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Страшилки

Одеялко

Посреди ночи Олега разбудил толчок в бок.

— А?

Он открыл глаза и закричал. На него смотрела жуткая волосатая морда с длинными клыками.

— Не кричи, люди спят, — заявила морда и приложила к пасти коготь, — орет он посреди ночи.

— Ты кто? — Олег решил, что если монстр владеет речью, то впадать в панику рано и можно договориться.

— Подкроватник я, — чудовище шмыгнуло носом, — ты почему ноги под одеялком спрятал? Ну-ка, давай, высовывай одну.

— Зачем?

— Как это, зачем? — морда возмутилась, — Ты ножку - ап! А я её - кусь! И съем.

— А, хитрый какой! Не-а, не буду.

Монстр покачал головой.

— Какой ты плохой, однако. Спрятал ноги, а я теперь сиди голодный. А ну, давай ногу! Быстро!

— Вот прям сейчас, — Олег показал чудовищу язык и принялся старательно ногами подтыкать одеяло, — фигу! Я тебя помню, ты меня все детство изводил, сожрать хотел. Ну, уж дудки. Не дамся.

— Не изводил, а проверял. Ждал, пока вырастешь. Уж больно ты тощий был. А сейчас — самое то. Большой, упитанный, вкусненький! Ням-ням.

Чудовище причмокнуло и вдруг заорало:

— Давай ногу, негодник! Я есть хочу!

Олег только плотнее закутался и скорчил довольную рожу.

— И мне, и мне! — запищал от шкафа тоненький голос, — Мне левую ногу, пожалуйста.

— Это еще кто? — спросил Олег Подкроватника.

— Шкафнище, — махнуло лапой чудовище, — тоже голодный.

— Да, да, да, — топоча маленькими лапками, по Олегу пробежал мохнатый комок, — очень, очень голодный. Ну, будь человеком, высунь ногу, а?

— Нет!

— И мне, — пробасил кто-то рядом, — и мне ногу.

— А ты еще кто?

— Холодильничий, — вздохнул кто-то горестно.

— В холодильнике живешь?

— Нет, за ним. А там пыльно, между прочим.

— Он его каждую ночь открыть пытается, — пожаловался Шкафнище, — от того холодильник и гудит по ночам. Только у него ничего не получается.

— Это потому, что есть очень хочется.

— Ты это, — Олега в бок осторожно потыкал Подкроватник, — будешь из-под одеялка показываться?

— Не дождетесь.

Все три монстра горестно вздохнули. Рядком сели на краю кровати, свесив лапы.

— Может, в третью квартиру сходим? Там вроде мальчик живет лет десяти. Вкусный с виду, — предложил Холодильничий.

— Они кота завели, — Шкафнище махнул лапой, — без вариантов.

Они еще раз вздохнули хором.

— У тебя под кроватью носков не завалялось? Хоть перекусить бы.

— Ага, как же. Вот этот, — Подкроватник ткнул в Олега пальцем, — вчера уборку делал. Всё, что нажито непосильным трудом, выгреб! Три носка, три монетки по пять рублей, три комка бумаги, импортной, между прочим. Ручка шариковая. Тоже три.

— Опять голодными спать, — Шкафнище заплакал, утирая слезы краем простыни.

— Эй, вы, — Олег позвал монстров, — сильно есть хотите?

— Угу…

— Если пообещаете не есть меня, я вам по бутерброду сделаю.

— С маслом?

— С колбасой?

— С чаем?

— Со всем сразу.

Чудовища посовещались, долго спорили, кричали “не по правилам!”, чуть не подрались. Но, в конце концов, пришли к решению.

— Мы согласны. Но только сегодня! Завтра, если высунешь ногу из-под одеялка — съедим.

— Ладно уж.

Олег откинул одеяло, встал и повел монстров на кухню. Жалко ему, что ли, трех бутербродов? Тем более, этих ужастиков он знал с детства. А родных монстров надо подкармливать и лелеять. Чтобы вместо них не завелись незнакомые монстры — неврозы, панические атаки и депрессии. Таких прогнать сложно, а от своих всегда поможет одеялко.

Одеялко

Автор - Александр "Котобус" Горбов.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Подкроватник Шкафнище Холодильничий монстры одеялко

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 10:09
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1542|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 974
Срочно хочу себе такие же монстров, вместо своих)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:30
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1632|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 086
Какая милейшая домашняя живность! Уж лучше, чем тараканы у некоторых.
Остальные мысли куда то испарились
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
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