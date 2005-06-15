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Страшилки

Долгий путь

Сейчас на дворе 2005 год. Россия. Москва. Год назад апокалипсис из Города X, близ села Сычи, добрался и сюда. Правительство сошло с ума, президент нажал на красную кнопку. Село исчезло с карты, но какой ценой?

Все ближайшие города подверглись удару радиации, тем временем правительство на всё это смотрело сквозь пальцы. Люди зимой падали лицом в снег. Голод. Забытые оставленные позади города. Это всё пришло и в столицу.

Но голод и забытье были не самым худшим. Ужасные мутанты, бывшие люди, заполоняли улицы.

А я? Мне 57, и я уже повидал ужасов, я всего-то пытаюсь выжить.

Моя история началась в 2004, когда я был охранником в метро. Я увидел женщину, которая шла в толпе, почти не выделяясь, но что привлекло моё внимание - у неё была почти лысая голова. Вдруг она упала, причём не споткнувшись, а просто лицом в пол. Кровь хлынула из разбитого носа, она начала издавать бурлящие звуки.

Толпа собралась вокруг неё, женщины кричали от страха, а мужчины закрывали глаза детям. Я подбежал к ней. Пытаясь спаси её жизнь, я перевернул женщину и проверил пульс. Из толпы зевак кто-то неразборчиво кричал в трубку, пытаясь вызвать скорую.

Она была мертва, возле губ струилась пена, глаза остекленели, и кожа побелела. Это был первый случай смерти в метро, ещё много людей погибло, прежде чем чуть ли не четверть нашего города оказалась в ящике.

Но после пришли они, выжившие после катастрофы, правда, они уже были не люди. За свою жизнь в этом аду я высчитал несколько типов,
например, монстр, которого я назвал Клыки. Жуткая тварь, у него было 3 ряда по 32 зуба, причём зубы росли хаотично. Я убил пару таких и, рассмотрев их поближе, я увидел, что у них не было носа, и на руках были когти длиной сантиметров 5-6.

Каждый день я переезжал со станции на станцию на своём любимом поезде 81-720/721 «Яуза». Иногда приходилось тяжело... хотя кому я вру, всегда было тяжело. Искать не протухшие и не затронутые радиацией припасы было настоящей агонией.

Приходилось даже менять двигатель вручную, так как в поезде было всё, что помогало мне выжить: холодильник, кровать, радиоприёмник, даже моя верная винтовка Мосина, которую мой дед сохранил со времён войны.

Один раз он заглох, когда я доехал до станции «Витебская», я вышел проверить двигатель. Без фонаря. Это было очень большой ошибкой. В темноте я еле как разобрался с проблемой, и, как только я повернулся, я услышал рычание из тоннеля. Две маленькие блестящие точки смотрели на меня. Рык не прекращался, а становился всё злее и громче. Я резко забежал в вагон и нажал на кнопку, закрывая за собой все двери.

Я успел. Успел спасти свою жизнь. За дверью сразу послышался звук скрежета и громкие удары, оно ломилось в дверь, я включил поезд и тронулся.

15.06.2005.

Я сижу в вагоне с заряженным ружьём, я убил одного, осталось мало патронов... Их больше десяти, они ломятся... Я надеюсь, что успею добежать до панели управления...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21 by Sergey_EpisheshПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Метро поезд апокалипсис мутанты авторская история

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