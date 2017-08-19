Зло из прошлого

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:28

CrackerXDD Просмотров: 37 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:28 by

Буквально пару дней назад в пригородных лесах Вроцлава была найдена камера с загадочной записью. Как говорят грибники, нашедшие её: "Саму запись мы не смотрели, но сразу видно, что видеокамеру кто-то изрядно поколотил".Один из детективов принёс проектор и ноутбук. Вставив карту памяти камеры в ноутбук, он подключил компьютер к проектору. Запись была датирована месяцем ранее.Как оказалось, это видео-дневник двух сталкеров, приехавших из Чехии, чтобы найти затерянный в лесу бункер нацистов. Как им говорили, в нём можно найти уйму документов и оружия в достаточно неплохом состоянии. Запись началась с того, как они купили консервы и воду. Дальше они сели в машину и доехали до места, где и была найдена камера. Проблему создавали упавшие деревья, которые загородили все дороги, из-за чего им пришлось идти пешком. По дороге парни отшучивались по поводу нацизма и Холокоста.Прошло ещё 15 минут, и перед ними предстала землянка, вырытая в небольшом бугре. Окна были выбиты, а дверь и вовсе раздолбана. В землянке они обнаружили ружьё, старые консервы и противогаз. По всей видимости, это была сторожка. На одной из земляных стен постройки висело грязное знамя нацистов. Прошарив всю сторожку, сталкеры отправились дальше по тропинке.Через 5 минут перед ними предстал огромный бункер. Поднявшись по лестнице к входу, они с трудом открыли массивную железную дверь и вошли в здание.Как оказалось, бункер был в хорошем состоянии. Как и в землянке, на стене висела свастика. Под ней стояли два стула и ящик, который использовался как стол. На ящик было изображено чёрное клеймо с орлом. На "столике" была бутылка закупоренного вина, фляжка и пара банок консервированных сосисок. Забросив всё это в сумку, один из них подошёл к массивному железному шкафу. Дверца была закрыта на замок, но он упал от первого же удара ножа. В ящике оказались те самые заветные документы.Как оказалось, этого парня звали Болеслав, а второго Ян. Их молчаливую радость прервал громкий стук по металлу. Это оказалась ещё одна дверь, ведущая, скорее всего, в сам бункер. Решив найти оружие, Ян начал дергать дверь. Болеслав же решил отнести документы в машину. Забрав с собой камеру, он немного отошёл от бункера и услышал пронзительный крик друга. Сломя голову он побежал в здание. Дверь вниз была открыта, и Болеслав спустился туда.Включив фонарик, он услышал, как дверь за его спиной захлопывается. Как он ни долбился, дверь всё равно не подавалась. Ему ничего не оставалось, как идти в тоннель. Свет фонарика мало чем помогал. В таком тусклом и слабом свете ничего нельзя было разглядеть.Послышался ещё один крик Яна. И за ним последовал один из гимнов Рейха. Музыка стала отдаваться эхом в лабиринте. Это давило на сталкера. И с каждой секундой звук усиливался. Пройдя ещё пару метров, он услышал зловещий и нечеловеческий смех. Он исходил со всех сторон. Болеслав начал плакать. Послышались чьи-то шаги. Они становились всё отчётливее и отчётливее. Вдруг вся эта куча звуков стихла. Было слышно только тяжёлое дыхание парня. Тишину пронзила отчётливая речь на немецком языке. Появился звук топота. Он всё приближался и приближался. Болеслав побежал в первый попавшийся тоннель. Сейчас он думал только о спасении. Темноту лабиринтов не смог прорезать даже фонарик. Свернув направо, он увидел своего друга. Ян лежал со вспоротым животом и говорил своему товарищу бежать.Болеслав побежал дальше. Коридорам не было конца. После 5 минут блужданий он наконец-то увидел свет в конце тоннеля. Это оказался выход. Выбежав из бункера, Болеслав убежал в непонятном направлении. Камера выпала из его рук. До сих пор неизвестно, кто был в том бункере и куда делся Болеслав.

Ключевые слова: Сталкер бункер тоннель страх ужас камера авторская история

Другие, подобные истории: