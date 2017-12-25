Чёртов овраг

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 316 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 20:52 by

Чёртов овраг — проклятое, гиблое место. Местные рассказали, что эти дома построили на месте старого кладбища. С тех пор стали твориться жуткие дела в том месте: люди пропадают. Говорят, души мертвых по окрестностям бродят, к себе заманивают. Грибники приезжие идут в лес и не возвращаются. Их или находят мертвыми, или не находят вовсе.Домик в деревне мы сняли на лето. Аренду жилья оформляли через посредника по телефону. Это показалось странным, но Костя, мой муж, не обратил на это внимания. Деньги мы просто перевели на карточку, после этого нам сказали, где лежит ключ от дома. Домик ухоженный, сдавался вместе со всей утварью, да и цена была подходящая. Правда, улица на окраине села около леса оказалась пустой. Стоящие рядом четыре дома явно нежилые.— Никто мешать не будет! — остался доволен окружающим пейзажем благоверный.— Что-то мне это не нравится.— Лиза! Мы сейчас живем в переполненном муравейнике на девятом этаже. Я хочу на свободу! На волю! В пампасы! — засмеялся Костя.Как-то около деревенского магазина со мной заговорил незнакомый пожилой мужчина:— Это вы на Лесной дом сняли? Купить хотите? Не делайте этого! Плохое там место, гиблое… Давайте я вам лучше домик своей тещи в самом центре села продам?— Нет, нам там нравится. Да и до леса близко, а муж мой настоящий грибник-фанатик.— И в лес не ходите! Говорю же: гиблое место! Сразу за холмом овраг. У нас его Чертовым называют, не просто так, поверьте.— В лесу, небось, грибов полным-полно, — сказала я ему.— Угу. И трупов, — недовольно буркнул мужик.Я подумала, что мужчина просто хочет продать свой дом, поэтому улыбнулась, попрощалась и ушла.Но его слова о том , что место гиблое, засели в голове. Решила еще у кого-нибудь разузнать подробности. Разговорилась со старушкой на остановке:— Ой , доченька! Не селитесь там! Страшное место.— Почему? — начала приставать к ней с расспросами.— Улицу ту выстроили в середине пятидесятых годов прошлого века на месте старого кладбища каких-то сектантов. Подогнали бульдозер, все останки сгребли с кручи вниз. Мне мать рассказывала, что старики предупреждали: нельзя этого делать! — вспоминала собеседница. — С тех пор стали твориться жуткие дела в том месте: люди пропадают. Говорят, души мертвых по окрестностям бродят, к себе заманивают. Грибники приезжие идут в лес и не возвращаются. Их или находят мертвыми, или не находят вовсе! Не покупайте этот дом, беды себе наживете!От этих рассказов было как-то не по себе. Но разве мужа уговоришь отказаться от затеи? Овраг был виден с холма за нашим домом. К нему вела грунтовка, по которой явно давно уже никто не ездил: местами она заросла высокой травой. Вспоминаю очередной разговор с местной жительницей:— Вот смотри, на вашей улочке только пять домов. И никого из старожилов не осталось. Все ушли в мир иной. Думаешь, почему ваш дом так дешево оценили? Раньше там жила Наталья, молодая одинокая женщина. И исчезла без следа. Ее так и не нашли. А жилье продает дальний родственник.Однажды я заметила, что внизу на обочине стоит машина. «Наверное, грибники из города приехали!» — подумала. Но она стояла и на следующий день, людей около нее не было видно. По пути в магазин я зашла в местный сельсовет, рассказала народу о странном автомобиле:— О Господи! Опять кого-то черт к себе заманил! Наш лесник даже табличку прибил: «Путник! Остановись! Дальше идти опасно!» Но разве кто послушает? — всполошился глава сельсовета.— Надо в полицию сообщить! — обеспокоилась я. — Вдруг людям помощь нужна?— Сейчас позвоню. Да только все равно не найдут никого. В прошлом году такой же случай был. Тогда, правда, нашли горе-рыбника. Мертвого. Руки и лицо в кровь разбиты, а под ногтями шерсть какая-то. Что с ним случилось, не известно. В полиции сказали: звери лесные порвали. Но я-то знаю, что нет у нас ни волков, ни медведей! Это неупокоенные души его заманили к себе и убили.Да в этой деревне жители мозгами двинулись из-за заколдованного места, казалось мне.Как-то мы с Костей решили проехать в соседнюю деревушку, посмотрели по карте:— Вот лесная грунтовка! Так будет ближе! — заявил супруг.Мы выехали за село и свернули на небольшую дорогу, которая потом перешла в грунтовую. Она становилась уже, вокруг сгущался туман. Появилось ощущение, что мы находимся в какой-то другой реальности: не слышно пения птиц, ветки деревьев не шелохнутся, а вокруг — гнетущая тишина. Да и лес, казавшийся издалека светлым, превратился в густые непроходимые заросли. Вдалеке виднелся огромный камень, весь заросший мхом.— Грибов тут, наверное, много! Посмотрим? — предложил Костя.Внезапно машина заглохла. Появилось ощущение, что в лесу мы не одни. Меня, неизвестно почему, охватили страх и жуткая паника.— Тебе не кажется, что за нами кто- то наблюдает? — тихо спросила я.С горем пополам автомобиль завелся. Только отъехали на пару метров, вдруг рухнуло огромное старое дерево, которое преградило путь. Меня трясло от страха, ненаглядный молчал, но было видно: и ему не по себе! Грунтовка то уводила нас в сторону, то мы снова оказывались у большого валуна, поросшего мхом, будто магнитом притягивал.— Все же я думаю, что Чертов овраг существует. И мы только что пытались туда заехать, — сказала я. — А ведь местные предупреждали, что оттуда не возвращаются! Надо было послушать!Костя ничего не ответил.В тот же вечер меня словно потянуло подняться на холм за домом. Внизу я увидела огни, в их отблесках блуждали какие-то тени, очертаниями напоминающие людей в длинных рубахах. Они словно исполняли какой-то ритуальный танец. Я поскорее позвала любимого:— Ты их тоже видишь?— Как ни странно, вижу.Тени стали приближаться к дому. Сказать, что нас охватил ужас, не сказать ничего! Я молила Бога помочь нам. Мы сели в машину и уехали. А утром позвонили тому, кто нам хотел продать дом, и отказались от покупки и от аренды тоже. Когда днем вернулись забрать вещи, оказалось, что ночью улица, построенная на костях, выгорела дотла.Автор - Елизавета.

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