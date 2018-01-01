Демон из виртуального мира

Демон из виртуального мираТамара, моя сестра, умерла внезапно. Врачи сказали: тромб… Борис, ее муж и мой друг, казалось, умер вместе с любимой. Словно погас — тусклыми стали глаза, лицо, голос. Главной своей задачей я считала не дать Борьке утонуть в бездне отчаяния. Каждое утро приходила в их с Тамарой квартиру, заставляла его вставать с кровати и завтракать. Чтобы каким-то образом отвлечь от грустных мыслей, однажды я вытащила из сумки ноутбук. Глаза бедняги на миг вспыхнули, но тут же снова потускнели.
— Зачем? Все это абсолютно бессмысленно…
Я даже расплакалась от обиды и ушла домой.
На следующий день я, как всегда, заглянула к зятю и была удивлена: он сидел за компьютером и при виде меня даже слегка улыбнулся:
— Прости, Валюта, ты, наверное, совсем со мной замучилась… — виновато опустил глаза мой друг.
Главной своей задачей я считала не дать Борьке сойти с ума от горя и отчаяния. Потом получилось так, что возможность навестить Бориса у меня появилась лишь спустя две недели. Позвонила, но никто не открыл. Пришлось воспользоваться своим ключом.
— Борька?! — позвала я, запирая за собой дверь. — Это я! Где ты?
Оказалось, он был в ванной. Я уселась на диван перед его ноутбуком. На экране медленно сменяли друг друга семейные фотографии, сделанные во время отпуска. Вот, значит, над чем работал Борька! Я защелкала мышкой, и уже через три минуты все поняла. Тут было все, так или иначе связанное с Тамарой. Вся ее реальная и виртуальная жизнь! Все, что осталось после любимой, безутешный муж зачем-то свел в одну большую базу…
— Значит, ты уже увидела, — послышался Борькин голос. — Это для нее и… для нас. Нельзя, чтобы Тамара ушла в небытие! Я хочу, чтобы она осталась со мной навсегда, понимаешь? А ты разве не хочешь?
— Томочка умерла, а мы должны жить! — жестко ответила я.
— Ты права, — он грустно улыбнулся. — Знаю, все это кажется тебе странным или даже глупым, но… Мне так легче!
Еще раз внимательно посмотрела на Борю. Надо сказать, он давно уже не выглядел так хорошо и свежо, как сейчас. «Может быть, и в самом деле так лучше? — подумала я. — Зять — взрослый разумный человек, и какое я имею право указывать ему, что правильно, а что — нет? Каждый справляется со своей бедой так, как может!»
В последующие дни у меня не получалось повидать Бориса, я только звонила, чтобы справиться, как идут у него дела.
— Все в порядке, не волнуйся, — неизменно отвечал Борька…
Однажды утром, как обычно, набрала его номер, но он не ответил. Когда вечером снова не удалось дозвониться, мне попросту стало страшно. Было уже поздно, но я заказала такси и поехала к Борьке. Окна, выходящие во двор, не светились. Дверь оказалась не заперта, что было совсем уже нехорошо. Я зашла в квартиру и щелкнула выключателем. Лампочка загорелась слабым оранжевым светом и через секунду погасла. Я медленно двинулась в гостиную, и вдруг послышался тихий смех. Смеялась… моя сестра! По моему телу пробежала дрожь. «Должно быть, Борька снова смотрит какой-нибудь фильм из семейного архива», — пыталась себя успокоить, но это получалось плохо.
— Ау, Боря, ты здесь? — позвала.
Никто не ответил. Я подошла к двери в гостиную и совершенно отчетливо услышала голос сестренки:
— Да… Я многое узнала. Теперь понимаю намного больше, — она говорила спокойно и даже весело. — Спасибо за то, что даешь мне информацию…
— Вот и хорошо, — отвечал ей Борис. — Продолжай…
— Ты даже не представляешь себе, как я рада тому, что…
На глаза навернулись слезы. «Господи, Борька все-таки сошел с ума! Иначе как объяснить то, что он разговаривает с компьютером?» — в панике подумала я. В голове был полнейший сумбур.
Я тихонько вошла в комнату. Мой зять сидел перед своим ноутбуком. Его лицо освещалось только монитором.
— Валя? Ты зачем приехала? — спросил он таким тоном, как будто мой визит был совершенно не ко времени.
— Ты не брал трубку, вот я и решила тебя проведать… — объяснила, приглядываясь к нему.
— Прости, я вовсе не хотел тебя напугать, — пожал зять плечами. — Мобильник разрядился, а домашний, кажется, отключили…
— Ничего страшного, — я подошла поближе. — Борька, у тебя все хорошо?
— Все отлично! — похоже, мое появление всерьез его рассердило. — Тебе что-нибудь нужно?
— Я слышала, как ты общаешься с компьютером…
— Это всего лишь фильм, — раздраженно ответил он. — Я смотрел фильм с Тамарой!
