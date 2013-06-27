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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:48

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ChSS Просмотров: 214 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 11:10 by

Мой рассказ - это, можно сказать, крик души. А еще предупреждение.Я всегда почему-то думала, что все эти страшилки - просто чушь собачья и ни во что не верила. Сами знаете, все мы задним умом сильны, типа, все фигня и выдумки. До поры до времени. Пока все это не коснется тебя лично. Меня вот коснулось. Правда только, что называется, пальцем погрозило. А могло бы все закончиться гораздо хуже.Случилась вся эта жуть десять лет назад. Хотя в то время ни я, ни вся наша теплая компания жутью это вовсе не считала. Просто по приколу. Мы в ту пору были безбашенными студентами, жизнь только начиналась, все мы были полны амбиций и, прямо скажем, несбыточных желаний. Для того нашего возраста, по крайней мере.Я сейчас уже не вспомню, кому из нас и кто дал наводку на странное сообщество в ВК. Называлось оно H****R. Довольно странное, закрытое, да еще и с возрастным цензом. Странное, потому что оно было абсолютно пустым. И там якобы можно было загадать одно-единственное желание, которое на самом деле исполнялось. Нас было семеро, мы были слишком молоды и до крайности любопытны. Три парня и четыре девочки. Меня и Костика туда не пустили, потому что еще 21 года не исполнилось. Пятеро наших вступили в это сообщество. И все. Что было дальше нам не сказали. Просто отнекивались, говорили, все ерунда и ничего в нем такого нет. Ну, не хотят говорить - не надо. Может, и правда, все фигня. Тем более, когда мне через три месяца стукнуло 21 , я хотела туда вступить. Но сообщество куда-то исчезло. Скорее всего владелец его удалил. Прошло время, и про сообщество я благополучно забыла.Мы закончили универ и встречаться стали гораздо реже. Я, конечно, слышала, что ребята живут просто замечательно. Все у них идет как по маслу.Жанка замуж вышла, как и мечтала, за крутого мэна, Димка в Израиль на пмж уехал, всю жизнь мечтал об этом, Лерке предки крутой байк подарили, хотя её мать всегда против была таких экстремальных увлечений единственного чада. Еще один парень вообще поднялся, в 27 лет генеральным какой-то крупной фирмы стал. А Танечка, подружка моя лучшая, кучу бабла в лотерею выиграла. Хотя мы всегда думали, что все эти лотереи - просто тухлый развод на деньги. Причем в государственном масштабе. А тут такая везуха. Прям как в сказке про золотую рыбку! Была нищей, как церковная мышь, родители последние копейки ей высылали, и сразу - бац! – миллионерша! Я тогда у Таньки спросила:- Признайся, загадывала желание?Она только головой отрицательно покачала, типа, просто свезло. Бывает.Девять лет все у всех было, что называется, в шоколаде. Только с началом этого года мои бывшие сокурсники и друзья начали умирать. Сначала Димон на машине разбился в Израиле своем. Погоревали, Стас, который генеральным директором стал, на похороны летал.Потом Жанна куда-то пропала, муж её даже в федеральный розыск объявлял. Нашли в каком-то захолустье у двоюродной бабки. Она ему такую истерику закатила, зачем приехал, такую пургу несла, что муженек её чуть в дурку не определил. Через неделю во время обеда подавилась рыбьей костью. Скорая даже приехать не успела. Похоронили.Лерку сбил грузовик на переходе, когда она с ребенком дорогу переходила. Малыша в коляске на обочину отбросило, жив остался, а её по дороге размазало. Жуть!А Стас вообще от инфаркта умер в собственном бассейне. В 33 года. Врачи до сих пор в шоке. Ладно бы, когда на сердце жаловался - здоров как бык всю жизнь был.Две недели назад вечером приходит ко мне Татьяна. Бледная, трясется вся. Говорит, все настала моя очередь. Я сначала не поняла, о чем речь. Какая еще на фиг очередь? Вот тут она мне и призналась. Что все они тогда загадали по одному желанию. Все подробности вывалила, о которых я тут говорить не буду, ибо не фиг. Но суть в том, что желание исполнялось в обмен на душу. Естественно, когда тебе 21 -22 года, о душе меньше всего пекутся, поэтому все с легкостью согласились. И все же думали, что это просто игра такая.Я, конечно, давай её успокаивать, мол, все это ерунда, просто совпадение и прочее. А она мне и говорит, что сообщество снова в контакте появилось. Ровно за день до гибели Димки. Его, говорит, десять лет не было, а теперь снова есть. Только владелец другой. Я залезла полюбопытствовать - точно, есть. Стрёмно так стало, мы даже бутылку вина с ней выпили, чтобы не страшно было. А она все твердила:– Скоро моя очередь.Вчера было девять дней, как не стало моей подружки любимой. Её убил какой-то нарик за побрякушки и кошелек с деньгами. Среди белого дня! Представьте себе! Я до сих пор в шоке! Сижу вот теперь, плачу и пишу. Ради бога, ни в коем случае не суйтесь в это дурацкое сообщество. Даже если очень хочется, даже из любопытства. Потому что тот, кто исполняет желания, наверное, сам дьявол! Простите за столь длинное послание, но я просто хочу всех предупредить. Уж лучше жить спокойно, и фиг с ними, с этими желаниями. А со всякой нечистью не дай Бог связаться. Всем добра и долгих лет жизни!

Ключевые слова: Мистика исполнение желаний сайт авторская история

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