Демон из виртуального мира

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:48 by

Тамара, моя сестра, умерла внезапно. Врачи сказали: тромб… Борис, ее муж и мой друг, казалось, умер вместе с любимой. Словно погас — тусклыми стали глаза, лицо, голос. Главной своей задачей я считала не дать Борьке утонуть в бездне отчаяния. Каждое утро приходила в их с Тамарой квартиру, заставляла его вставать с кровати и завтракать. Чтобы каким-то образом отвлечь от грустных мыслей, однажды я вытащила из сумки ноутбук. Глаза бедняги на миг вспыхнули, но тут же снова потускнели.— Зачем? Все это абсолютно бессмысленно…Я даже расплакалась от обиды и ушла домой.На следующий день я, как всегда, заглянула к зятю и была удивлена: он сидел за компьютером и при виде меня даже слегка улыбнулся:— Прости, Валюта, ты, наверное, совсем со мной замучилась… — виновато опустил глаза мой друг.Главной своей задачей я считала не дать Борьке сойти с ума от горя и отчаяния. Потом получилось так, что возможность навестить Бориса у меня появилась лишь спустя две недели. Позвонила, но никто не открыл. Пришлось воспользоваться своим ключом.— Борька?! — позвала я, запирая за собой дверь. — Это я! Где ты?Оказалось, он был в ванной. Я уселась на диван перед его ноутбуком. На экране медленно сменяли друг друга семейные фотографии, сделанные во время отпуска. Вот, значит, над чем работал Борька! Я защелкала мышкой, и уже через три минуты все поняла. Тут было все, так или иначе связанное с Тамарой. Вся ее реальная и виртуальная жизнь! Все, что осталось после любимой, безутешный муж зачем-то свел в одну большую базу…— Значит, ты уже увидела, — послышался Борькин голос. — Это для нее и… для нас. Нельзя, чтобы Тамара ушла в небытие! Я хочу, чтобы она осталась со мной навсегда, понимаешь? А ты разве не хочешь?— Томочка умерла, а мы должны жить! — жестко ответила я.— Ты права, — он грустно улыбнулся. — Знаю, все это кажется тебе странным или даже глупым, но… Мне так легче!Еще раз внимательно посмотрела на Борю. Надо сказать, он давно уже не выглядел так хорошо и свежо, как сейчас. «Может быть, и в самом деле так лучше? — подумала я. — Зять — взрослый разумный человек, и какое я имею право указывать ему, что правильно, а что — нет? Каждый справляется со своей бедой так, как может!»В последующие дни у меня не получалось повидать Бориса, я только звонила, чтобы справиться, как идут у него дела.— Все в порядке, не волнуйся, — неизменно отвечал Борька…Однажды утром, как обычно, набрала его номер, но он не ответил. Когда вечером снова не удалось дозвониться, мне попросту стало страшно. Было уже поздно, но я заказала такси и поехала к Борьке. Окна, выходящие во двор, не светились. Дверь оказалась не заперта, что было совсем уже нехорошо. Я зашла в квартиру и щелкнула выключателем. Лампочка загорелась слабым оранжевым светом и через секунду погасла. Я медленно двинулась в гостиную, и вдруг послышался тихий смех. Смеялась… моя сестра! По моему телу пробежала дрожь. «Должно быть, Борька снова смотрит какой-нибудь фильм из семейного архива», — пыталась себя успокоить, но это получалось плохо.— Ау, Боря, ты здесь? — позвала.Никто не ответил. Я подошла к двери в гостиную и совершенно отчетливо услышала голос сестренки:— Да… Я многое узнала. Теперь понимаю намного больше, — она говорила спокойно и даже весело. — Спасибо за то, что даешь мне информацию…— Вот и хорошо, — отвечал ей Борис. — Продолжай…— Ты даже не представляешь себе, как я рада тому, что…На глаза навернулись слезы. «Господи, Борька все-таки сошел с ума! Иначе как объяснить то, что он разговаривает с компьютером?» — в панике подумала я. В голове был полнейший сумбур.Я тихонько вошла в комнату. Мой зять сидел перед своим ноутбуком. Его лицо освещалось только монитором.— Валя? Ты зачем приехала? — спросил он таким тоном, как будто мой визит был совершенно не ко времени.— Ты не брал трубку, вот я и решила тебя проведать… — объяснила, приглядываясь к нему.— Прости, я вовсе не хотел тебя напугать, — пожал зять плечами. — Мобильник разрядился, а домашний, кажется, отключили…— Ничего страшного, — я подошла поближе. — Борька, у тебя все хорошо?— Все отлично! — похоже, мое появление всерьез его рассердило. — Тебе что-нибудь нужно?— Я слышала, как ты общаешься с компьютером…— Это всего лишь фильм, — раздраженно ответил он. — Я смотрел фильм с Тамарой!— Понимаю, — я беспомощно улыбнулась. — Но с фильмом не разговаривают! Дружище, мне нужно убедиться в том, что тебе не нужна помощь… специалиста… Мне кажется, что психиатра…Господи, как же трудно было сказать такое вслух! Боря тяжко вздохнул:— Не волнуйся, не нужна. Иди сюда, кое-что покажу, — похлопал он ладонью по дивану возле себя.Послушно устроившись рядом с ним, я взглянула на монитор и обомлела: прямо на меня внимательно смотрела Тамара!— Кажется, это Валентина? Моя сестра? — она как будто не была до конца в этом уверена. — Я узнала ее по фото.Вот теперь я испугалась уже по-настоящему! Нечто на экране говорило голосом моей сестры, выглядело, как она, но совершенно точно моей сестрой не являлось! Улыбка этого… существа была вежливо-холодной, а голос — безжизненным, как у робота. Тамара никогда так не улыбалась и не говорила подобным тоном!— Борька, что это?! — спросила я, не в силах сдержать слезы.— Поэтому я и не хотел, чтобы ты ее видела, — раздосадованно поморщившись, зять протянул мне носовой платок и выключил компьютер. — Ты пока успокойся, а я пойду заварю для нас чайку.Когда Боря вернулся, я уже успела кое-как справиться со своими эмоциями.— Рассказывай, — попросила, отхлебнув из чашки.— Все началось с той базы, помнишь? - начал он, немного помолчав. — Я загружал в нее все файлы, имеющие отношение к Тамаре, и мне пришла идея написать программу. Она должна была суммировать все данные о моей жене. Оказалось нелегко…Много лет назад, когда сестра знакомила меня с Борькой, она сказала, что парень — необыкновенно одаренный программист. Это ж надо было до такого додуматься!— Я дал ей полный доступ в Сеть. Теперь она имеет возможность в любое время суток получать всю необходимую информацию, пояснил Борис.— Перестань, ну какая «она»! — вскочив, я топнула ногой. — Не смей говорить об ЭТОМ, как о человеке! Это просто дурацкая компьютерная программа, ничего больше! Это не Тамара, как ты не можешь этого понять?!Я вдруг сильно пожалела, что вообще пришла сюда сегодня.В одно из воскресений, далеко за полночь, меня разбудил телефонный звонок. На экране моего мобильника высветился незнакомый номер. Я сбросила вызов, уверенная, что кто-то просто ошибся номером, но неизвестный абонент настойчиво продолжал. Пришлось ответить. Оказалось, звонил Борис.— Это не телефонный разговор, — торопливо пробормотал он. — Буду ждать тебя утром в восемь пятнадцать у входа в парк…На входе Борька взял меня под руку и поволок куда-то в кусты. Вложил мне в руку какой-то конверт. Смотрел серьезно, без улыбки.— ОНО за мной следит… Практически везде! Полностью меня контролирует! Подключилось к моему мобильному и отслеживает все звонки, потому я звонил с другого номера… Если у меня не получится ЭТО уничтожить, открой конверт. Внутри находится диск. Вставь его в любой компьютер, который подключен к Интернету. В фирме, в кафе — все равно где. Главное, чтобы там не было видеонаблюдения. Когда высветится иконка, нажми Enter. Сделай это быстро, прежде чем ОНА сориентируется. И пока ты ЭТО не уничтожишь, не пользуйся своим мобильным телефоном и избегай веб-камер. Домашний компьютер тоже не включай. А еще лучше — вообще отключи дома электричество, — продолжал он, немного подумав.Тогда была наша последняя встреча, хотя в тот момент я этого, конечно, еще не знала. Через день я сидела в полиции и пыталась осознать то, что случилось. Борьки больше нет… Он умер. Точнее, покончил с собой. Подробностей я не знала… Знаю, что должна уничтожить это существо, иначе оно сживет со свету меня.— У нас имеется прощальное письмо, что типично для подобных случаев… Погибший набрал его на компьютере, который был включен, когда мы обнаружили тело. Письмо было на экране…В этот момент видеокамера, расположенная в комнате для допросов, вдруг резко повернулась ко мне. Следователь распечатал прощальное послание. Едва взглянув на текст, я поняла, что писал не Борька. Стиль хорошо мне знаком. Именно так выглядели тексты в блоге моей «ожившей сестры»…По дороге домой чувствовала, что за мной кто-то следит. А когда переходила дорогу, зеленый свет внезапно сменился красным, и какой-то водитель на разогнавшейся «Тойоте» едва не сбил меня с ног. В квартиру я поднялась по лестнице, проигнорировав лифт. Едва переступив порог, выдернула из гнезда кабель Интернета и вынула батарею из мобильного телефона. И только после этого вздохнула с облегчением… Прекрасно осознаю, что должна ЕЕ уничтожить, иначе и мне не жить. Постараюсь не дать ЕЙ себя убить. Может быть, я успею первой нанести удар…Автор - Валентина.

Ключевые слова: Сестра смерть семейные фотографии виртуальная жизнь программа демон

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