Siren Head

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:35

Причина: Изменен раздел.

mad_billy Просмотров: 40 Комментарии: 1 0 Вчера, 21:35 by

Будучи подростком, я часто встречал мать с работы. Обычно это происходило возле небольшого хозяйственного магазина неподалёку от центрального рынка.Во время одной из таких встреч я, по своему обыкновению, сидел на крыльце магазина и ждал её. Время было тёмное, потому дальше освещаемой фонарём области ничего не было видно.По другую сторону дороги я увидел силуэт, который сначала принял за столб. Но приглядевшись к нему, я впал в ступор. Это оказалось… нечто. Существо отдалённо напоминало человека, руки и ноги были очень тонкими, а туловище по форме напоминало тумбочку. Голова возвышалась на длинной шее и была утыкана громкоговорителями. Они задрожали:- Сто… человек… восемь… пять… - шипящий от помех голос выкрикивал случайные слова.Я поднялся в напряжении. Это было слишком странно, чтобы что-то предпринимать. Вдруг дылда двинулся на меня. Голос сменился звуком сирены, который мог бы перебудить весь квартал, что и произошло. То тут, то там стали загораться окна домов. Видимо, это спугнуло монстра. Он резко развернулся на сто восемьдесят градусов и, перемахивая низкие магазины, скрылся в направлении западной, самой близкой, окраины города.- Нет… четыре… десять… жизнь… - его голос эхом разносился вокруг.Я стоял, не понимая, что произошло. Вскоре пришла мама, она спрашивала что-то про странные звуки, но я сказал, что ничего не знаю. Уже ночью я снова услышал искажённую речь:-Прятки… один… дом… имя…Судя по всему, оно стояло прямо у окна. Я осторожно перевернулся на спину. Действительно – сквозь стекло виднелась его голова. Он стояло и, казалось, разглядывало комнату. Вдруг откуда-то раздался напуганный крик. Монстр повернулся на него и скрылся из виду. Крик раздался ещё раз и оборвался затихающим хрипом. Оно снова заглянуло в окно и издало звук на подобие белого шума, после чего исчезло уже окончательно. Остальную ночь я пролежал, глядя то в потолок, то в окно. Мне всё ещё казалось, что я слышу его.На следующий день оказалось, что ночью пропал какой-то мужчина. Кто-то тоже слышал крик, но ничего точно сказать не смогли. Нашли только изодранную куртку и ботинок. Как ни странно, нашли рядом с панельным домом, в котором я жил.

Ключевые слова: Странное существо дом ожидание авторская история

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