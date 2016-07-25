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Страшные Арты

Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)

Молодая российская художница Виолетта Витрока создает коллекционные фигурки на заказ. Среди недавних работ мастерицы, к примеру, сразу две фигурки клоуна Пеннивайза - на основе телефильма 1990 года и нового фильма, который вышел в прокат в сентябре 2017 года.

Вот что сама Виолетта пишет о том, что ее вдохновило на эту работу:

Не так давно я все же посмотрела фильм "Оно". Понятия не имею, почему он не попадался мне раньше. Это самый жуткий образ клоуна, который я только видела в кинематографе! Дико вдохновил меня этот фильм, и я решила сделать персонажа по произведению Кинга.

Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)
Кукольные Пеннивайзы от российской мастерицы (ФОТО)


Автор: Виолетта Витрока (арты).
Источник.
Сегодня, 21:01 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Оно Стивен Кинг фигурки фильм клоун

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Комментарии

#1 написал: Hakim Al-Malik
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