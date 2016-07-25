Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 21:01 by

Молодая российская художница Виолетта Витрока создает коллекционные фигурки на заказ. Среди недавних работ мастерицы, к примеру, сразу две фигурки клоуна Пеннивайза - на основе телефильма 1990 года и нового фильма, который вышел в прокат в сентябре 2017 года.Вот что сама Виолетта пишет о том, что ее вдохновило на эту работу:Автор: Виолетта Витрока (арты).

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