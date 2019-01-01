Inexplicable.rar

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:07

Причина: Изменён раздел.

WeirdDude 2005 Просмотров: 61 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:07 by

Это было вчера, я сидел один в час дня дома за компом и шарился по разным сайтам. И вдруг на одном сайте я нашёл один файл, он назывался "Inexplicable.rar". Как вы поняли, это был RAR-файл, мне стало любопытно, я сразу понял, что это что-то типа смертельного файла, так как я знал, что "Inexplicable" с английского на русский - "Необъяснимый". Я в одно же время верил, что файлы смерти приносят беды, и в другое - не верил, но всё же я не рисковый пацан. Но тут любопытство победило мой страх, и я скачал этот проклятый файл.Когда я открыл его, там был только блокнот, он назывался "Trouble.txt". С английского на русский - "Тревога". Я подумал, что какой-то блокнот не причинит мне вреда. И я его сразу открыл, там было написано: "Обернись", я немного испугался, но я всё же обернулся, но ничего не увидел. А потом я повернулся к экрану компа и увидел страшное и уродливые лицо.Это была женщина с кровавым глазами и гнилыми, кривыми, ужасными клыками, с большими когтями на руках, и вся бледная, уродливая. Картина была на весь экран, ничего не работало. Я выключил компьютер, но он не выключался! Я не на шутку испугался, зря я обернулся, я попытался быстро выйти из дома, но дверь заклинило, я стучал по своей двери, чтобы соседи услышали и помогли мне выйти, но они не приходили. Я уже понял, что я останусь дома, и пошёл в другую комнату. Я начал играть в планшет, но там выскочила та самая рожа, только с оглушительным, ужасным, нечеловеческим криком, я заткнул уши, но у меня в ушах всё равно был этот чёртов крик! Этот крик длился 20 секунд и будто не в планшете и не в компьютере, а в моих ушах. Я был в шоке, как такое возможно? Сначала на компе это было, потом на планшете, только с криком, хотя на планшете я ничего не скачивал из файлов смерти, даже соседи ничего не слышали!Потом я опять решил выйти на улицу, я смог выйти, на улице я встретил и пригласил в гости своего лучшего друга Славу, мы зашли в мой дом, там мы начали проверять тот самый RAR-файл, мы увидели и удивились! Как там мог появиться новый блокнот??? Он назывался "Слава, не читай.txt", Слава побледнел от страха, и я тоже, мы уже не стали читать, и оба сразу выбежали из дома. Но когда мы были на первом этаже, там была та самая женщина, мы её увидели наяву, мы просто не могли пошевелиться, когда увидели её, она сказала нам: "Молодец, Славочка, ты сделал правильный выбор, а ты нет, Максимка, тебе придётся нанести большую беду".Я проснулся дома, мне было почему-то очень больно, было уже два часа дня! Мама сидела со мной и говорила мне: "Откуда у тебя такая рана на руке, сынок???" Я посмотрел, и я был в шоке. Вот какую беду она мне нанесла, та самая уродливая женщина, мама забинтовала мне руку, и мне было до ужаса больно, рана просто ужасная была, большая, до мяса, мне сразу позвонил Слава и сказал: "Максим, а ты знал, что у тебя рука сильно ранена?" Я сказал: "Конечно, знал! А ты откуда знаешь?" Слава сказал: "А я вчера видел, как та уродливая женщина потащила тебя в твой дом, а потом сказала мне, что с тобой всё нормально, просто сильная рана, сейчас ты дома". Я сказал ему: "Вот это да, какой ужас!"Больше я не скачиваю смертельные файлы.

Ключевые слова: Ужас страх рана рука друг авторская история

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