Утренний туман. Часть 2

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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:38 by

Наташа сидела на мрачной и закопчённой кухне за деревянным столом, чем-то похожим на верстак. Она чувствовала невероятную усталость. Димка предпринял семь попыток самоубийства. Каждый раз Наташа спасала его и каждый раз страдала сама. Тогда, в парке, Наташа упала с большой высоты. После, когда Димка попытался вскрыть себе вены, Наташа случайно порезала руку бритвой и чуть не истекла кровью. В третий раз Димка попытался выброситься из окна их тёмной, неухоженной квартиры. И Наташа, стащив мальчика с подоконника, сама упала вниз. Когда брат или... чужой незнакомый мальчик попытался повеситься, Наташа спасла его. Но потолок обвалился, и она оказалась погребена под руинами.Каждый раз Наташа чудом оставалась жива и приходила в себя в их "большой" комнате, один на один с Безглазым. Девушка не могла ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Руки и ноги у неё были связаны, а рот заклеен. А дальше Безглазый делал с Наташей просто кошмарные вещи, и она ничем не могла ему помешать.После Наташе снились кошмары о залитой кровью квартире. И каждый раз чей-то бесстрастный голос рассказывал о кровавых лужах, чьих-то отпечатках и молотке. А потом Наташу будил «брат», они вместе пили какао и шли в парк.Странное дело, куда бы ни пошла Наташа, они с Димкой всегда так или иначе оказывались в парке с растрескавшимися скульптурами. И всегда накрапывал мелкий и нудный дождик.Наташа несколько раз хотела отыскать детскую поликлинику, чтобы показать брата психиатру. "Однозначно, такое желание уничтожить себя - признак какого-то психического заболевания. Одна я не справлюсь", - рассудила девушка. Она пыталась расспросить о том, где находится детская поликлиника, у прохожих на улице. Но все они давали путаные, многословные объяснения. И Наташа, следуя их указаниям, опять оказывалась в парке.На столе лежала тёмно-зелёная папка и криминальная газета с неприятной статьёй. Димки почему-то нигде не было видно. Но Наташу это, как ни странно, не насторожило. Хотя на её месте любая другая перевернула бы весь дом. Ведь брат мог опять попытаться свести счёты с жизнью. И опоздай Наташа хотя бы на минуту..."Вопросы, сплошные вопросы, - думала она. - Кто этот Безглазый? Скорее всего, просто персонаж моих ночных кошмаров. Почему в моих снах он проделывает со мной то же самое, что герой статьи проделал со своей жертвой? Почему каждый раз перед тем, как исчезнуть, он требует меня убить Димку? Нет, не так. Он хочет, чтобы я позволила брату покончить с собой. Безглазый утверждает, что наказывает меня за то, что я каждый раз спасаю мальчика. Странно. Может быть, я тоже больна, и это всё бред, помешательство?" - думая обо всём этом, Наташа прочитала статью. Речь там шла об Ирине Самариной, которую зверски убил сожитель. "Имена и фамилии изменены", - значилось в конце статьи.Отложив газету, Наташа открыла папку. В ней лежали отпечатанные листы. Когда Наташа начала читать протокол, она вся похолодела. "Обнажённое тело Цветковой Натальи Александровны лежало в ванне. На стенах...""Наталья, Наталья, - отгоняя от себя страшную догадку, подумала девушка. - Просто совпадение. Имя не такое уж и редкое".- Наташа, - проговорил Димка, просочившийся на кухню. - Теперь ты всё поняла?- Я... Но я же жива! А имя... просто совпадение. А эти сны... - голос Наташи стал дрожащим и жалким.- Нет, это не совпадения, - в голосе мальчика появились жёсткие, недетские нотки. - Ты и есть Наталья Цветкова. И в статье тоже написано про тебя. Они просто изменили фамилии и имена. Так полагается. И Антон Астахов, твой сожитель, это и есть Безглазый. Он осуждён за твоё убийство на пятнадцать лет.- Но за что он меня убил? - проговорила Наташа, а сама подумала: "Я сплю, это всего лишь очередной сон. Плохой, нехороший, но я проснусь, и всё опять..."- После того, как Антон вышел из тюрьмы, он нигде не работал, - продолжал Димка. - По его приказу ты заманивала людей в безлюдные места, и там он совершал грабежи. У тебя была одна удивительная способность. Ты могла втереться в доверие к любому человеку. Кто угодно шёл за тобой, как привязанный. Тебе всё это не нравилось. А однажды ты взбунтовалась. Антон захотел заработать большую сумму денег. Он говорил: лучше сразу и много, чем каждый день понемногу. Астахов хотел выкрасть с целью выкупа сына своего бывшего одноклассника. Девятилетнего Диму Солнцева. Получив деньги, он, естественно, избавился бы от ребёнка. Астахов хотел заставить тебя забрать Димку из школы и привести сюда. В эту квартиру. Тебе стало жаль Димку. Ты покрутилась около его школы и пришла домой ни с чем. И... И поплатилась. Антон тебя убил.Некоторое время потрясённая Наташа молчала. Всё это было так страшно, что...