Вендиго

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Unbeknown Просмотров: 12 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 06:01 by

Они вели раскопки в глубокой чаще джунглей. Проломленные черепа, раздробленные кости и более двадцати скелетов пролежали несколько сотен лет, неглубоко под землей.Раскопки шли очень аккуратно, и им удалось достать много интересных и полезных вещей, которые поспособствуют дальнейшему изучению истории наших предков. Самым главным достижением была старая книга, вероятнее всего её писал шаман в свободное время. Страницы были в ужасном состоянии: где-то разорваны, покрытые кусками засохшей земли, и уже давно стертый текст.С помощью компьютерной техники, долгими усилиями археологам удалось частично восстановить книгу и перевести смысл текста.Стр. 24- Что-то или кто-то продолжает забирать наших лучших охотников. Еды очень мало, нужно идти в джунгли. Стоит ли оно того? Мы и так потеряли около десяти взрослых мужей...Стр. 52- Трехметровое, покрытое волосами, вонючее, с засохшей грязью и кровью на шерсти, существо стояло в чаще леса сегодня ночью. Оно находилось около "Апачи" (скорее всего название лагеря) не сильно долго. Что-то высматривало. Все уже впали в сон, поэтому я не решился сообщить об этом другим.Стр. 56- Сегодня существо, мы называем его Вендиго, напало на Апачи под покровом ночи. Эта тварь забрала более десятка невинных душ. Нам не удалось его ранить. Мы собираем вещи усталые, голодные и не готовые к противостоянию с природной силой, решаем сменить место жительства.На 57 странице было пару слов, которые так и не смогли разобрать, так же бардовое, еле заметное пятно. Возможно, кровь, а может и простые чернила.Из-за старости книги, они так и не смогли точно убедиться, что за пятно было на странице.Что же это было? Стая волков? Разъяренный медведь или стая агрессивных обезьян? Хотя вряд ли им бы удалось проломить черепа и переламывать кости бедных индейцев, при том, что они имели крепкое телосложение и довольно прочные кости. Ни одного трупа животных так же не было поблизости, кроме так же убитых лошадей, принадлежавших племени. Команда прочесала небольшие части джунглей вокруг лагеря. Они ничего не нашли, кроме небольшой, заваленной камнями пещеры. Завал преодолеть не удалось, поэтому они не придали этой пещере большого значения.Боюсь, им так и не удалось разгадать загадку этой глубокой и довольно-таки загадочной истории индейцев.

Ключевые слова: Легенды индейцев находка дневник авторская история

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