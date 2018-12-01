Тварь из зеркального коридора

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:11 by

Мой муж пропал без вести три дня назад. Я видела его последней и рассказала в полиции всё, как было:В полиции мне не поверили, посмеялись только. Мой муж официально считается пропавшим без вести.Я каждый раз с надеждой заглядываю в любое зеркало.Мне кажется, что он где-то там, внутри.Автор - Новая сказка.

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