Психологическое оружие нацистов

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:07

Причина: Изменён раздел, т.к. файла/видео нет.

ArtiLD Просмотров: 29 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 15:07 by

Новая Швабия (нем. Neu-Schwabenland или Neuschwabenland) — территория Антарктиды («немецкий антарктический сектор» между 4°50' и 16°30' в. д.), на которую нацистская Германия в период с 19 января 1939 года по 8 мая 1945 года предъявляла территориальные претензии.Новая Швабия - достаточно загадочная территория, которая остается ею по сей день. И, как говорят, Четвёртый Рейх там был, и инопланетяне, и сам Сатана, но сегодня речь пойдет о другом.В 1947 году флот США провёл антарктическую экспедицию Highjump («Высокий прыжок») под началом адмирала Ричарда Бэрда (в 1938 году участвовавшего в переговорах по поводу экспедиции Ричера). В связи с этой свёрнутой после больших потерь экспедицией существуют теории о том, что она была организована с целью ликвидации секретных нацистских баз Четвёртого рейха, захвата скрытого во льдах тайного оружия нацистов, борьбы с инопланетянами — оккультными союзниками нацистов и т.п., но встретила жёсткий отпор, причём, по некоторым версиям, от советского флота, стремившегося в тот период получить контроль над нацистской базой.Дальше пойдет непроверенная информация, собранная по кусочкам со всего Интернета и Даркнета.В ходе операции удалось захватить некие секретные разработки и что-то похожее на кассеты из немецкой лаборатории Eljudnir. Дневник или записи (не уточнено), переведенные с англ., одного из ученых R. Stekelenberg:"Нам доставили в лабораторию "секретное" немецкое оборудование. Это была громоздкая штука! Но потребляла примерно не больше телевизора. Там был большой экран. Примерно размеров с 3 телевизора или больше. При включении в сеть издавала странный жужжащий звук. Привезли нам этот аппарат не для этого. Чтобы вы понимали, Джон (неизвестно, кто это), это выглядит как огромный шкаф со встроенным экраном. В нижней части этого "шкафа" под экраном был разъем, видимо, для этих пластин либо что это. Их было всего 3".Дальше запись была слишком потертой. Разобрать ничего нельзя было, ну а дальше обрывок следующей записи:"Этот аппарат воспроизводит изображение, просто вставляя объект с информацией! Невероятно. Мы отобрали испытуемых-добровольцев, и они смотрели это. Их было 5: четыре парня, одна девушка. Есть и плохая сторона этой машины... По рассказу наших "подопытных крыс", на первой были просто марширующие военные под немецкий марш, а на второй записи они не хотели говорить. Делаю вывод, что эффект от просмотра: беспричинный страх, бессонница, галлюцинации, подавленное состояние. Мы пытались выведать, что там было! Но это не дало результатов. Но они рассказали, что видят "немецких солдат в неземной броне" и "летающие НЛО". Да, месье Джон, придется нам тут еще возиться".Согласно уже информации "из мусорки", был некий коллекционер Андрей Сирица, который оцифровал данную кассету и сохранил себе на компьютер. Дальше, уже из слов того анонима, который это рассказывал, за ним и Интерпол гонялся, и ФСБ, но оригинала кассеты у него уже нет, он продал ее неизвестному.На старом форуме про комп.технику (ныне не в рабочем состоянии) dvs-hr.com некий IDiod писал (расставил знаки препинания):"Я вчера искал определенное видео. И вроде бы и нашел одну видяху годную и, конечно же, скачал. Название меня привлекло. На видео вообще ничего необычного! Я аж охерел с того, сколько оно весило - 2 МБ при длительности 1:01. На видео разные кадры разной длительности. То деревня, то деревья, то собака. Нет, можно предположить, что они связаны и это просто поселок какой-то. Но я посмотрел, и начала дичь происходить. То услышу крик на немецком, то тень с автоматом, - это пипец был, сущий ад. В конце концов, я просто отрубился, потерял сознание. Но после того, как я пришел в себя, все прошло. Длилось это 10 минут, а как будто вечность промучился".Делайте выводы сами, думайте. Можете минусить, кричать, что это выдумка, но что нашел, то нашел - все-таки материал интересный.

Ключевые слова: Оружие психология видео авторская история

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