Ритуал

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:25

NightCall Просмотров: 47 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:25 by

Одиночество. Сколько свободы стоит за этим словом? А сколько горя? Для каждого эти чаши весов имеют свои положения, но для меня они всегда были уравновешенны. Ведь всю жизнь я был «белой вороной» и привык к такому обращению.Более 15 лет учёбы и унижений я кое-как пережил и начал свою работу на дому - создатель сайтов и «3D» дизайнер. Зарабатываю я неплохо, даже уговорил соседа покупать мне еду и приносить её, впрочем, это единственный человек, с кем я общаюсь уже на протяжении двух лет. Его зовут Коля. Он на вид совершенно обычный подросток, но на самом деле он такой же, как и я - «белая ворона». Не знаю, почему выбрали его, как грушу для битья, но, видно, у его такая судьба. Может, дальше будет куда лучше моего.Он приходил ко мне в квартиру, и мы просто играли на приставке, смотрели фильмы, общались, а иногда даже выпивали, всё же парень уже был умён не по годам и понимал все проблемы нашего бытия. Вот в один из таких моментов, когда бутылка с виски уже почти полностью опустела, он посмотрел на меня грустными глазами и выдохнул, вытирая подступившие слёзы.- Что произошло, Коля? - я прищурился и наклонился чуть ближе к нему, пусть меня и зашатало в разные стороны.- Да, ничего такого, - он отмахнулся, прислонился спинкой к креслу и посмотрел в окно. - Просто тебе придётся скоро ходить в магазин самому…- Почему? Вы переезжаете? - мой голос задрожал от страха перед улицей и возможной потерей единственного друга. – Что случилось?Молчание опустилось мягкой простынёй на кухню, заставив меня услышать своё сердцебиение, даже машин не было слышно, что довольно странно.- Оно придёт за мной, - Коля ухмыльнулся и посмотрел на меня с пустым взглядом. – И убьёт меня.- Кто? Что? – я был в шоке от слов своего друга и тряхнул головой, не желая верить в них. – Ты бредишь!- Нет… Совсем нет, - и он начал свою историю:«Я был один в классе на большой перемене. Пока одноклассники устремились в столовую, стараясь побыстрее убраться от меня, но моё одиночество было совершенно недолгим, ведь в класс вошла, как говорится, самая классная девочка школы… Она села рядом со мной и с улыбкой на лице протянула мне приглашение на «тусовку» (тут он сделал жест «кавычки» пальцами на обеих руках). Я, сильно удивлённый и забывший о чувстве самосохранения, согласился и уже вечером стоял у назначенного адреса. Мне стояло понять, что тут что-то нечисто, ведь это был заброшенный склад, но все мои сомнения пропали, как я пролез в указанный на приглашении лаз.Музыка, куча людей, алкоголь и сильный запах табака… Не знаю, как это у их получилось, но тут всё было на высшем уровне, даже костёр под единственной дыркой в крыше склада, дабы дым уходил вверх. Все старшеклассники школы были тут, даже несколько из соседних. Тут я почувствовал себя неуютно, ведь меня схватил один из самых бесящих одноклассников и повёл в центр толпы, говоря о том, что все уже заждались меня, на что я лишь слабо кивал головой и нервно засмеялся.Так прошёл час или даже два от моего прихода, я точно не считал, и началось самое интересное. Пригасившая меня девочка поднялась на ящик и начала свою речь:- Мы пришли сюда отдохнуть и позабавиться, да? – она смотрела на всех под рокот и улюлюканье толпы. – Теперь я предлагаю чуть-чуть потрепать себе нервишки. Эй, Коля!Я почувствовал, как меня схватили за подмышки и потащили к костру, я сопротивлялся и кричал, но меня быстро заткнули ударом под дых. После сняли с меня рубашку и майку, бросая их в костёр. Я слёзно просил отпустить меня, обещал заплатить каждому, лишь бы они прекратили, но всё было тщетно.Все собрались вокруг костра и с хищными улыбками на лицах смотрели, как эти двое придурков в самодельных масках мучают меня. Один из них сунул руку в горстку золы и вытащил уголь, которым стал чертить символы на моём теле, от этого я чуть не обосрался (Коля отпил немного виски из своего стакана и уставился на лёд, замолкая на несколько минут. Его губы тряслись, и он продолжил).Я лежал на холодном бетоне, а та девчонка встала, села рядом со мной и, проложив руку к моему лбу, начала что-то шептать, а двое громил тихо хихикали и лишь сильнее сжимали мне руки и ноги, не оставляя мне малейшего шанса на побег. Тут подул ветер, который пробрал меня до костей и заставил костёр потухнуть, люди вскрикнули и зашептали, а некоторые начали сваливать. Тут послышался крик пригласившей меня девочки, и она подняла руки вверх, закрыв глаза. Я осмотрелся: все прижались друг к другу и не отводили взгляд от «шамана местного розлива». Улыбка появилась на моём лице, и я уже хотел было спросить о том, что можно ли отправиться домой, как электричество вырубилось и единственным источником света осталась дыра в потолке, откуда лучом падал вниз лунный свет. Крики, паника, беготня и куча включённых вспышек на телефоне. Слышались маты и молитвы одновременно, что у меня вызвало панический смех, и я побежал к стене, прижимаясь к ней всем телом.