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Истории из жизни

Гадание на книге

Рассказ пишу со слов моей мамы.
Собрались они с подругами гадать, было им тогда лет по 15. Мы живем около озера, и в некоторых местах по берегу есть небольшие овраги, в один из которых они и спрятались. Взяли красную книгу, черную ленту и ножницы, сказали какие-то слова, которых сейчас уже и не вспомнишь, принялись ждать. Книгу они держали на кончиках пальцев, сначала книга начала дрожать, и моя мама подумала, что это у них руки дрожать начали, но потом книга начала трястись. С испугу они бросили книгу, но она не упала, а начала вертеться, как юла, в воздухе. Вот тут-то девчонки испугались не на шутку и побежали домой. Когда я спросила, кого они вызывали, мама сказала, что вызывали они дух умершей бабушки одной из присутствующих девочек, которая, по слухам, была ведьма. Когда она умирала, ее крики были слышны даже на улице, она тянула руки к родственникам, видимо, чтоб передать свой дар, но к ней так никто и не подошел. Говорят, если "ведьма" была доброй, то делают отверстие в потолке, а если злой - то открывают погреб, и душа умершей возвращается в ад, что они и сделали, открыли погреб, крики бабульки стихли и она умерла... Вот такая вот история.
Сегодня, 09:23 by ECLIPSE21Просмотров: 360Комментарии: 6
0

Ключевые слова: Гадания гадание на книге ножницы бабушка ведьма

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Комментарии

#1 написал: hronika
Сегодня, 10:45
-2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (246|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
а почему никто не хочет принять дар ведьмы? это ж так классно уметь навести порчу или приворот, или помочь в чем то людям.
Зарегистрирован: 2.07.2016
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 10:57
+2
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 203
Цитата: hronika
а почему никто не хочет принять дар ведьмы? это ж так классно уметь навести порчу или приворот, или помочь в чем то людям.

А что в этом хорошего? Разве что только помогать людям советами или в поиске , но точно уж не в наведении порчи и приворотов.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 11:25
0
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Репутация: (176|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 502
мне больше на страшилку похоже
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:40
0
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Репутация: (371|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 052
Про погреб впервые слышу. Да и гадание по книге очень странное. Обычно же не так
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Летяга
Сегодня, 11:54
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 566
Цитата: зелёное яблочко
Да и гадание по книге очень странное.

Я как раз такое гадание знаю. Книга открывается примерно посередине, в неё вкладываются ножницы кольцами наружу, книгу закрывают и обвязывают лентой как подарок, крест на крест, так, чтобы лента прошла между ручками ножниц. Потом двое берут эту конструкцию так, чтобы кольца ножниц оказались на указательных пальцах (не продевают пальцы в кольца, а кладут эти кольца нижней стороной на подушечки пальцев). Дальше всё как с блюдечком, кого-то вызывают, задают вопросы, книга поворачивается на пальцах, из этих поворотов и извлекают предсказание. Типа направо повернулась - да, налево - нет, или наоборот. Дело было в школе, подробностей не помню.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:03
0
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Репутация: (371|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 052
Цитата: Летяга
Дальше всё как с блюдечком, кого-то вызывают, задают вопросы, книга поворачивается на пальцах, из этих поворотов и извлекают предсказание. Типа направо повернулась - да, налево - нет, или наоборот. Дело было в школе,

Вот они бы пояснили. Автор то есть. А то не ясно, отчего книга трясется
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
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