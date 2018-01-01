Сухой Глаз

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:20

I Love Creepypasta Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:20 by

Саманта знала, что она довольно разговорчива. Когда-то давно она пыталась избавиться от своей непрекращающейся болтовни, но, в конечном итоге, она свыклась со своим вечно незакрывающимся ртом. Долгое молчание заставляло её тревожиться, но вот короткие паузы в общении не доставляли ей неприятных ощущений. Голос, вечно звучавший в её голове, всегда спрашивал: «И что тогда..?». И каждый раз она сразу же отвечала ему: «...Тогда я пришла домой и порезала себя... Хах, шучу. Ведь это всего лишь детские шалости. Я выпила бутылку «Джека» и отправила ей фото моей толстой задницы...»«...Я достаточно крупная женщина, но кого это волнует? В тот день я испортила его машину. Я разбила окно на стороне водителя. И это принесло мне нереальное наслаждение...»«...И тогда я сделала то, что всегда делаю, когда чувствую себя отверженной. Я съела пинту мороженного «Chunky Monkey”, а затем блеванула. Ведь я же не хочу испортить свою прекрасную женскую фигуру?..»«...Я была настолько злой в тот момент, что могла бы прикончить эту тварь прямо здесь и сейчас. Как же мне хотелось схватить её за шею и придушить. Но, вместо этого, я лишь пожелала ей заболеть раком и cдохнуть...»Саманта, похоже, не замечала того, что говорит. Иногда она встревала в чужие разговоры, чем раздражала окружающих её людей. Её ужасные высказывания заставляли людей выдумывать различные ситуации, чтобы как можно быстрее закончить этот ужасный разговор.«Но ведь я ещё даже не добралась до самой кровавой части истории... Ладно, тогда в другой раз. Надеюсь, твоя бабуля не умрёт сегодня. Перезвони мне».Это было непрекращающимся безумием, которое вращалось вокруг неё. Её неадекватные высказывания и фразы часто загоняли людей в тупик, из-за которого в разговоре возникала неловкая пауза. И именно в этот момент Саманта продолжала свой рассказ, выдавая ещё более сумасшедшие фразы. Все её рассказы вызывали такое же отвращение, как фунт протухших креветок, забытых в багажнике в жаркий летний день. Джерри, её коллега по работе, настолько хорошо пародировал её, что все окружающие едва могли сдержать смех. Он хорошо знал её повадки и гнусавый голос. Он частно насмехался над ней за её спиной и нередко преувеличивал, но это было прекрасным способом скоротать время в офисе. Её мать, кажется, была единственной, кто мог терпеть её бесконечную болтовню, но даже Глория старалась избегать общения с ней. Она выключала свой слуховой аппарат и притворялась глухой женщиной, когда её дочь начинала разговаривать с ней. Конечно, это не полностью изолировало её от общения с дочерью, но это помогало хоть немного справиться с ней.Саманта была одинокой, и её никогда не волновало то, что о ней думают люди. Ни у кого не хватало смелости или простого человеческого приличия, чтобы сказать ей, насколько омерзительной она может быть. Но, с другой стороны, вы когда-нибудь начинали разговор таким образом? Это довольно странно, не правда ли? Но как она могла не замечать, что большинству людей она не по нраву? Самообман - это болезнь, которой мы все, так или иначе, страдаем. Саманте действительно нужно проверить свою связь с реальностью.***Солнце ярко светило в день её сорокового дня рождения. Её телефон всё звонил, звонил и звонил, заставив Саманту проснуться. Она взяла свой телефон и ответила на звонок сонным голосом:- Да, мам?- С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём...- Ладно-ладно, мам, достаточно. Мы можем пропустить эту песню хотя бы в этом году? У меня жуткие спазмы, я уже несколько дней не могу сходить в туалет по большому, так что, может, сегодня не..Глория перебила свою дочь:- Чёрт побери, Саманта, тебе сегодня 40! Может, пора бы уже начинать фильтровать свою речь? Никто не хочет слышать каждую грёбаную мысль, возникающую у тебя в голове!- Мам! Что с тобой сегодня? Перестань ругаться!- Да, конечно. Тогда вот тебе ещё, Саманта. Заткнись нахрен!Саманта села на кровать и уставилась на мигающий красный экран: «Звонок завершён». Она не могла поверить в то, что сейчас услышала и находилась в полнейшем шоке.Внезапно сильнейший гнев, который она не испытывала в течение долгих лет, вдруг начал вырываться наружу. Она резко вскочила с кровати и бросила телефон в стену. Новый смартфон, купленный не больше двух недель назад, разбился вдребезги. Саманта сразу же пожалела о содеянном. Она встала на колени, чтобы собрать кусочки, которые когда-то были телефоном.Это было странное и неловкое чувство, ведь Саманта мало о чём сожалела в своей жизни. Отсутствие осознания своих действий и невозможность смотреть на мир под другим углом было и благословением, и проклятием одновременно. И именно сейчас это проклятие решило проявить себя. Однако шок и трепет уже начали исчезать из головы Саманты. К тому времени, когда она приняла душ и подготовилась к сегодняшнему дню, ссора с матерью забылась как страшный сон. На самом деле у неё не было никаких планов на этот день, кроме как, возможно, остановиться у бара на её улице, чтобы выпить бесплатный коктейль в качестве подарка.В конечном итоге она решила отправиться в магазин Verzion за новым телефоном. Затем она позвонит матери и позволит ей закончить свою песню на день рождения.***В этот жаркий день машины то сворачивали, то вновь заезжали на дорогу. Три разных водителя сигналили и выкрикивали едва слышимые ругательства в её сторону. Саманта не обращала на это внимания. Однако её небрежное вождение не слишком хорошо сочеталась с движением на дороге. Если бы она слышала все их ругательства, то была бы в шоке.Через несколько минут она нашла свободное место на парковке и вышла из машины, чувствуя себя довольно оптимистично, чтобы пообщаться с продавцом, который, вероятно, не совсем будет рад её видеть. Несколько клиентов и сотрудников, находящихся в магазине, оглянулись в её сторону, когда она вошла. Саманта подумала, что люди всегда так делают, когда кто-то заходит в магазин. Люди склонны реагировать на внезапные звуки. Например, звонкий колокол, висящий на металлической двери. Но люди быстро отвернулись, когда она прошла чуть дальше в магазин. Их затуманенные глаза смотрели на неё, когда она проходила мимо кассы.Саманта стала замедляться, подходя к прилавку, когда остальные в магазине тоже начали собираться вокруг него. Один отставший из дальнего угла магазина пробежал 15 или около того фунтов и пробрался в толпу как футболист, спешивший обнять свою команду после победы. Она стояла там, наблюдая за одиннадцатью незнакомцами, пока они беседовали на какую-то неизвестную ей тему. Время от времени один из них высовывал свою голову из бормочущей массы и пристально смотрел на неё перед тем, как вернуться обратно в волнообразный ком из спин и переплетённых рук. Они продолжали разговаривать между собой ещё около минуты перед тем как разойтись и выстроиться бок о бок, как будто собирались поиграть в Red Rover. Достаточно высокий сотрудник с густыми бровями неохотно подошёл к Саманте. Она едва не выдала: «Red Rover, Red Rover, пусть Густая Бровь придёт».Её уши вдруг заложило, как это часто бывает в самолёте.- Чем я могу помочь вам? - его явное отсутствие энтузиазма и чрезвычайно расширенные зрачки заставили Саманту беспокоиться.Она вытащила из своей сумки пакет с остатками своего телефона:- Я сломала свой телефон и хотела бы купить новый.Парень отнял у неё пакет с отрывистым ворчанием и передал её другому сотруднику, который подошёл к ближайшей мусорной корзине, и выбросил его. Резко обернувшись, он одарил Саманту отвратительным взглядом. Густая Бровь посмотрел Саманте прямо в глаза, нахмурился и сказал:- Я думаю, вам лучше некоторое время походить без телефона. Как по старинке.Саманта стала чувствовать дискомфорт. Она не нашла другого выхода, кроме как сказать:- Когда вы так хмурите свой лоб, ваши брови почти соприкасаются, и мне начинает казаться, что они - одно целое. Перестаньте выщипывать их и позвольте им быть вместе. Будьте смелым и никогда больше не брейтесь.Густая Бровь был шокирован и покачал головой. Он схватил Саманту за левую руку, когда сотрудник, который выбросил остатки её телефона, подошёл сзади и схватил другую её руку. Их жёсткая хватка с лёгкостью предотвращала все её попытки вырваться:- Что вы делаете? Отпустите меня!Они подняли её:- Поставьте меня!Они потащили к двери. Каблуки Саманты скользили по полу. Другой сотрудник бросился к ним и открыл дверь. Саманту вытолкнули из магазина. Она споткнулась на тротуаре, повернулась к ним и открыла рот, чтобы выразить протест или хотя бы спросить: «Что происходит?», но трое сотрудников, в сопровождении всех остальных людей в магазине, закричали:- Заткнись, Саманта!Густая Бровь (на самом деле его зовут Кевин) закрыл дверь и запер её. Он показал ей средний палец, покачал головой и повернулся к ней спиной.Саманта стояла в полнейшем шоке, уставившись на спину Кевина, стоящего за дверью. Она неуклюже полезла в сумку за сигаретой, повернулась и медленно пошла в сторону своей машины. Добравшись до неё, она начала злиться, так как её зажигалка отказывалась работать. В порыве гнева она бросила её через автостоянку. Её крики превратились в рыдания, когда она соскользнула по боковой стороне своей машины и села на горячий цемент. Она чувствовала себя униженной, смущённой, злой (очень злой), но больше всего она боялась. Она не понимала, что происходит вокруг неё.Внезапно она услышала шум в ушах, затем щелчок и шипение. Сначала это был тихий белый шум, но затем он разразился высоким звоном.***Она прижала руки к ушам, затем обратила внимание на семью из четырёх человек, ищущих подходящее место для парковки. Маленькая девочка в косичках запела:- Заткнись, если знаешь, что есть хорошо. Заткнись, а не то потеряешь свой капюшон.Саманта увидела маленького мальчика лет восьми, который, выглядывая из окна, провёл указательным пальцем вдоль горла со зловещей, туманной улыбкой. Ошарашенная, она наблюдала за тем, как их внедорожник поворачивает на следующий парковочный ряд. Она поднялась и быстро забралась в свою машину, когда увидела, что они доехали до конца ряда и возвращаются к ней. Её шестнадцатицилиндровый двигатель завёлся, когда они уже были рядом. Звон в её ушах сменила радостная семейная песенка: «Колёса на автобусе всё вращаются, вращаются и вращаются...». Она захлопнула машину и двинулась вперёд. Оглянувшись, Саманта увидела, что они припарковались там, где только что стояла она.Саманта начала движение. Через мгновение кто-то подрезал её, едва не врезавшись. Её желание ударить или придушить кого-нибудь снова овладело ей. Как и шум в ушах. Она сопротивлялась, и звон утих.***Саманта чувствовала себя очень одиноко и отключилась от реальности. Ей нужен кто-то, кому можно доверять или, что ещё лучше, выслушал бы её. Хорошее сочетание песен 80-х годов на радио слегка разбавило атмосферу. Пение всегда успокаивало её, а поездка домой была приятной и мимолётной. Подъезжая к своему дому, она заметила, что парень, который жил по соседству, припарковал машину на её месте. Найдя, где оставить машину, она выскочила из неё и бросилась в сторону его двери. Гнев снова овладел ей. Немного замявшись на ступеньках, она стучала в дверь до того момента, пока она не распахнулась.- Ладно, успокойтесь... А, это ты. Что тебе нужно?Саманта уставилась на своего соседа и произнесла:- Какого чёрта ты припарковался на моём месте?Низкий лысеющий человек засмеялся ей в лицо и сказал:- Джош припарковался на твоём месте? Прошу прощения...- Не утруждайся, потому что я припарковалась на твоём месте, - прошипела Саманта, - но не…Он распахнул дверь и шагнул вперёд, заставив сделать её шаг назад.- Подождите. Его место, которое было рядом с твоим, было свободным.Она шагнула в сторону своей квартиры, когда он сделал ещё один шаг в её сторону.- Ну и тварь ты, Саманта.В голове Саманты что-то вспыхнуло. Она и раньше осознавала, что что-то не так, но сейчас эти мысли полностью поглотили её: «Откуда они знают моё имя? Откуда они ВСЕ знают моё имя?!».Она отошла от него и поняла, что сейчас самое безопасное место - это её квартира. Она побежала в сторону своей квартиры, не отрывая взгляда от его безумно испуганного взгляда, когда она изо всех сил пыталась открыть дверь. Он начал подходить к ней, медленно извиваясь. Саманта распахнула дверь, вбежала внутрь и захлопнула за собой дверь. Как только она отворила засов, звуки, как будто кого-то бреют или стригут, раздались за её дверью. Она не намеривалась ничего отвечать, но решила посмотреть в дверной глазок. Кровавый глаз смотрел на неё через маленькое отверстие в двери. У него был потускневший стеклянный вид, как будто мозг, к которому он присоединён, был отключён.