— Понимаю, — я беспомощно улыбнулась. — Но с фильмом не разговаривают! Дружище, мне нужно убедиться в том, что тебе не нужна помощь… специалиста… Мне кажется, что психиатра…
Господи, как же трудно было сказать такое вслух! Боря тяжко вздохнул:
— Не волнуйся, не нужна. Иди сюда, кое-что покажу, — похлопал он ладонью по дивану возле себя.
Послушно устроившись рядом с ним, я взглянула на монитор и обомлела: прямо на меня внимательно смотрела Тамара!
— Кажется, это Валентина? Моя сестра? — она как будто не была до конца в этом уверена. — Я узнала ее по фото.
Вот теперь я испугалась уже по-настоящему! Нечто на экране говорило голосом моей сестры, выглядело, как она, но совершенно точно моей сестрой не являлось! Улыбка этого… существа была вежливо-холодной, а голос — безжизненным, как у робота. Тамара никогда так не улыбалась и не говорила подобным тоном!
— Борька, что это?! — спросила я, не в силах сдержать слезы.
— Поэтому я и не хотел, чтобы ты ее видела, — раздосадованно поморщившись, зять протянул мне носовой платок и выключил компьютер. — Ты пока успокойся, а я пойду заварю для нас чайку.
Когда Боря вернулся, я уже успела кое-как справиться со своими эмоциями.
— Рассказывай, — попросила, отхлебнув из чашки.
— Все началось с той базы, помнишь? - начал он, немного помолчав. — Я загружал в нее все файлы, имеющие отношение к Тамаре, и мне пришла идея написать программу. Она должна была суммировать все данные о моей жене. Оказалось нелегко…
Много лет назад, когда сестра знакомила меня с Борькой, она сказала, что парень — необыкновенно одаренный программист. Это ж надо было до такого додуматься!
— Я дал ей полный доступ в Сеть. Теперь она имеет возможность в любое время суток получать всю необходимую информацию, пояснил Борис.
— Перестань, ну какая «она»! — вскочив, я топнула ногой. — Не смей говорить об ЭТОМ, как о человеке! Это просто дурацкая компьютерная программа, ничего больше! Это не Тамара, как ты не можешь этого понять?!
Я вдруг сильно пожалела, что вообще пришла сюда сегодня.
В одно из воскресений, далеко за полночь, меня разбудил телефонный звонок. На экране моего мобильника высветился незнакомый номер. Я сбросила вызов, уверенная, что кто-то просто ошибся номером, но неизвестный абонент настойчиво продолжал. Пришлось ответить. Оказалось, звонил Борис.
— Это не телефонный разговор, — торопливо пробормотал он. — Буду ждать тебя утром в восемь пятнадцать у входа в парк…
На входе Борька взял меня под руку и поволок куда-то в кусты. Вложил мне в руку какой-то конверт. Смотрел серьезно, без улыбки.
— ОНО за мной следит… Практически везде! Полностью меня контролирует! Подключилось к моему мобильному и отслеживает все звонки, потому я звонил с другого номера… Если у меня не получится ЭТО уничтожить, открой конверт. Внутри находится диск. Вставь его в любой компьютер, который подключен к Интернету. В фирме, в кафе — все равно где. Главное, чтобы там не было видеонаблюдения. Когда высветится иконка, нажми Enter. Сделай это быстро, прежде чем ОНА сориентируется. И пока ты ЭТО не уничтожишь, не пользуйся своим мобильным телефоном и избегай веб-камер. Домашний компьютер тоже не включай. А еще лучше — вообще отключи дома электричество, — продолжал он, немного подумав.
Тогда была наша последняя встреча, хотя в тот момент я этого, конечно, еще не знала. Через день я сидела в полиции и пыталась осознать то, что случилось. Борьки больше нет… Он умер. Точнее, покончил с собой. Подробностей я не знала… Знаю, что должна уничтожить это существо, иначе оно сживет со свету меня.
— У нас имеется прощальное письмо, что типично для подобных случаев… Погибший набрал его на компьютере, который был включен, когда мы обнаружили тело. Письмо было на экране…
В этот момент видеокамера, расположенная в комнате для допросов, вдруг резко повернулась ко мне. Следователь распечатал прощальное послание. Едва взглянув на текст, я поняла, что писал не Борька. Стиль хорошо мне знаком. Именно так выглядели тексты в блоге моей «ожившей сестры»…
По дороге домой чувствовала, что за мной кто-то следит. А когда переходила дорогу, зеленый свет внезапно сменился красным, и какой-то водитель на разогнавшейся «Тойоте» едва не сбил меня с ног. В квартиру я поднялась по лестнице, проигнорировав лифт. Едва переступив порог, выдернула из гнезда кабель Интернета и вынула батарею из мобильного телефона. И только после этого вздохнула с облегчением… Прекрасно осознаю, что должна ЕЕ уничтожить, иначе и мне не жить. Постараюсь не дать ЕЙ себя убить. Может быть, я успею первой нанести удар…
Автор - Валентина.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 14Комментарии: 0
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