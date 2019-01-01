Ведьма

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:04

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:54 by

Мне было 16 лет. Жил я в деревне Брянской области, и после трудовых будней мы часто собирались компанией и гуляли, пели песни, жгли костры, бегали за девочками… ночи напролет.И вот тёплой июльской ночью мы увидели зарево и треск шифера, горел дом местной бабушки. Мы поспешили туда. Дом находился на отшибе, старенький и слегка покосившийся. Хозяйка его была долгожительницей, на тот момент ей было под 99 лет. Разное про неё говорили, кто-то то хорошее, а кто и не очень.Нам было все равно, пожар — это зрелище… глупые мы были.Когда мы подошли ближе, огонь уже подбирался к дому, изначально загорелась пристройка. Как потом узнали, это местный алкоголик отомстил бабуле за неналитую чарку. Приехали пожарные, начали тушить.Немного отвлекусь, ночь стояла тёплая, летняя, звезды, луна и полный штиль…Значит, пожарные начали тушить и, естественно, двое рванули в дом, спасать бабулю.Когда её полусонную вытащили на улицу, началось самое интересное. Возле дома рос клён, старый и высокий. Так бабушка с ловкостью кошки начала на него лезть. Окружающие немного удивились, а проще говоря — охр*нели от увиденного. Когда бабуля забралась практически на макушку, до нас донесся ВОЙ, не плач, не крик…а именно ВОЙ, полный боли, обиды и злобы. У меня зашевелились волосы на голове, да и у моих товарищей кепки поднялись.Стало жутко.Мы метнулись подальше, пожарники и прочий люд тоже разбежался в разные стороны.Самое интересное, что поднялся ветер, а через 10 минут пошёл ливень, потушивший пожар и замочивший нас до нитки.Бабушка эта прожила до 103 лет.Алкоголика посадили в дурку. А мы разъехались по городам и иногда вспоминаем эту историю.Автор - p_schemelinin.

Ключевые слова: Деревня ночь пожар бабушка клён вой ливень ведьма

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