- Тебе нужно научиться закрывать свой паршивый рот, Саманта Кармайкл. Имя твоей матери - Глория Сэмсон. У тебя есть две сестры и брат. Теперь я прочту их адреса, потому что знаю, где они живут. Это было не так просто. Джейкоб живёт на Черри Блоссом Драйв. Эмили и Элизабет разделяют квартиру в Хоббоконе, штат Нью- Джерси. В то время как Элизабет восстанавливается после операции на колене. У тебя не будет больше шансов узнать своё место, так что советую тебе заткнуть свою чёртову пасть.Её сосед с мёртвыми глазами отошёл от её квартиры. Через мгновение она услышала, как его дверь захлопывается. Она соскользнула по двери и закрыла глаза. Звон в ушах успокоился до низкого шипения, а затем и вовсе рассеялся.***Саманта очнулась через пару часов, сидя на полу, прижавшись спиной к двери. Она встала, открыла её и выглянула. Саманта отпрыгнула назад и закричала в тот момент, когда сосед попал в её поле зрения. Он отступил назад и поднял руки перед собой.- Извини, я не хотел пугать тебя...Она крепко схватилась за дверь и открыла рот, чтобы попросить оставить её в покое, но в голове снова возник этот звон. Перед её глазами начало образовываться непрозрачное облако с кривыми красными штрихами. Она закрыла рот, не произнеся ни слова, и звон утих. Сосед нервно почесал затылок, выглядя на мгновение растерянным. Его глаза вернулись к нормальному синему оттенку.- Я... Да, извините, моя голова сегодня барахлит.Он слегка покраснел, а затем снова успокоился.- Я просто хотел извиниться за то, что припарковался на твоём месте. Думаю, я просто не обратил внимания. Это больше не повторится, я обещаю.Саманта просто стояла, её хватка немного ослабла. Два часа назад она пыталась разобраться со своим соседом-маньяком, а теперь он снова стал милым, вежливым парнем, с которым она знакома около года. Она выдавила улыбку и выглянула.- Вероятно, мы должны были познакомиться ещё несколько месяцев назад, но лучше поздно, чем никогда. Я Джош, - он слегка улыбнулся и протянул ей руку.Она слабо пожала ему руку и ответила:- Саманта.Тишина между ними длилась почти 20 секунд, но голос в её голове не призывал её сказать что-нибудь ещё. Пытаясь скрыть свои ужасные и запутанные чувства за неловкой улыбкой, она просто стояла, слегка наклонив голову в сторону. Джош направился в сторону своей квартиры, повернулся к ней, улыбнулся и прислонился к лестнице.- Ладно, скоро увидимся. Спасибо и, я так понимаю, пока?..Он развернулся и вернулся в свою квартиру. Саманта закрыла дверь и глубоко вздохнула. Казалось, она запуталась во времени.***Примерно через час она спустилась вниз, увидев грузовик, припаркованный перед её домом. Это дало ей шанс сделать что-то знакомое и обыденное безо всяких драм. Почтальон присел на корточки, занявшись заполнением почтовых ящиков.- Эй ты! - небрежно сказал он, продолжая работать. - 109, верно?Она подумала о тех двух женщинах, с которыми он спит, и задавалась вопросом, знают ли они друг о друге. Этот вопрос сформировался у неё в голове, когда он неожиданно вздрогнул, а затем схватился за один из закрытых почтовых ящиков, как будто, чтобы сконцентрироваться. Он сорвал с него дверцу, словно яблоко на дереве, встал и позволил ей упасть. Саманта вскрикнула и попятилась назад. Он повернулся к ней и пригрозил пальцем.- Позор, Саманта, неужели ты опять собиралась сказать что-то неприятное?Она захныкала:- Нет, клянусь, я не...Проколотые зрачки почтальона плавали в быстро закрученных молочно-белых водоворотах.- Думаешь, что можешь лгать нам? Ай-ай-ай, Саманта. Ты плохо учишься. Может, поэтому ты бросила колледж? Пробовала ли ты когда-нибудь задумываться о том, что говоришь? Нет, мы думаем, ты не пробовала, иначе мы не были бы здесь.Саманта попятилась к лестнице и бросилась прочь, не оглядываясь назад. Она слышала, как он поднимается по лестнице.- Наш следующий визит будет последним, так или иначе. Попытайся это запомнить, ладно? С днём рождения, Саманта.***Она не выходила из квартиры до конца выходных. Каждый раз, когда она пыталась понять, что происходит, звон в ушах заглушал её мысли. Фраза «Я не думаю о плохом и молчу, я не думаю о плохом и молчу» стала для неё мантрой. Казалось, она смогла подавить шум в своей голове. Саманта искала утешения в песнях своей любимой группы. Музыка помогала ей справляться со стрессом.