Плотоядное

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:07

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 4 Комментарии: 1 0 Сегодня, 02:07 by

Поездку на фестиваль мы спланировали буквально за пару дней. Было решено, что лучше всего прибыть на место к вечеру и переночевать в палатках. Судя по фотографиям, нас ожидали потрясающие места, самая настоящая глушь, про такую говорят: «не ступала нога человека». Подбросить нас согласился давний приятель Андрей. Он давно хотел побывать в подобном месте, а тут ещё весёлая компания и оплата бензина. Всё утро потратили на магазины — в частности нужно было не забыть купить что-то от насекомых, четыре спальных мешка, столько же дождевиков. И, снаряжённые, мы отправились в путь.Первые часы трассы пролегали в основном через горные массивы и густой лес. Затем началась грунтовка. Из-под обгоняющих машин вздымались облака пыли и снижали обзор, а от обилия ям мы были вынуждены перекрикивать друг друга. И начала портиться погода — небо затянуло серыми тучами, а ветер, гулявший по пейзажам за окном, вдруг перенёсся к нам в животы. Предложение Андрея о перекусе было принято одобрительными возгласами. По навигатору ближайшая закусочная находилась в ста метрах. На трассе это воспринимается, как почти под носом.Андрей за пару манёвров отправил авто в парковочный карман и заглушил двигатель. Мы вышли на улицу, и в уши сразу ударил скрип хаотично крутившегося ржавого флюгера. Пластиковые столы и стулья стояли у торцевой стены забегаловки и были наполовину закиданы гнилыми досками, из-под которых ветер выгнал прямо на нас опавшие листья. Плёнка, которой был завешан мангал, была в старой грязи. Вывеска — единственное, что работало исправно. Сверкая тёплым неоном, она зазывала на обед по привлекательной цене. Перекинувшись взглядами мы всей компанией пошли внутрь.Свет в помещении был наполовину приглушён и создавал уютную атмосферу. Столы были убраны, на каждом лежало меню и приборы.Мы осмотрелись, уселились возле окна и принялись изучать меню. Пока ребята выбирали, никто так и не появился в зале, мы по-прежнему сидели одни. Спустя несколько минут Андрей нервно прокричал:— Эй! Тут есть кто-нибудь?!Звон колокольчика заставил меня вздрогнуть. В зал вошёл официант с блокнотом.Он стоял возле нас и ребята по очереди озвучивали свой заказ, однако записывать официант почему-то не спешил. Подошла моя очередь, я тоже сделал свой выбор.— Что-нибудь ещё? — спросил официант.— Нет, спасибо.Краем глаза я заметил, как он удалился за кухонной дверью. Ребята, в ожидании трапезы, принялись бурно обсуждать предстоящее мероприятие. А я, уставившись в окно, засмотрелся на сгнивший хостел через дорогу. Покосившиеся оконные рамы, дыры с кулак в крыше, покрытая сорняком парковка. И задумался, кому вообще взбрело в голову строить хостел в такой дыре? Неудивительно, что он пропал.Блюда подали на удивление быстро. Передо мной стоял аппетитный стейк из свинины, но вспомнить, что я заказал именно его, у меня не получалось. Впрочем, он отлично перебивал этот странный запах, который я почувствовал сразу как мы зашли, и я накинулся на еду. Отужинав и расплатившись, мы всей толпой вышли на крыльцо закусочной, погода испортилась ещё сильней. Ветер с дождём усиливались буквально на глазах. Необходимо было найти ночлег, ехать по такой погоде было просто опасно.Стены хостела были покрыты корнями и уходили в землю. В окнах цокольного этажа горел свет. Яркие огни освещения были видны даже сквозь стену дождя. Накинув дождевики, мы схватили вещи из машины и побежали через дорогу в хостел.Вымокнув до нитки, все расположились в холле, а я отправился к стойке администратора. Он стоял, повернувшись спиной. Пришлось прихлопнуть несколько раз ладошкой по стойке, чтобы он повернулся. Я попросил место на четверых, и что-то ещё, уже не помню... Вылетело из головы. Наверно, устал с дороги. В общем, когда я вернулся к ребятам, у меня в руках уже была пара ключей от двухместных номеров. Мы с Андреем заселились в комнату под номером пятнадцать, а ребята расположились в шестнадцатом прямо напротив нашего.Это был стандартный номер для придорожной гостиницы, с минимумом необходимого, Андрей занял кровать у окна, а я расположился на той что была ближе к душевой. Обсуждая под телевизор, работающий в режиме «Без звука», как нам повезло найти ночлег в такую непогоду, я сам не заметил, как уснул. Часы показывали без четвери два, когда меня разбудил звук капающего в душевой крана. Видимо, Андрюха не закрыл до конца. Как только я включил свет, кран затих. Я прикоснулся ладонью к раковине и понял, что она абсолютна сухая. Пожав плечами и списав ситуацию на «приснилось», я отправился в кровать.Часы пробили восемь утра, за окном было по-прежнему темно. Кровать Андрея была аккуратно заправлена. Наверно, вместе с остальными дожидается завтрака в соседнем номере. Я запрыгнул в гостиничные тапки и, поддев со стула футболку с джинсами, вышел в коридор.Закрыл дверь, как вдруг под ноги мне упала табличка «Не беспокоить». И точно такую же я заметил на двери ребят. Это показалось мне странным.— В столовой! — неожиданно для себя шепнул я вслух, вспомнив, как вчера, подходя к стойке администратора, приметил столовую со шведским столом. Ребята точно были там, а таблички повесили, чтобы не беспокоили уборкой. Захлопнув дверь в номер, я направился к лестнице.В холле было пусто, за стойкой администратора — также никого, свернув за угол, я вошел в столовую, и сразу увидел Андрея — он сидел ко мне спиной за дальним столиком, я узнал его по характерной двойной макушке.— Решил без меня пузо набить?Я взял тарелку и направился к стеллажам с едой. Поставив поднос, я рухнул на стул напротив своего друга. За весь завтрак я не смог выудить из него ни слова, он лишь изредка кивал головой. Его взгляд был направлен словно в одну точку и сквозь меня, лицо было бледным. Разделавшись с завтраком, который, к слову, шёл очень сухо, я решил, что он просто не выспался в чужом месте. Я отправился разбудить остальных. Следующее, что я помню — поток воды из номера шестнадцать сбил меня с ног и унёс прямо по коридору, рядом со мной несло два трупа. В конце я заметил некую сущность, на которой, кажется, болталось лицо Андрея. Она тянула руки, которые были словно вековые ветки.Я стоял посреди поля на коленях, совершенно голый, почти обезумевший от ужаса. Оставшийся рассудок занимала лишь одна мысль. Отрывок, вылетевший из памяти. Когда администратор повернулся ко мне. Я хотел крикнуть, чтобы все бежали к машине...Трупы моих друзей были разбросаны неподалёку. Торчащие из земли камни причиняли невыносимую режущую боль. Из дерева продолжали прибывать бесформенные существа, они кружили вокруг, создавая воронку, внутри которой было настолько холодно, что кожа горела.Протокол осмотра места происшествия — дело об убийстве... 15 августа 2012 г.Осмотр начат: 05ч. 00 мин.Осмотр окончен: 08ч. 15 мин.Следователь прокуратуры Воронов Д.А. произвел осмотр места происшествия и первоначальный наружный осмотр трупов.Осмотром установлено:Место происшествия представляет собой участок опушки леса, расположенный в 100 метрах к западу от съезда к закусочной. На участке возле дерева обнаружены трупы двух мужчин. Так же в дупле дерева была обнаружена неустановленная часть человеческого тела, по извлечению установлено, что это трупы двух целиком спрессованных мужчин. Документов и других личных вещей обнаружено не было......Закусочная представляет собой одноэтажный, кирпичный дом, расположенный на 253 км трассы Н43. Вход в помещение по деревянному крыльцу, над крыльцом имеется неработающая неоновая вывеска. Рядом с окнами стоит деревянный кухонный стол, покрытый неопределённой символикой. На столе в беспорядке разбросаны куски хлеба, чернозём, древесные ветки, мелкие кости.... Установлено, что в автомобиле жертв, припаркованном напротив окна закусочной, велась запись на видеорегистратор. Запись показала, что 13 августа 2012 г. в 20 ч. 14 мин. группа из четырёх молодых людей вошла в помещение вышеуказанного дома и расположилась за столом. В период с 20 ч. 15мин. по 21 ч. 06 мин. все четверо сидели неподвижно, однако, в период с 20 ч. 18 мин. по 20 ч. 35 мин. все четверо употребляли в пищу землю, ветки и прочие материалы указанные выше. В 21 ч. 07 мин. все четверо встали и направились к выходу. В 21 ч. 09 мин. все четверо направились к своему автомобилю и взяв вещи побежали в сторону трассы H43...В крови у всех 4 трупов обнаружен сильнодействующий галлюциноген растительного происхождения......Общей картинoй преступления установлена связь между деревом и местом обнаружения тел. Похожие случаи встречались мною в делах № 34576 от 12.03.1998 (количество жертв - 3), №75487 от 30.09.2006 (количество жертв - 4), № 86922 от 03.08.2009 (количество жертв - 4)...Следователь Воронов Д.А....Судмедэкспертом установлено сходство с № 34576, №75487, № 86922....Направляю Дубровскому И.А. запрос на консервацию места происшествия и корчевание дерева...Автор не указан.

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