умудрился выбраться, но я не остался там навсегда. Я ещё пару раз попадал туда. И почему я запомнил навсегда - ещё одна деталь, которая отличается от реальности.Я не знаю этого человека - хотя, человек ли это? Жалкая пародия. Он хотел, чтобы я страдал. Хотел моей смерти и боли моим близким. Я сам создал его, как я понимаю. Сам хотел, чтобы он причинял мне боль, и я страдал от этого до самого пробуждения.Надо сказать ещё кое-что: он и помог мне выбраться.Перед тем моментом, когда я очнулся, я видел странную сцену - все те, кто был в моём сне, обрели ту форму, которая была у них в реальности. Но я сам их отверг, сам отрёкся от реальности и предпочёл и дальше жить в мире иллюзий и бреда.Я знал, что тот человек хотел спасти меня и вытащить из этого безумного сна, но это напугало меня.В итоге я проснулся. Я не помню, что случилось тогда, в тот момент, но это что-то заставило меня вернуться в реальность.Итак, сегодняшний день.Отец спился, мать работает с утра до ночи, сестра учится в столице. Я живу в родном доме, ведь денег на квартиру у меня нет. Да и к соседям я привык. Моя девушка уехала за границу на повышение квалификации, а ещё многие одноклассники спились и сторчались - словом, компания осталась маленькая, но уютная.Всё началось пару месяцев назад. Я восстанавливался после комы и всё было неплохо. В один день началось что-то странное: из холодильника пропадала еда. Я не придал этому особого значения - подумаешь, после комы у меня были проблемы с памятью, может, съел и забыл. Но затем я понял, что пропали деньги из кошелька. Что-то в этой ситуации показалось мне знакомым. Словно что-то из прошлого хочет напомнить о себе. Но воровать деньги - это уже явно перебор.Целый месяц у меня пропадали мелкие вещи. Я безуспешно пытался найти вора, полицейские отмахивались и не хотели проверять мой дом. У меня были подозрения по поводу того, где может находиться вор, но я боялся проверять. Слишком уж абсурдно всё звучало.Однако в один день я не выдержал. После того, как я поговорил со своей девушкой по Дискорду, я хотел выпить пива. Я спустился на кухню и вдруг услышал, как хлопнула где-то дверь. Я отпрянул от холодильника и лихорадочно огляделся. Я аккуратно проверил все двери на первом этаже - ничего. Меня забила дрожь. Кто-то тут был, но точно не в обычных комнатах. Я не на шутку испугался.Слишком уж явно всё складывалось.Я машинально подошёл к лестнице и провёл рукой по её стене, слегка нажимая.И тут я упал.Передо мной открылась дверца, ведущая вниз, в складское помещение, которым никто никогда не пользовался.Я не хотел туда идти. Я увидел, как в темноте замерцал мягкий сероватый свет, а затем я почувствовал на себе чей-то взгляд, и потом...Я пулей вылетел наружу и побежал наверх. Я заперся в комнате и долго сидел в углу, держа в руках своё старое укулеле - в такой момент что угодно могло стать средством самообороны.В конце концов я услышал шорох по ту сторону, а затем чья-то рука проснулась в щель под дверью.Одного взгляда на неё хватило, чтобы понять, что это уже не шутки и что всё складывается для меня очень и очень плохо.Ярко светящаяся рука, которая слегка подёргивалась серым и тусклым цветом, и чёрная ладонь с четырьмя пальцами, которые сжимали небольшой листок бумаги.Я заорал. Пусть соседи услышат, но мне было дико страшно осознавать, что со мной что-то происходит. Рука скрылась, а я так и сидел в углу до рассвета. Наконец я с дрожащими ногами поднялся и упал на кровать, обдумывая произошедшее.Это был он. Тот самый человек из моего сна. Он был здесь, в моём доме, и я даже не знал об этом - прямо как в том сне. Чего он хотел? Мне было невероятно страшно. Сердце билось с пугающей частотой, руки дрожали, и я даже не заметил, что глаза у меня увлажнились.Я на несгибающихся ногах подошёл к двери, наклонился и поднял листок.Аккуратным почерком он представился - не помню его имени, если честно. Он говорил, что он лишь хотел помочь, хотел вытащить меня из безумного сна, что он - живой намёк на то, что моя кома ещё не окончена. Мне стало плохо, но я продолжил читать. Он говорил что-то о моём брате, что он жив, что то, что я видел, было лишь первым этапом.Наверное, я потерял сознание.Очнулся я уже тут и сразу понял, что проснулся. Потому что я увидел брата... Я не хотел проверять, что случилось на самом деле, но родители были здесь, сестра была здесь, все были живы и готовы помочь мне встать на ноги.Я ещё выясню, почему впал в кому. Но я рад, что это закончилось, и что я могу жить дальше.Пока он снова не напомнит мне, что я ещё сплю.

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