Гадание на книге

ECLIPSE21 Просмотров: 360 Комментарии: 6 0 Сегодня, 09:23 by

Рассказ пишу со слов моей мамы.Собрались они с подругами гадать, было им тогда лет по 15. Мы живем около озера, и в некоторых местах по берегу есть небольшие овраги, в один из которых они и спрятались. Взяли красную книгу, черную ленту и ножницы, сказали какие-то слова, которых сейчас уже и не вспомнишь, принялись ждать. Книгу они держали на кончиках пальцев, сначала книга начала дрожать, и моя мама подумала, что это у них руки дрожать начали, но потом книга начала трястись. С испугу они бросили книгу, но она не упала, а начала вертеться, как юла, в воздухе. Вот тут-то девчонки испугались не на шутку и побежали домой. Когда я спросила, кого они вызывали, мама сказала, что вызывали они дух умершей бабушки одной из присутствующих девочек, которая, по слухам, была ведьма. Когда она умирала, ее крики были слышны даже на улице, она тянула руки к родственникам, видимо, чтоб передать свой дар, но к ней так никто и не подошел. Говорят, если "ведьма" была доброй, то делают отверстие в потолке, а если злой - то открывают погреб, и душа умершей возвращается в ад, что они и сделали, открыли погреб, крики бабульки стихли и она умерла... Вот такая вот история.

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