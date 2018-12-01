Тварь из зеркального коридора

Тварь из зеркального коридораМой муж пропал без вести три дня назад. Я видела его последней и рассказала в полиции всё, как было:
«Мы решили сделать ремонт в спальне. Закупили обои и клей, в субботу с утра, как раз три дня назад, приступили к работе. Не перебивайте, пожалуйста. Это важно. Вы сами сейчас всё поймёте.
Мы сдвинули всю мебель на середину комнаты, чтоб удобнее было клеить. Получилось так, что зеркало туалетного столика оказалось напротив большого зеркала на двери шкафа. Вы представляете, что получится, если поставить два зеркала друг напротив друга? Вот, получился такой бесконечный зеркальный коридор.
Не буду Вам пересказывать подробно, как мы клеили обои. Переругались и помирились раз восемь за день, развестись собирались даже. Но потом оказалось, что рисунок на соседних полосах обоев всё-таки сходится и разводиться не обязательно. Да причём тут часто ли мы ссорились? Вы что ни разу ремонт с супругой не делали? А, Вы не женаты… Тогда понятно. Ну, чтоб Вы знали, споры и ругань - это неотъемлемая часть ремонта, без этого обои не клеятся. Все эти ссоры – не серьёзно, просто часть рабочего процесса. Ладно, не отвлекаюсь.
К вечеру мы комнату доклеили, но так за… заработались, что сил расставить мебель по местам у нас не осталось. Так и улеглись спать. Про этот зеркальный коридор даже и не вспомнили.
Я спала очень плохо. Кошмар снился, что из зеркала какая-то тварь вылазит, чёрная вся и тощая. Ещё глаза у неё жутко так светились в темноте. Я несколько раз за ночь просыпалась от странного скрипа, а как только засыпала, снова эту тварь с глазами видела.
Под утро муж завозился на своей половине кровати. Я кое-как разлепила сонные глаза.
Он сказал мне: «Разбудил? Прости, родная. Засыпай» И погладил по голове. Потом встал в кровати, взял с тумбочки пачку сигарет, достал одну и сказал: «Я покурю, не спится что-то»
Я снова задремала, проснулась от оглушительного звона бьющегося стекла.
Оба зеркала - и на шкафу, и над туалетным столиком разбились. По всему полу были осколки. В центре бедствия между двумя зеркалами валялась сигарета.
Мужа я с тех пор больше не видела.
Во что был одет? В трусы. Мы же спали.
Вы что же, думаете, что он так ушёл на улицу? Ага, в одних трусах и без обуви. Бросил меня? Ну что Вы ерунду-то говорите!
А как вы объясните сигарету на полу? Ну-ну…
Не понимаете, что-ли? Его эта тварь в зеркало утащила! А сигарету он выронил, когда она его схватила!
Да не пью я! И не колюсь! Не курю даже! И у психиатра на учёте не состою!»
В полиции мне не поверили, посмеялись только. Мой муж официально считается пропавшим без вести.
Я каждый раз с надеждой заглядываю в любое зеркало.
Мне кажется, что он где-то там, внутри.
Автор - Новая сказка.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 0
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