Игра на раздевание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

vityammy Просмотров: 74 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 16:48 by

Дело было в общаге. Сидели большой уютной компанией и играли в карты с девчонками на раздевание, достаточно стандартный такой расклад. Парни остались уже почти без нижней одежды, ну, а девчонки как всегда понацепили на себя побрякушек и сидели весьма довольные и одетые.Так вот, непосредственно к самому случаю. Я уже было дело с облегчением вздохнул, так как на руках оставалась последняя козырная семерка, а это значит, что труселя пока что остаются на мне. По этому торжественному поводу я перестал следить за игрой и загадочно посмотрел за окно. Мой взгляд заставил сконцентрироваться некий силуэт, так жадно заглядывавший в просторы нашей общажной комнатушки. Но ничего страшного не произошло, немного полысевший, с легкой небритостью на лице силуэт бросил несколько поверхностных взглядов, пожал плечами и скрылся за оконными рамами.Я с легкостью выиграл этот раунд, а девчонка, сидевшая напротив, давно привлекавшая меня Машка проиграла, к моему счастью. Моменту добавляло блаженство то, что она оставалась только в нижнем белье, а с её 4 размером груди момент становился и вовсе шикарным. Она ловко расцепила застежку на лифчике и, краснея, начала снимать его. Но, по законам жанра, она, конечно, же умело прикрыла всю "шикарность" своими ручишками. Но всё же алый сосочек проглядывался через зазор между пальцами. Это были восхитительные минуты. Но больше мне приглянулась родинка, располагавшаяся точнехонько между "шикарностями". Вроде бы что еще нужно для счастья? Но нет же, у меня из головы, по странным причинам, не уходила мысль об этом силуэте. Что-то мешало мне принять это за должное, будто что-то не сходилось. Но что именно, я никак не мог понять. Тут я решился спросить, все ли видели, как проходил силуэт в окне.Несколько человек дали утвердительный ответ, даже не обращая особого внимания. Но Машка почему-то вся перекосилась и задрожала. На ее лице появились морщинки. Глаза были наполнены ужасом. Тут мы все переглянулись.До меня, наконец, дошло. Мы были на 7 этаже...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Классика окно общага игра страх ужас

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