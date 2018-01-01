Железный пианист

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:46

Капитан-командор Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:46 by

Для начала скажу, что я выпускник музыкальной школы, окончил 7 классов, как пианист, и 3 года, как органист. Вообще, так как я из музыкалки с каждым годом возвращался всё позже, то кой-чего странное и даже жутковатое я по дороге иногда видел...Итак, в тот день я, как обычно, пошёл на урок по фортепиано. Пройдя к двери кабинета, я услышал, что внутри кто-то играет. Я, в принципе, не удивился - моя учительница часто играла разные произведения в перерывах между уроками. Правда, сегодня она играла то, что мы с ней учили к экзамену, хотя раньше такого не случалось.В общем, я открыл дверь и хотел уже сказать свое обычное: "Здравствуйте, Анна Николаевна! (имя изменено)". Но слова, как цемент, застыли у меня на языке... В кабинете, спиной ко мне, сиделчеловек в концертном фраке и, старательно ударяя по клавишам, выводил мелодию одной из экзаменационных пьес.Он обернулся, не прекращая играть. Я как-то вдруг заметил, что у него вместо рук были блестящие металлические протезы. А вот лица не могу вспомнить, хоть убейте.Затем в голове пронеслась мысль, что это последняя пьеса в программе, и что до конца осталось только несколько тактов.Я, как потом говорила охранница, очень бледный выбежал из школы, вскочил на самокат и поехал домой, так быстро, как только мог.На середине пути я остановился и посмотрел назад. Было довольно темно - на дворе стоял октябрь, но я отчётливо увидел чёрную фигуру с железными руками, блестевшими в свете тусклых фонарей. Сразу за фигурой стояла чернейшая тьма, даже окна в домах как будто не горели... Вдруг ближайший ко мне фонарь заморгал и погас. Больше я ждать не стал и снова "дал по газам".Дома меня встретила мама, оказывается, Анна Николаевна писала смс-кой, что заболела, урока не будет. Говорить я, конечно, ничего не стал.Потом уже ночью, не знаю, зачем, я выглянул в окно. Внизу, у двери подъезда, стоял Он. Я закрыл в квартире всё, что вообще хоть как-то сообщалось с улицей, и до 5 утра смотрел комедии (благо были каникулы).Утром в почтовом ящике была открытка, кажется, с фотографией какого-то рояля... Там значилось: "В следующий раз попробуй убежать от меня зимой."Не знаю, пытался ли он меня ещё когда-нибудь догнать. Правда, зимой я раза три действительно слышал за спиной шаги и чувствовал чей-то пристальный взгляд на своем затылке. К тому же я почти ползимы проходил с чем-то вроде полицейской дубинки в рукаве - сделал из руля старого самоката. Не знаю, как от Него, но от шпаны один раз точно спасла.Остаток года я доучился спокойно, закончил музыкалку на все пятерки. Хотя я уверен, что во время экзамена по специальности Он сидел за соседним роялем.Последний месяц все было вообще супер.Но... только что я проснулся от того, что кто-то в соседней комнате играет последнюю пьесу из моей экзаменационной программы, и до конца осталось только несколько тактов...

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