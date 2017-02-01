Недобрая соседка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:52

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:52 by

Дело в том, что жила я раньше в другой квартире, а лет 6 назад переехала в новую.Недавно мы как обычно разговаривал с соседом, который живет на 3 этаже, он рассказал мне следующую историю. От его лица.Несколько лет назад, когда ты сюда еще не переехала, на втором этаже жила весьма странная бабушка. Жила она не одна, с ней жили сын и его жена. Странность ее заключалась в том, что лицо у нее всегда каменное было, без эмоций, так сказать. Она могла просто подойти к тебе и, глядя прямо в глаза, протянуть какую-то вещь, лицо при этом опять же было без эмоций, но очень сосредоточенное. Люди (в основном это были соседи) брать что-либо у нее отказывались, опасность какую-то чуяли. И не зря боялись.Однажды рано утром на улице разыгрался какой-то спор, причем очень серьезный. По голосам всем стало понятно, что ругаются соседи со второго этажа, та самая бабулька и ее сноха. Весь спор соседей никто не застал, а слышали лишь его окончание. Сноха говорит:- Ну, зашла я в твою комнату, прибралась немного, барахло выкинула! А то в квартире дышать уже нечем стало, просто ужас какой-то!- Смотри, сношенька, как бы ты вообще ходить не перестала!Никто особо не удивился, потому что соседи ссорились так очень часто. В общем, ничего особенного. Странности начались на следующий день, когда сноха той самой бабульки стала еле передвигаться (кстати, ей и сейчас это с трудом дается). На весь двор тут же разнеслась весть, что живет в 41 доме на 2 этаже ведьма. Наш дом люди теперь стороной обходили, хотя раньше народу на лавочках было полно, теперь же они пустовали.Бабка и ко мне один раз подошла, пачку сигарет протянула, говорит, мол, бери! Но только я не взял и как на весь подъезд закричу: "Чур меня!" Бабулька отшатнулась, ноги у нее задрожали, оскалилась она на меня и ушла прочь. Долго я ее потом не видел, месяца два, наверно, только потом узнал, что заболела она и умирает.То, что из жизни она уйдет скоро, стало ясно всем, потому что дом недели две сотрясался криками той самой бабушки (многие знают, что ведьмы очень мучительно умирают), а через две недели умерла она. Народу на похоронах особо много не было, побаивались люди, что ведьма и с того света что-нибудь сделать может. Да и на поминках тоже не больно много народу было. Только после сорока дней со дня смерти этой бабушки дом смог вздохнуть спокойно, да и людям теперь легче живется.Автор неизвестен.

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