Посланник

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:01

qqq666 Просмотров: 40 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:01 by

Что это было? Я до сих пор так и не понял... И вообще - это было явно что-то такое, ну точно не из этого мира.Первый раз я столкнулся с этим явлением на работе. Был обычный и яркий солнечный день. Мой коллега Геннадий, как всегда, страдал бездельем и раскладывал пасьянс на компьютере.Вдруг он неожиданно развернулся в своем кресле на 180 градусов, прямиком лицом ко мне.Такого ужаса я никогда еще не испытывал. Его глаза почернели, и своим пальцем он указывал на ближайшую стену. Последнее, что я от него услышал, было хриплое: "Черный паук", что пришел он за ним.В следующий раз был день рождения ближайшего родственника, и все снова повторилось. Среди застолья он вдруг упал и забился в предсмертных конвульсиях. Он не выжил, а последние его слова тоже были о каком-то черном пауке.Это очень странно, но в последний момент мне показалось, что я разглядел этого паука, и (о, боже!) он был больше метра!Я списал все это на пьянку и на мое бурное воображение, но, поверьте, было еще несколько случаев после этого, причем паука я стал видеть все более отчетливо.Он снился мне ночами, а в последнее время я стал видеть его и днем. Я знаю, теперь он пришел за мной. Выхода нет.Я переезжал в разные районы, разные города, но это все не помогло. Сейчас я пишу это, а он ползет ко мне все ближе и ближе...

Ключевые слова: Дух смерть страх видение паук авторская история

Другие, подобные истории: