Особняк в Корнуолле

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:05 by

Когда лорд Джозеф Фаррэл проиграл все состояние, он решил продать старинный особняк, построенный в 1502 году. Это был высокий дом в три этажа, с просторными комнатами и огромными окнами до пола. Вероятно, это здание повидало немало решающих событий истории Англии, таких как Гражданскую войну или Славную революцию.Теплым майским утром молодой человек сидел в его гостиной, ожидая прибытия покупателя.Когда часы пробили десять часов, вошел высокий и худощавый джентльмен, лет шестидесяти, и чопорно поклонился Фаррэлу.- Вы продаете этот дом? - спросил старик гнусавым голосом, осмотрев гостиную сквозь пенсне в правом глазу.- Да, сэр, - ответил лорд.- Сколько же вы за него хотите?- 200 000 фунтов.Старик на минуту замялся, и откашлялся в клетчатый платок.- Что ж…Хм…Я согласен, сэр!Фаррэл с радостью взял чек и пожал пожилому джентльмену руку. Теперь лорд был вновь обеспечен. Вечером он отправился в Лондон, чтобы купить квартиру на Пикадилли. Однако после продажи дома последовала цепь загадочных событий.В полночь старый джентльмен решил выйти на балкон особняка, чтобы подышать свежим весенним воздухом. В этот момент в гостиной раздался звон падающей посуды.Решив, что в особняк пробрались воры, старик поспешил спуститься вниз, вооружившись тяжелой тростью, но то, что он увидел, заставило его схватиться за сердце. Возле окна бродило нечто, представляющее собой скелет мужчины в лохмотьях одежды времен Елизаветы I.Повернувшись лицом (если ужасный череп можно назвать лицом) к старому джентльмену, призрак издал душераздирающий вопль и мгновенно исчез.На полу гостиной осталось лишь бездыханное тело старого джентльмена. Узнав о случившемся, лорд Фаррэл поспешил вернуться в Корнуолл.В особняке Джозефа встретил слуга старика. Он рассказал молодому человеку о произошедшем, списав смерть своего хозяина на слабое сердце.Фаррэл немного погоревал о кончине старого джентльмена и снова задумался о продаже замка. В кармане молодого лорда лежало двести тысяч фунтов и он был не против приобрести еще столько же. Свой корыстный план Джозеф постарался привести в исполнение немедленно.На следующий день в особняке, проданном за двести тысяч, поселился новый владелец – отставной полковник Томас Гилмор, ветеран Второй афганской и Бурской войн. Загадочные события начались в полночь. Луна ярко освещала гостиную и столовую дома, ветер протяжно свистел в печной трубе.Полковник сидел у камина и мирно потягивал чай из изящной китайской чашки. На его спокойное лицо падал свет от огня.В гостиной вновь раздался громкий топот. Гилмор пошел в гостиную, призрак снова бродил возле окна, тяжело вздыхая. Завидев полковника, он направился к нему. Офицер хладнокровно достал из кармана халата «браунинг» и выстрелил в приведение, но пуля прошла сквозь него и расплющилась о стену. Гилмор начинал нервничать и осторожно отступать. Призрак следовал за ним.Полковник понял, что тот не оставит его и остановился. Призрак подошел вплотную к офицеру и посмотрел ему в глаза. Пустые глазницы черепа светились каким-то сатанинским огнем. Гилмор уже не мог отвести взгляда. Спустя мгновенье он упал мертвым. Его голова лишилась кожи, волос и глаз!Призрак, вздохнул и неожиданно исчез. Фарэлл прочитал о таинственной смерти полковника из утренней газеты. В его душу забрался страх. Много лет назад старый лорд Мэттью Фаррэл, дед Джозефа, рассказал мальчику историю о призраке, тревожащем их фамильный дом в Корнуолле.В годы правления королевы Елизаветы богатый дворянин Джордж Фаррэл повздорил со своим другом Гилбертом Эвансом. Состоялась дуэль, и предок нашего героя убил своего друга.Все произошло по чести, но перед этим, сэр Джордж смазал клинок своей шпаги ядом. После этого, его стали тревожить сновидения, в которых ему являлся Эванс. Через месяц после дуэли Фаррэла нашли мертвым, и, к тому же лишенным кожи и глаз.С этих пор, род Фаррэлов стало тревожить приведение сэра Гилберта. Джозеф решил сам отправиться в особняк, чтобы развеять свои мрачные мысли.День прошел спокойно, но ночью началось ужасное и необъяснимое. Посуда стала падать с полок, ветер врывался в комнаты.В гостиной опять раздались шаги. Молодой лорд спустился вниз, дрожа всем телом. Призрак стоял возле окна. Когда Фаррэл спустился в гостиную, приведение пошло ему навстречу. Джозеф вскрикнул и упал замертво…После смерти молодого лорда, дух сэра Гилберта перестал тревожить особняк в Корнуолле. Род Фаррэлов пресекся, и призрак покинул фамильное имение.Автор - Рокамболь.

Ключевые слова: Лорд старинный особняк скелет мужчины призрак привидение череп сатанинский огонь смерть

Другие, подобные истории: