Мой сосед

Phantom666 Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:38 by

Привет всем. Хочу рассказать вам историю из своей жизни. До сих пор не знаю, что это было, и почти каждый день вспоминаю про тот случай. Поэтому считаю полезным поделится с кем-то об этом, что-бы как-то стало полегче, что ли.Прежде, чем начать, немного расскажу о своём доме. Он Г-образной формы, подъезды располагаются с внутренней стороны и выходят во двор. Снаружи находится потрясающий парк с тропинкой под окнами. Именно по этой тропинке я всега иду на работу(не стану говорить, какую, но скажу, что это связанно с заказами различной мебели.) Дом у меня 5-ти этажный, сейчас живу на втором. А теперь, собственно, к истории.Случилось это примерно 4 года назад. В то время я дружил с моим соседом, который то-же жил на втором этаже. Звался он Кириллом. Он был моим сверстником, и работа у него была почти такая-же, как и у меня. В общем, понятное дело - мы сдружились и часто общались у него в гостях. Он оказался весьма дружелюбным и приятным в общении мужиком. Окно у него так же выходило в парк, и я часто видел его в окне его квартиры. Иногда вечером он махал мне рукой, приглашая в гости. Мы общались полгода, рассуждали о работе, друзьях и прочей чепухе. Весело проводили время, играя в компы по выходным, и смотрели фильмы. Так мы дружили почти 4 года, но однажды всё неожиданно закончилось...Как то раз, проходя вечером по тропинке, я заметил чёрные шторки у Кирилла на окне. Раньше их там не было! Заподозрив неладное, я быстро зашёл в подъезд, поднялся и стал звонить Кириллу в дверь. Сначала минуту никто не подходил, а потом он открыл дверь. Я даже сначала его не узнал. Лицо его было измождённым - чёрные мешки под глазами, измотанное лицо и даже малозаметная щетина на подбородке. Складывалось такое ощущение, что он работал и не спал довольно долгое время. Он списал всё на тяжёлую работу, и попросил меня уйти, сказав, что сегодня не в настроении говорить. После этого он закрыл дверь прямо у меня перед носом. Это было очень странно...С того дня Кирилл становился всё более закрытым, мало общался со мной, не открывал шторки. Мы общались через дверь где-то минут 4, а потом он просил меня уходить в свою квартиру, и звуков больше не раздавалось. Так повторялось полмесяца, пока в один вечер не произошло нечто действительно странное.В тот вечер я решил снова посетить его и позвонил в дверь. Послышались шаги и дверь неожиданно открылась и показался Кирилл. Это уже на него было совсем не похоже: Его кожа была бледной, на лице проступили скулы, сам стал очень худой, а глаза были в красных сосудах. Я даже слегка отскочил, когда увидел своего друга в таком состоянии. Внезапно, он громко послал меня и крикнул, чтобы я его оставил в покое. Затем он захлопнул дверь так, что аж соседи сверху прибежали, и стали расспрашивать, что произошло. Я объяснил, что у друга, возможно, давление подскочило и попросил не беспокоить его. Соседи, перешёптываясь, разошлись.После этого случая он вообще перестал подходить к двери и говорить что либо. Так прошла ещё неделя. Я уже начал беспокоиться о состоянии друга, может чем-то болен? Я пытался понять, что с ним, лазил по врачебным сайтам, смотрел ролики, но лечения подобного расстройства нигде не было. Мне было очень страшно за него. Однако самое страшное произошло на следующий день.Точнее, это было ночью. В этот раз заказов на работе была целая гора, и всё успеть сделать я смог только поздно ночью. Я посмотрел на время - 0:24. "Нужно скорее домой, в свою тёплую кровать," - подумал я и стал быстро собираться. Да, все вышеописанные события происходили ранней осенью, и у нас было довольно прохладно. В общем, собрался я и потопал домой. Надо сказать, что в тот день произошла авария на электростанции, и по всему городу для безопасности на пару часов был отключен свет. Поэтому в парке было очень темно - лампы не работали. Я шёл в кромешной темноте, помогал только слабый свет луны. Я начал идти по тропинке (я точно запомнил, где она была) и решил посмотреть на окно Кирилла. Окно было распахнуто... Из-за темноты я точно не мог сказать - было ли окно открыто настежь или закрыто, но я был уверен, что здесь явно что-то не так. Я присмотрелся...и понял, что окно действительно открыто. Я уже подумал самое худшее, может друг из окна спрыгнул?! (Между прочим, люди в таком состоянии, как Киррил могут делать самые ужасные вещи) Мне захотелось посмотреть поближе, и тут произошло нечто самое страшное и жуткое в моей жизни...