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Страшилки

Загадочный случай...

Мне было тогда примерно 12 лет, я отдыхал на летних каникулах у бабушки с дедушкой в деревне. Через несколько домов от нашего жила семья из отца, матери и их дочери.

Раньше в их семье было две дочери-близняшки: Люба и Вера. Но примерно пять лет назад одна из сестёр умерла при загадочных обстоятельствах, этой сестрой была Вера.

О том, как умерла девочка, знает только Люба, но как бы ни пытались у неё узнать подробности, она не отвечала. Ну её можно было понять, у неё всё-таки умерла сестра, и, возможно, даже на её глазах. Ну, несмотря на всё то, что случилось в прошлом, сейчас Люба была довольно жизнерадостной и светлой в душе девочкой. Мы с ней были одного возраста, жили недалеко друг от друга и легко смогли найти общий язык и даже подружиться. Тем более, что детей в деревне было не так много, чтобы мне было из кого выбирать.

Мы проводили много времени вместе. Гуляли, играли, бегали везде. Как и свойственно детям. Но было в ней кое-что странное, она никогда не смотрела на своё отражение. Будь то зеркало, стекло или просто лужа — она всегда отводила взгляд. А также никогда не ходила на речку. Но это было не столь странно. Её можно было понять, там предположительно и нашли её сестру мертвой. После того как я позвал её первый раз на речку, она аж побледнела. Можно даже было увидеть, как один глаз у неё начал слезиться.

Её родители были самыми обычными людьми. Отец работал учителем рисования в местной школе, а мама – в детском саде няней. Хоть и род деятельности обоих родителей предполагает работу с детьми, но своей дочери они внимания не уделяли. Это довольно грустно, если подумать.

Как-то раз Люба сбежала из дома, её сутки искали полдеревни. В итоге она пришла домой сама, вся мокрая, с исцарапанными руками и ногами, и было ещё в её взгляде что-то странное. Будто это и не она вовсе. На этом странности не прекратились. Она иногда не отзывалась на своё имя, часто подолгу смотрела в сторону речки и улыбалась. А после она вообще стала называть себя Верой, и очень сильно злилась, когда её называли настоящим именем. От ранее светлой и жизнерадостной девочки не осталось и следа. Теперь она частенько разговаривала о смерти.
Говорила что это не больно...
Что мне понравится...

В скором времени я перестал с ней гулять. Она меня стала пугать, я просто не мог находиться рядом с ней. А после и вовсе уехал назад в город. И больше не ездил туда в детстве, и, собственно, о том, что с ней случилось, я тоже не знал. Когда мне было 22, я решил съездить навестить семью в деревню, и мне стало интересно, как сейчас поживает моя некогда хорошая подруга.

Спросил у бабушки про неё, та мне и рассказала о том, что, спустя буквально неделю после того, как я уехал, она сподвигла практически всех детей в деревне добровольно утопиться в реке. А после этого её родителей нашли дома заколотыми ножом и умерших от многочисленных ран и потери крови, а рядом сидела Люба, не отрываясь смотрела в зеркало, бормотала что-то вроде: «Теперь ты довольна, сестра?!»,– и громко истерически смеялась. Что случилось дальше — я не знаю, слышал, что её куда-то забрали, но куда конкретно – выяснить мне не удалось. Никто не знает причин того, почему она всё это сделала и куда она пропадала на сутки, а также, как умерла её сестра, – этого, к сожалению, не узнать.

Сейчас мне 37 лет, интересно, что с ней всё-таки случилось, с того момента я не смог ничего о ней разузнать.

Как она? Жива ли? Почему она всё это сделала? Этого я, наверно, никогда не узнаю...

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 08:04
Сегодня, 08:01 by Тёмный_историкПросмотров: 73Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Деревня река девочка близнецы странная смерть смерть сестра авторская история

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Комментарии

#1 написал: kapamelka2000
Сегодня, 08:07
0
Группа: Редакторы
Репутация: (429|0)
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Комментариев: 121
Автор поместил историю в раздел «Страшилки» — его право. На мой взгляд, эта история могла бы «сыграть» и в ИиЖ.
Зарегистрирован: 15.06.2014
  
#2 написал: Девиатор
Сегодня, 08:07
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Да уж, жути нагоняет. Похоже, что из-за ранней потери близкого человека, девочка просто сошла с ума. + истории.
Зарегистрирован: 24.07.2017
#3 написал: Тёмный_историк
Сегодня, 08:58
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 8
Буду рад услышать конструктивную критику, чтобы знать над чем работать в будущем.
Зарегистрирован: 13.04.2016
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