- Не переживай, Наташка, - проговорил Димка. - Ты прошла испытание. Семь раз, несмотря на угрозы Безглазого, ты спасала меня в этом мире, а на Земле пожертвовала ради Димки Солнцева жизнью. Ты ведь догадывалась, что тебя ждёт после возвращения домой. И мы готовы даровать тебе жизнь. Ты вернёшься в тот день, когда отказалась забрать Димку из школы и привести в квартиру.- Подожди, а ты... то есть Димка? Он тоже умер? Иначе, чтобы он делал здесь? - Наташа потёрла виски. У неё разболелась голова.- Нет, я просто принял его образ. Я один из ангелов загробного мира. Первые полгода умершие видят последние впечатления, пережитые на земле. Тебя больше всего поразили история с Димой Солнцевым и образ твоего жестокого сожителя. Парк - место, где ты сидела на скамейке в тот страшный день и думала, какое принять решение. В голове у тебя мелькали мысли о самоубийстве. Вот почему я, приняв образ Димки, пытался покончить с собой. Мне пришлось подчиниться твоим последним впечатлениям о земной жизни. А в этой квартире тебя... ты... ты умерла. Безглазый это тоже твоё видение. Его здесь нет. Он ведь жив. Пока ещё жив.И Димка, точнее Ангел, принявший его образ, бросил на Наташу многозначительный взгляд.- Ну что, готова отправиться на землю? - Ангел помолчал, но так и не дождался от потрясённой Наташки ответа и продолжил свою речь. - Перед уходом я дам тебе силу, которая поможет тебе. В трудной...ситуации, когда...У Наташи шумело в ушах, и слова Ангела доносились до неё откуда-то издалека. Как будто Наташа в эту минуту находилась где-то под водой или под землёй.Наташа снова оказалась в парке. Внешне он ничем не отличался от своего двойника из посмертного мира. Но... Но что-то в нём неуловимо изменилось. Да, звуки. Где-то выла сирена пожарной или полицейской машины. Вдали кричали дети. На соседней скамейке громко смеялись девчонки лет тринадцати или четырнадцати.Теперь Наташа вспомнила всё. Нищее, несчастливое детство. Мать алкоголичку и её многочисленных сожителей. Подростковый возраст, мужчин, сменяющих друг друга. И... Его. Наташа полюбила Антона с первого взгляда. До встречи с ним жизнь её была серой и бессмысленной. А он... Он почему-то казался Наташе удивительно красивым. Даже солнечные очки его не портили. У Антона по какой-то неизвестной причине болели глаза от яркого света. Поэтому он снимал тёмные очки только, когда наступала ночь. Его приступы немотивированной агрессии не насторожили Наташу. А потом... Потом уже ничего невозможно было изменить. "Уйдёшь, я тебя из-под земли достану", - говорил Антон. И Наташа верила ему. Она давно перестала любить Антона. Но смертельно его боялась."Что же делать? Как же поступить? Уехать из города? Антон найдёт меня. От него не спрятаться. Да и что меня ждёт в этой жизни? Снова мужчины, сменяющие один другого? Идти-то мне и некуда", - думая обо всём этом, Наташа поплелась к выходу из парка. И... столкнулась с Антоном. Уголки губ его чуть подрагивали. Верный признак приближающейся вспышки. Наташа так испугалась, что замерла.- Вот я и нашёл тебя, - прошипел Антон. А Наташа... Она вдруг почувствовала, что отрывается от земли. Тело её стало удивительно лёгким. Практически невесомым. "Как хорошо! И прохладно. И совсем не страшно", - подумала Наташа.Над парком в Ботаническом районе по утрам всегда клубится туман. Белый, как молоко. В отличии от своего болотного собрата, он не приносит людям болезни и простуду. Наоборот, это удивительное явление природы способно избавить от головной боли, злых мыслей. Случается, что люди, задумывающие преступления, блуждая в этом тумане, отказываются от своих намерений. Избавляет он и от плохих привычек.Никто не знает, что туман - это Наталья Цветкова. Ещё никогда Наташе не жилось так легко, радостно и спокойно.Наташа с интересом наблюдает за людскими драмами и старается помочь отчаявшимся и заблудшим. Ведь когда-то и она сама была такой. Антон Астахов, её сожитель, который, благодаря Ангелам, не совершил убийства, побродив в утреннем тумане, изменился до неузнаваемости. Он нашёл себе постоянную работу. А ещё у него появилась девушка. Антон ни разу не ударил её. Наоборот, не каждая может похвастаться таким трепетным и предупредительным возлюбленным.Они часто приходят в этот парк. Антон рассказывает своей невесте о том, что раньше жил неправильно, но однажды в этом парке стал другим человеком. А Наташа слушает всё это, наблюдает за возлюбленными и улыбается. Она не испытывает ревности. Наташа счастлива и спокойна. Её возлюбленный встал на правильный путь. А всё остальное неважно.О мести своему убийце Наташа даже и не помышляет. Хотя Ангел намекал именно на это, когда сказал, что Антон пока ещё жив. Однако Наташа не стала его слушать и очень этим довольна. Ещё никогда она не любила Антона такой самоотверженной и светлой любовью.Конец.Автор - Алые паруса.

Ключевые слова: Страдания безглазый кошмары газета убийство ангел

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