Тут я почувствовал приближение чего-то. Оно было небольшим, ростом с человека, но его температура… От него шло тепло и холод одновременно. Такое ощущение, что внутренности покрылись корочкой льда, а кожа горела огнём. Я хотел было закричать, но губы как бы сплавились в одну полоску, а глаза не могли остановить поток из слёз. Я почуял запах… Если смерть пахнет, то уверен, что это именно её запах. Запах после дождя, совместно с запахом скошенной травы и сырой земли: всё это ударило мне в нос с такой силой, что я даже поморщился, но сразу привык. Но что произошло дальше… к этому никогда не привыкнешь… Оно заговорило, заговорило таким голосом, что мурашки покрыли моё горевшее от жары тело, пусть меня всего и трясло. Оно звучало так, как обычно озвучивают демонов в фильмах ужасов, только чуть более противно и тихо:- Ты потревожил мой сон, и я не успокоюсь, пока не заберу тебя с собой!Всё затряслось, и я просто провалился в небытие, а очнулся уже ближе к утру, когда из маленьких щелей в стенах и потолке начали попадать полоски солнечного света, а одна упала мне на глаза. Я выбрался из склада и постарался забыть об этом, как и мои одноклассники, что теперь делают вид, что ничего не было, а меня вообще не существует.Но я никогда не забуду этого… Оно следит за мной, я вижу его где-то вдали, и с каждым разом оно всё ближе и ближе. Длинные рога и козья морда. Можно сказать, что это сам Дьявол, но в это я не верю… Может, просто сильный бес, что скорее всего. Крест я перестал носить, ведь при виде этого существа он у меня начинает нагреваться, оставляя ожоги. И последний раз я видел его на расстоянии вытянутой руки в лифте, где лампочка периодически мигает из-за неполадок с электричеством. Оно тянулось ко мне! Но я отпрыгнул в самый последний момент…»История была закончена, а Коля побледнел и чуть пошатывался, смотря, как кубики льда тают в пустом стакане. Мне было жалко его, но стоило признаться, я не поверил его сказкам. Скорее всего, тот просто получил психологическую травму, и теперь его преследуют довольно сильные глюки из-за того, что это потрясение произошло совсем не давно, но не мне его судить…- Мне жаль, - только и сумел выдавить я.- Прощай, - прошептал Коля и вышел из кухни, сразу направляясь к входной двери, иногда ударяясь плечом об стену и запинаясь о свои же ноги.Я услышал, как дверь закрылась и сразу поднялся со стула, направляясь к выходу из квартиры, дабы закрыть дверь. За ней было слышно какое-то шуршание и тихий шёпот. Не знаю, почему мне захотелось посмотреть в глазок, но я всё же сделал это - и зря…Сначала в нос ударил тот запах, который совсем не давно описывал Коля, с такой силой, что я даже прикрыл нос рукой, что помогло, но голова уже кружилась. Я прислонился к двери и посмотрел в глазок. То, что я увидел, заставило меня протрезветь моментально: у входа в квартиру Коли стояло нечто, напоминающее человека и козла одновременно. Его голова имела форму козлиной, а тело было скрыто плащом, но виднелась совершенно обычная человеческая рука, что была сжата в локте и показывала указательный и средний палец вверх. Низ ног был мне не виден, но, судя по тому, как был помят плащ, можно было представить, что те были, как у греческих сатиров.Тут я услышал голос, что с болью отдавался в голове и заставил упасть меня на колени и застонать от агонии, это заговорило оно:- Ты никому не скажешь про увиденное, ты не скажешь никому, как пропал твой друг… Только тогда я сохраню тебе жизнь!Я открыл глаза, и всё резко прекратилось.В конце своего сообщения я хочу сказать, что полиция совсем не долго искала Колю и в итоге просто сказали его родителям, что тот «сбежал», как делают подростки в его возрасте. Я же рассказал им всё, что было до того, как я поднялся закрывать двери, и его просто признали невменяемым. Я просто подумал, что это может уменьшить боль его родителей.Но я чувствую, что мой конец близок. Получается, что я рассказал об этом, может, единицам, а может, тысяче людей, что просмотрят эту запись…Прошу вас… будьте сильнее меня - никому не говорите про эту историю, а не то он придёт и за вами!

Ключевые слова: Смерть дьявол ритуал друг авторская история

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