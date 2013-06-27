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Здравствуйте, уважаемые посетители сайта!
Мой рассказ - это, можно сказать, крик души. А еще предупреждение.
Я всегда почему-то думала, что все эти страшилки - просто чушь собачья и ни во что не верила. Сами знаете, все мы задним умом сильны, типа, все фигня и выдумки. До поры до времени. Пока все это не коснется тебя лично. Меня вот коснулось. Правда только, что называется, пальцем погрозило. А могло бы все закончиться гораздо хуже.
Случилась вся эта жуть десять лет назад. Хотя в то время ни я, ни вся наша теплая компания жутью это вовсе не считала. Просто по приколу. Мы в ту пору были безбашенными студентами, жизнь только начиналась, все мы были полны амбиций и, прямо скажем, несбыточных желаний. Для того нашего возраста, по крайней мере.
Я сейчас уже не вспомню, кому из нас и кто дал наводку на странное сообщество в ВК. Называлось оно H****R. Довольно странное, закрытое, да еще и с возрастным цензом. Странное, потому что оно было абсолютно пустым. И там якобы можно было загадать одно-единственное желание, которое на самом деле исполнялось. Нас было семеро, мы были слишком молоды и до крайности любопытны. Три парня и четыре девочки. Меня и Костика туда не пустили, потому что еще 21 года не исполнилось. Пятеро наших вступили в это сообщество. И все. Что было дальше нам не сказали. Просто отнекивались, говорили, все ерунда и ничего в нем такого нет. Ну, не хотят говорить - не надо. Может, и правда, все фигня. Тем более, когда мне через три месяца стукнуло 21 , я хотела туда вступить. Но сообщество куда-то исчезло. Скорее всего владелец его удалил. Прошло время, и про сообщество я благополучно забыла.
Мы закончили универ и встречаться стали гораздо реже. Я, конечно, слышала, что ребята живут просто замечательно. Все у них идет как по маслу.
Жанка замуж вышла, как и мечтала, за крутого мэна, Димка в Израиль на пмж уехал, всю жизнь мечтал об этом, Лерке предки крутой байк подарили, хотя её мать всегда против была таких экстремальных увлечений единственного чада. Еще один парень вообще поднялся, в 27 лет генеральным какой-то крупной фирмы стал. А Танечка, подружка моя лучшая, кучу бабла в лотерею выиграла. Хотя мы всегда думали, что все эти лотереи - просто тухлый развод на деньги. Причем в государственном масштабе. А тут такая везуха. Прям как в сказке про золотую рыбку! Была нищей, как церковная мышь, родители последние копейки ей высылали, и сразу - бац! – миллионерша! Я тогда у Таньки спросила:
- Признайся, загадывала желание?
Она только головой отрицательно покачала, типа, просто свезло. Бывает.
Девять лет все у всех было, что называется, в шоколаде. Только с началом этого года мои бывшие сокурсники и друзья начали умирать. Сначала Димон на машине разбился в Израиле своем. Погоревали, Стас, который генеральным директором стал, на похороны летал.
Потом Жанна куда-то пропала, муж её даже в федеральный розыск объявлял. Нашли в каком-то захолустье у двоюродной бабки. Она ему такую истерику закатила, зачем приехал, такую пургу несла, что муженек её чуть в дурку не определил. Через неделю во время обеда подавилась рыбьей костью. Скорая даже приехать не успела. Похоронили.
Лерку сбил грузовик на переходе, когда она с ребенком дорогу переходила. Малыша в коляске на обочину отбросило, жив остался, а её по дороге размазало. Жуть!
А Стас вообще от инфаркта умер в собственном бассейне. В 33 года. Врачи до сих пор в шоке. Ладно бы, когда на сердце жаловался - здоров как бык всю жизнь был.
Две недели назад вечером приходит ко мне Татьяна. Бледная, трясется вся. Говорит, все настала моя очередь. Я сначала не поняла, о чем речь. Какая еще на фиг очередь? Вот тут она мне и призналась. Что все они тогда загадали по одному желанию. Все подробности вывалила, о которых я тут говорить не буду, ибо не фиг. Но суть в том, что желание исполнялось в обмен на душу. Естественно, когда тебе 21 -22 года, о душе меньше всего пекутся, поэтому все с легкостью согласились. И все же думали, что это просто игра такая.
Я, конечно, давай её успокаивать, мол, все это ерунда, просто совпадение и прочее. А она мне и говорит, что сообщество снова в контакте появилось. Ровно за день до гибели Димки. Его, говорит, десять лет не было, а теперь снова есть. Только владелец другой. Я залезла полюбопытствовать - точно, есть. Стрёмно так стало, мы даже бутылку вина с ней выпили, чтобы не страшно было. А она все твердила:
– Скоро моя очередь.
Вчера было девять дней, как не стало моей подружки любимой. Её убил какой-то нарик за побрякушки и кошелек с деньгами. Среди белого дня! Представьте себе! Я до сих пор в шоке! Сижу вот теперь, плачу и пишу. Ради бога, ни в коем случае не суйтесь в это дурацкое сообщество. Даже если очень хочется, даже из любопытства. Потому что тот, кто исполняет желания, наверное, сам дьявол! Простите за столь длинное послание, но я просто хочу всех предупредить. Уж лучше жить спокойно, и фиг с ними, с этими желаниями. А со всякой нечистью не дай Бог связаться. Всем добра и долгих лет жизни!
Новость отредактировал catberry - Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:10 by ChSSПросмотров: 214Комментарии: 8
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