Саманта отправила письмо своему боссу, чтобы сообщить ему, что она не сможет приехать в понедельник, но он ответил, что она может пропустить день, только если она заболела или умерла. Она считала себя лгуньей, но неприятное ощущение в ушах подавляло эту мысль. Она работала и внезапно вспомнила, что у неё болит горло, и она не может разговаривать. Никто, казалось, не замечал, что она дрожит. Она почти выпрыгивала из своей кожи от каждого шороха, которого слышала, но никто не обращал внимания на это.Прошла неделя без каких-либо странных происшествий, и на следующей неделе всё было так же беспрецедентно. Люди стали обращать внимание на новую молчаливую Саманту.Она перестала влезать в чужие разговоры и стала больше слушать. Её удивило то, как легко ей это удаётся. Голос в её голове перестал заставлять её говорить, говорить и говорить всё время. Никто даже не спрашивал её, почему она молчит. А зачем? Всех вполне всё устраивало.В течение нескольких месяцев люди перестали избегать Саманту и действительно полюбили ее. Сотрудники приглашали её выпить после работы, но она завязала с алкоголем. Говорить или даже думать о неправильном было достаточно сложно даже в трезвом состоянии.***Коллеги собирались в пятницу вечером в караоке-бар. Слухи о том, что она была удивительной певицей, каким-то образом распространились по всему офису. Её нескончаемая болтовня за последние три года, вероятно, была причиной. Они очень просили её присоединиться к ним. Мысль о том, что она будет в окружении целого бара пьяных, глазеющих на неё уродцев, испугала её.Ей удалось отказывать им на протяжении нескольких недель, но, в конце концов, ей пришлось согласиться. Её последний отказ заставлял её уши звенеть. Саманта медленно потягивала свой рыжий эль, время от времени кивая в знак согласия и не сводя глаз с выхода. Её коллеги продолжали петь: «Пойдем, Саманта, давай послушаем твой удивительный голос».Они протягивали ей микрофон, но каждый раз она пятилась назад, произнося: «Нет, спасибо».Наконец, они решили, что у нее не будет выбора, кроме как спеть, если они все это сделают, поэтому каждый из них по одному вышел на сцену и исполнил хорошие песни. Она не могла думать ни о каком споре с их пьяной логикой, но, зная свои уши, она просто сидела и нервничала, ожидая своей очереди. Джерри бросил книгу с песнями ей на колени, когда он направился к сцене, чтобы исполнить песню Бон Джови. Она пролистала книгу и остановилась на «Леди в красном» Криса Дебурга. Ожидая, что её уши начнут звенеть, она заполнила небольшую бумажку и протянула её Джерри, когда он отошел от сцены с тихими аплодисментам. Её уши не звенели.Наконец, прозвучало её имя. Она показывала своё нежелание, повернувшись к входу, но никто не позволил ей уйти. Сара из бухгалтерии сказала:- Получай свою славу на сцене.Саманта неохотно вышла на сцену и потянулась за микрофоном. Она почти упала в обморок, когда она завизжала. Быстро оправившись от происходящего, она крепко сжала микрофон в руках и посмотрела на аудиторию. Она начала петь:- Я никогда не видел, чтобы ты выглядела так прекрасно, как сегодня. Я никогда не видел, чтобы ты сияла так ярко.В течение этого времени никто не произнёс ни слова. Все ее коллеги с энтузиазмом смотрели на нее и пили свои напитки. Закрыв глаза, она вытащила микрофон из стойки и позволила лирике вырваться наружу. Теперь она знала, что можно сделать на следующий день рождения. Каким-то образом она осознала, что если бы она перестала себя так вести, то это позволило бы ей жить хорошо и раньше. Может быть, эта встреча состояла в том, чтобы окончательно освободиться от всего того, что было раньше.Песня подошла к концу, и переполненный бар стал тихим, жутко тихим. Она повернулась к заднему выходу. Казалось, он находится очень далеко. Саманта не думала, что она будет петь, пока её не заставили.В один момент какой-то пьяный парень в углу нарушил тишину:- Это было чертовски здорово!Толпа разразилась аплодисментами и радостными возгласами, кто-то даже свистнул. Саманта повернулась к передней части сцены и уставилась в толпу людей.А тот странный глаз перестал её преследовать.

Ключевые слова: Глаз болтовня голос в голове страх

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