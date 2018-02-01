Обычно добро борется со злом, но в смутные времена безысходности злу можно противостоять только другим злом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:00

Причина: Изменён раздел.

Rodney Просмотров: 4 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:00 by

1) Первый раз ко мне пришли в совсем юном возрасте, в 1998 году в возрасте 2-х лет, я ничего не помню, но вот что было со слов мамы. Мой отец дальнобойщик, и он, очередной раз уезжая в рейс, попрощался с мамой, собрал вещи и уехал. Мама спокойно провела вечер и легла спать. В 3 часа ночи в дверь постучали. Мама проснулась и спросила: "Кто там?" Посмотрела в глазок, а там стоял отец. Она впустила его, взяла куртку, чтобы повесить на стену, а он стоял у входа в квартиру, мама повернулась, посмотрела на него, и они так друг на друга смотрели некоторое время. И все это время он молча смотрел ей в глаза и ни слова не проронил, что-то странное было в нем, вроде его лицо, его глаза, его одежда, но что-то было не так, как подменили.Мама рассказывала, что когда смотрела на него, а он на нее, она ощущала что-то странное, она смотрела на него и тряслась от страха, было гнетущее, странное, жуткое чувство, она еще раз его переспросила все ли нормально, на что он не ответил, потом он повернулся в сторону зеркала к стене и так стоял, молча смотря в зеркало.Она подумала, что сильные проблемы и депрессия у него, может, кого сбил насмерть и поэтому не реагирует, сказала: "Я на кухню чай поставлю". Пошла чай поставила, на стол еды положила, хотела его за чаем разговорить.Потом услышала, что я заплакал, пошла в спальню и увидела, что он вытащил меня из кровати и держит на руках. Ее это сильно напугало, потому что отец так криво и грубо не держит своего ребенка. Он держал меня одной рукой за ноги, вниз головой.Мама вырвала меня из его рук и положила в кровать, а его вытолкнула в спальню и заставила спать, хлопнула дверью в комнату, где он остался, а сама легла со мной.Потом он начал стучать в спальню, где мы лежали, требовал открыть, хотя дверь не запиралась на защелку, ее просто не было, но он требовал открыть. Мама кричала ему: "Иди спать , отстань от нас, утром поговорим!" Думала, он под наркотиками или пьяный.Как вдруг он распахнул дверь, встал посреди комнаты, и на нем из ниоткуда появилась одежда, мантия до пола, как мешковина, грубая ткань, с капюшоном, а под капюшоном исчезло лицо, потом он схватил меня и пытался утащить в прихожую , мама со спины налетела на него и завязалась драка, я выпал на пол, они так толкались в прихожей, пока она не сорвала с него плащ (мантию), под плащом не оказалось ничего - лишь темный силуэт, просто черное без лица, без ничего, просто как будто черный дым в форме человека.Она побежала в спальню, задвинула к двери кровать, скинула на нее шкаф, который стоял на против кровати. Разбила окно стулом, схватила меня и спрыгнула с 3 этажа, упала спиной на крышу машины, а я лежал на животе, каким-то чудом не пострадали, мама слезла с машины и побежала со мной на руках к соседним домам, а там нам уже помогли, вызвали скорую и милицию.2) Потом, когда мне было 12 лет, я спал рано утром. Родители уже ушли на работу, и я проснулся оттого, что висел в воздухе над кроватью. Когда глаза открыл, увидел, что меня поднял на гигантской ладони, размером с кровать, темный силуэт в виде тени. Я заорал и упал на кровать, а силуэт исчез. Я быстро оделся и убежал к другу.3) В возрасте 15 лет ночью мы с семьей спали, и в 3 часа ночи постучали в дверь, отец пошел посмотреть, кто там, в глазок посмотрел и открыл дверь, и начал ругаться: "Ты че гуляешь ночью, заходи домой, когда успел выйти??"Мы с мамой выбежали из своих комнат, квартира буквой "Т", и вот где у "Т" маленькие ответвления - это две спальни, я из своей спальни, а мама из своей. Когда присмотрелись, кто стоит за дверью, были в шоке, там стоял! Я! Точная копия меня с таким же лицом, в такой же куртке и с таким же шарфом и шапкой, когда отец оглянулся и увидел меня сзади, что я был дома, и спереди такого же, как я, он упал в обморок, мама подбежала захлопнула дверь и перед самым закрытием моя копия стояла в подъезде смотрела на нее и улыбалась.Потом в другие года меня много раз душила тень по ночам. В разные года. И в 2017 году я не выдержал и стал бороться. Он меня душил, я хватал его за шею и тоже душил, только так было всего несколько раз, потом в другие визиты я был парализован и не мог двигать руками, соответственно и душить в ответ не мог.У меня была злость, я ждал его, чтобы драться, а не трястись и быть парализованным. И мне в голову пришла гениальная идея. Я положил под кровать кастрюлю полную петард (лента), там на дне кастрюли я сделал пороховую дорожку, в которую окунул 2 соединенных провода, чтоб замкнуть на конце, и короткий фитиль приклеил скотчем на дно кастрюли, насыпав сверху порох, подключил провод к розетке, а на палец привязал скотчем кнопку от скутера, собрал простую цепь, провод завел под кровать, до этого днем тестировал все срабатывало, по 1 петарде взрывал только пробки выбивало в квартире. Когда дымчатый человек приходил, я всегда был парализован полностью, тело не двигалось, только пальцы, пальцами двигал с трудом, но двигал в отличии от тела, тело вообще не слушалось, поэтому я собрал такое нехитрое устройство для пальца, уж палец о палец я мог ударить.Я каждую ночь надевал на палец кольцо с кнопкой, но он не приходил, прошло так около месяца, когда он пришел, я не спал , просто лежал, он подошел к кровати, согнулся надо мной и начал гладить мой живот. Это был просто дым черный в виде фигуры человека. В темноте при тусклом свете ночника его хорошо видно, даже лучше, чем при хорошем свете от лампы. Но я осязал его своим телом как физического, плотного и твердого человека. Я уже решил, что самое подходящее время, не стал тянуть до удушения и зажал кнопку на пальце под одеялом, пробки сразу выбило, ночник вырубился, и практически сразу после того, как я нажал кнопку, начали взрываться петарды. Тень от неожиданности метнулась из комнаты с такой дурью, что выбила оконную раму, стекла и косяк оконного проема. Грохот стоял, как от петард, так и от выбивания окна, неимоверный. Было очень шумно. Соседи ругались, родители знали, что я делаю, и были за меня, мы им рты заткнули всей семьей.Вот уже почти 2 года не было визитов того существа. Испугалось очень сильно. Я вам так скажу, никакие молитвы, никакие обряды, священники - никто не прогонит их так. Мы живем в современном мире и средства нужно использовать современные, и пугать их нужно в ответ. Они нас, а мы их. Злу нужно противостоять другим злом, а не молитвами всякими, верой и т.д. Я, несмотря на все произошедшее, атеист. И родителей пытаюсь убедить, что это просто какая-то неизвестная форма жизни, а не что-то связанное с Богом. Поведение у него неразумное для разумного существа, поведение странное, и не всегда логичное, у любого живого существа на планете есть логика в действиях, а это вообще без логики и действия его не понятны, трудно понять, зачем он например душил, смысл? Пугать? Так пугать можно просто своим присутствием в спальне, душить, чтобы убить, так душил бы уже до конца, что регулировать-то, я понял, что он убивать не хотел. Я понял, что он не убьет, и поэтому появилась смелость.

Ключевые слова: Тень нечисть двойник полтергейст страх испуг борьба визит авторская история

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