Новогодний Дух

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:28

Причина: Изменён раздел.

Чёрт из Логова Просмотров: 19 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:56 by

https://pp.userapi.com/c846523/v846523767/23851/A30zVA5mLgM.jpgЧто такое, по вашему, Новогодний Дух? Санта Клаус? Олени и вылетающие из саней подарочки? Нет, вы ошибаетесь. Новогодний Дух - это существо, которое просыпается только зимой, в ночь с тридцать первого декабря на первое января и питается непослушными детками. И про один из таких случаев я вам сейчас расскажу.Жила в Румынии девочка по имени Амана, она была очень разбалована. И на Новый год, перед тем, как ударят куранты, она оскорбила бабушку прямо за новогодним столом, обозвав ее старой с***й. Вскочила из-за стола и ушла к себе в комнату, хлопнув дверью. Старенькая бабушка отреагировала спокойно, она была воспитанным человеком старой закалки. Она пошла в комнату к внучке, чтобы прояснить ситуацию. Но внучка не открыла ей дверь, стала кричать, чтобы бабушка ушла. Разгневанный отец стал громко ругать ее за плохое поведение и неуважение к старшим. Но бабушка спокойно вернулась к столу и продолжила трапезу. Родители решили устроить ей хорошую взбучку после праздника. Но вот раздались куранты, папа Аманы открыл шампанское, разлив его по бокалам. Все встали, поздравили друг друга, бабушка произнесла мудрый тост и все выпили.Амана в это время металась по комнате как ненормальная, ругаясь себе под нос и продолжая оскорблять бабушку. Обвиняла ее в том, что она испортила праздник своим длинным языком, рассказав родителям, что внучка влюбилась в одноклассника. Зачем? Теперь ее, Аману, еще и накажут. Девочка продолжала метаться по комнате как безумная, как вдруг услышала стук в окно. Она вздрогнула, подошла к окну, но ничего не увидев в снежной мгле, повернулась, чтобы отойти. Но стук повторился - уже погромче. Резко распахнув окно, Амана высунулась по пояс на улицу.- Кто здесь? закричала она.Ответа не последовало, но что-то холодное капнуло ей на голову. Она подняла голову вверх и увидела страшное лицо, покрытое белой шерстью, и глаза, горевшие красным огнем. В открытом рту змеился длинный язык, а клыки были как у акулы - в несколько рядов. Амана, увидев это ужасное Нечто, пронзительно закричала.Услышав жуткий крик, отец с матерью переглянулись, но решили остаться за столом, подумав, что у дочки очередной психический припадок. Такое уже бывало раньше, она падала на кровать, стучала по ней руками и ногами, выплескивая отрицательную энергетику по совету личного психолога. Бабушка встала из-за стола и, неодобрительно глянув на родителей внучки, поспешила к ее комнате. Постучав, она не услышала ответа, что-то странное показалось ей в тишине за дверью. Бабушка нажала на дверную ручку, дверь приоткрылась, и оттуда повеяло холодом.Бабушка заглянула в комнату, после чего, схватившись за сердце, попятилась назад и замертво упала на пол. Отец Аманы, ударив по столу кулаком, встал из-за стола и направился по коридору, крича нехорошими словами в адрес дочери. Мать, чтобы защитить своего ребенка и успокоить мужа, побежала следом за ним. Увидев у двери бабушку, они закричали, начали звонить в 911, пытались нащупать пульс. Отец толкнул дверь в комнату Аманы. В комнате был жуткий холод, в воздухе кружились снежинки, окно было открыто, и занавески развевались от ветра. Медленно, предчувствуя что-то ужасное, отец подошел к окну и перегнулся через него. Прямо перед ним, под окном, на куче угля, лежало обезглавленное тело его дочери в большой луже крови.Автор истории — Samantha Rigel.

Ключевые слова: новогодний дух мистика ужасы чудовище монстр

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