Они

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Человек-история Просмотров: 52 Комментарии: 1 0 Вчера, 17:26 by

Я расскажу вам историю... Признаться честно, меня мало волнует, поверите вы в неё или нет. Моя цель здесь, не заставить вас уверовать в то, что будет рассказано далее, а предостеречь. Кто знает, если я не смог спасти свою жизнь, может, я спасу твою, читатель?Итак, предполагаю, ты не понимаешь о чём я говорю? И не мудрено, ведь большинству людей, которые живут в серых и мрачных цитаделях из обшарпанного бетона, не увидеть то, что сокрыто. Хотя нет, не так... не увидеть тех, кто сокрыт. Им невозможно дать внятного описания, ибо каждый человек живущий на этой планете воспринимает явление их по-разному. Они имеют бесчисленное количество образов, признаков и состояний. И даже если собрать сотню тысяч человек видевших их явление, ни один образ не сможет сойтись. Однако я не договариваю всё же одного общего признака, объединяющего все эти образы и фантомы сюрреалистичных тварей. Их нахождение в любой точке живого шара будет иррациональным. Они не могут вписываться в общую концепцию нашего мира, ибо их представления о нашей реальности искажено, словно кривое зеркало, сведённое в тетраэдр к самой отдалённой его вершине. Вы заметите это сразу, как только предстанут они перед вами. Неправильность их может быть едва уловима, и лишь на границе сознания вы сможете понять... Понять, что что-то не так.Пожалуй, стоит обратить внимание на то, что их образы часто формируются из ваших слабостей, комплексов и недостатков. Но так бывает не всегда и зачастую они могут пренебречь этим. Когда ты, читающий сии последние слова, поймёшь это... Что это? Чужие слова. Чужие руки. Они уже рядом, у меня совсем нет времени.Когда ты поймёшь, что они рядом, не подавай виду, ибо они хоть и весьма остро ощущают тебя и твои помыслы, но ты сможешь их обмануть при должной силе духа и мысли. И самое главное, если ты не выпустил их к себе за черту, ты в безопасности, ибо только старшие могут перешагнуть её. Но старших мало, они истлевают при ярком свете солнца и тают при холодном свете луны. Они появляются лишь угрюмыми ночами и серо-сизыми днями, когда ты один, и когда ты никем не поминаем. Если хоть один человек помнит о тебе, тебя не получат их цепкие лапы.А мне, кажется, пора. Я не сказал всего что желал, ибо не имею я того времени, которого желал. Прошу прочтите то, что сказано выше внимательно, ибо в каждой строчке кроется спасение души и сердца твоего.

Ключевые слова: Они существа рассказ авторская история

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