Как только я решил подойти, из окна начала медленно высовываться какая-то палка. Я так сначала подумал, что это палка, ведь в темноте было плохо видно. Потом оказалось, что это чья-то длинная, тонкая рука с непропорционально длинными когтями. За ней появилась вторая, а потом вылезло существо, которое навсегда отпечатолось в моей памяти, и часто проникает в мои кошмары до сих пор. По форме тела оно походило на собаку или, точнее, даже на человека. Но руки и ноги были очень тонкими, словно у них не было мышц. Вся спина была усеяна большими шипами. У него не было половых признаков. Как оно вылезло из небольшого окошка с такими огромными шипами, до сих пор не понимаю. Оно смотрело в стену, поэтому лица я сначала не заметил, но волос на голове явно не было. Странно, но оно даже ее обращало на меня внимания, либо не видело, либо я ему был неинтересен. Оно начало ползти по стене, цепляясь за кирпичи своими очень длинными острыми когтями. Потом я заметил, что оно медленно ползёт к моему (!) окну. Приблизившись, оно некоторое время смотрело внутрь моей комнаты, словно выискивая меня. Блин, оно даже не знало, что я здесь стою, внизу! Затем оно достало что-то *из головы*, и прилепило это к стеклу. Сначала я не понял, что это было. Вроде, какой-то листок бумаги. Затем, оно начало ползли вверх по стене, издавая мерзкие звуки своим продвижением. Знаете такой звук, когда учитель скребёт мелом доску? Примерно такой же был скрежет. Возможно, оно так скрипело когтями об кирпичную стену. Всё это время я даже вздохнуть не мог, а сердце билось со скоростью двигателя автомобиля. Когда тварь забралась на крышу, где-то за деревьями, что были сзади меня, какой-то алкаш опрокинул мусорку, издав громкий звук. Тут тварь резко повернулась в ту сторону, откуда доносился звук, и я смог увидеть его лицо, которое окончательно меня добило. До сих пор, как я упомянул выше, я не видел его лица, а теперь всё увидел до мельчайших деталей. Голова у него была человеческая, но... без лица. Точнее, у него была огромная, овальная дыра на всё лицо, а внутри был один красный глаз без зрачка. Глаз ярко светился. Оно минуту смотрело в ту сторону, затем на секунду взглянуло на меня, и быстро исчезло за крышей, издав какой то странный звук, напоминающий кашель или рык.Я долго не мог прийти в себя, сидел на скамейке и обдумывал ситуацию. Итак, тварь вылезла из окна моего соседа, приклеило записку на моё окно и исчезло, не тронув меня... Жесть, бред какой-то! Может, это просто Киририлл костюм надел, что-бы напугать меня?! Если и так, есть одно НО. НО в том, что, во-первых, на свете нет такого костюма, в котором можно было бы вертикально ползать по стенам (исключение - человек-паук). Во-вторых, Кирилл уже целый месяц со мной не общается. С какой стати ему вылезать ночью из окна и заставлять меня лепить кирпичный сарай?! Долго думал, размышлял... Так из этого случая не придя к какому либо выводу, решил пойти домой, напиться *Снежка* и уснуть, забыв всё это. Так я и поступил.Самое страшное и жуткое в этой истории то, что утром я вызвал ментов, которые выломали дверь, и обнаружилось, что Кирилла действительно нет в квартире. Дверь в его комнату была заперта изнутри, и её тоже выломали. Признаюсь честно, я никогда не был в его комнате за время нашего знакомства, и сожалею, что пошёл туда. Его комнату сложно было даже назвать комнатой. Это была какая-то каморка 3×3 кв. метров в диаметре. Тут были разбросаны рисунки с различными письменами на непонятном языке, стоял разбитый комп, а окно было всё так-же распахнуто. На полу была разлита лужа бурого цвета. И так понятно, что это было. Однако при виде этого зрелища даже менты испугались до колик. Я нашёл рисунок под тахтой, на котором было изображено то чудовище, что я видел сегодня ночью, а в правом верхнем углу рисунка было написано и его имя -《Теридалус》.Полицейские сделали какие то замеры, пофоткали комнаты и ушли, сказав, что результаты анализа будут скоро. Я ушёл к себе, и вспомнив про записку, зашёл к себе в комнату. Она была ещё там. На ней было написано рукой Киррила: "Молись, чтобы он не пришёл и за тобой.". Мне стало не по себе. Я открыл окно, взял листок и выбросил его.Некоторое время назад, я вспомнил про листок с рисунком Теридалуса, и решил воспользоваться помощью инета. Гугл не дал никаких результатов по этому монстру, а вот на Яндексе был только один сайт (его, конечно нет, выдумано же), на котором было упомянуто его имя. Этот сайт был богом забытым форумом, где пользователи обсуждали Теридалуса. Вот один из комментариев, содержащий малодостоверное описание монстра, цитирую: "Теридалус или Кормадунус - малоизвестный демон, падший ангел. Всегда изображается с шипами на спине и человеческим телом. Каждый шип - отдельная душа, поглощенная Теридалусом. Один из немногих Тёмных, которые могут физически материализовываться в реальном мире. Когда он приходит к своей жертве, он предлагает ей написать последнее послание для своего близкого друга или родного. Теридалус выбирает какую-то конкретную жертву, поэтому, когда он охотится, он не обращает на других внимание."Вероятно, что именно поэтому он не видел меня. Но тогда это означало самое худшее - он что, убил Кирилла?! Вот именно тогда я испугался по настоящему. А что если он вернётся ещё и за мной?!Да... Только тогда я начал понимать, что же произошло на самом деле. Этот Теридалус преследовал моего друга, постепенно поглощая его душу, пока у того не сдали нервы. А затем он просто добил его, забрал с собой - в свой ад. Мне стало очень страшно...После этих событий прошёл ещё месяц, а я всё ещё не могу забыть их. Теперь каждую ночь мне снится этот Теридалус, он сидит на крыше и пронзает меня своим взглядом, а я не могу даже пошевелиться. На Кирилла был объявлен розыск, но его так и не нашли. Мне очень не хочется верить, что именно так погиб мой друг. Но к сожалению, возможно так оно и есть...

Ключевые слова: Сосед друг дверь окно когти демон авторская история

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