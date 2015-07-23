Сны

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:03

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

Пипяка Просмотров: 34 Комментарии: 4 +3 Вчера, 22:02 by

Я нахожусь в помещении, лежу на больничной кушетке. Вокруг снуют белые тени, их очень много, а движения их плавные. Они видят меня, знают, что я здесь, но приблизиться решаются не все. Я не способен пошевелиться, моё тело сковано, рот зашит. Я не могу накричать на них, отогнать. А они продолжают смотреть. Я не вижу их глаз, но знаю что они смотрят на меня, наблюдают за мной, как зрители в зоопарке, словно я диковинный зверь, загнанный в клетку.Я пытаюсь закричать, но выходит только невнятное мычание. Они не слышат его. Во всяком случае, никак не реагируют.Одна тень приблизилась слишком близко, она была буквально в шаге от меня. Просто стоит рядом со мной, никакого движения. Лишь холод, дикий холод источает она. Я пытаюсь рассмотреть ее, но не выходит. Это нечто было похоже на туман. Очень плотный и практически непроглядный туман, едва напоминающий человеческую фигуру.В очередной раз я пытаюсь пошевелить рукой, просто хочу прикоснуться, но меня что-то сдерживает.Кушетка, на которой я лежу! Она словно живой организм, состоящий из крови и плоти. Она поглощает меня подобно зыбучим пескам. Я тону в розоватой субстанции, покрытой мелкими волосками и опухшими черными венами. Зрелище отвратительное! Никакой фантазии не хватит, чтобы вообразить этот кошмар. Я обращаю внимание на свое тело. Моя кожа посинела от холода, моё брюхо распорото, а в ране копошатся насекомые. Они не причиняют боли или дискомфорта. Просто бесцельно ходят по кругу.На глазах наворачиваются слёзы. Слезы безысходности! Я не могу ничего поделать, не могу предотвратить это безумие. Перевожу взгляд на стоящую рядом тень. Удар. Темнота.Я лечу вниз по какой-то синей трубе. Моё падение медленное и безмятежное. Это не похоже на обычный короткий кошмар, когда ты камнем летишь в пропасть и просыпаешься от удара о землю. Наоборот, этот полёт убаюкивает, позволяет расслабиться. Моё тело не имеет веса, мои мысли подобны хлопку, мой разум чист.Я лечу вниз и не знаю, когда закончится этот полёт. Когда я достигну пункта назначения? Что ждет меня там? Меня это не беспокоит. Не сейчас! Это был первый приятный сон за последнее время, и я рассчитываю выжать из него максимум.Труба, в которой я нахожусь, плавно приобрела фиолетовые тона. Скорость полёта едва ускорилась, и легкий ветерок ударил в лицо. Мысли окончательно покинули мою голову, будто не успевали за мной. Я полностью расслаблен. Долгожданный отдых, такой желанный, такой необходимый. Мои глаза закрыты. Короста, покрывающая всё мое тело, спадает. Я снова становлюсь свободным! Ветер нежно гладит меня по лицу все интенсивнее.Я открываю глаза...Труба стала багровой - подобно крови. Я летел вниз с невообразимой скоростью. Ветер хлестал мое лицо, отрывая куски кожи, рассекая её словно плетью. Я вытянул руки перед лицом и почувствовал, как что-то вонзилось в них. Тысяча игл впивалась в мои ладони, окропляя всё мое тело кровью. Ветер не позволял рассмотреть, что происходит впереди. Я зажмурился и почувствовал удар. Удар невероятной силы! Мое тело размозжило об острые камни! Мой разум ошмётками разлетелся в разные стороны. Я открыл глаза...Вокруг меня до боли знакомые стены. Та же кушетка, но я не тону в ней. Белых теней не видно.Я просто лежал, пытаясь собраться с мыслями. В голове была каша.Позади раздался утробный рык. Обернувшись, я увидел, как из стены на меня смотрит пара огромных глаз! Они не имели век, капилляры полопались, зрачки расширены. Взгляд полон безумия, пронзающий насквозь. Я чувствовал его злобу каждым нервом. Я пропитывался им, воссоединялся! Мы были одним целым, я знал его всю свою жизнь и знал, что он сейчас чувствует... ГОЛОД...Это существо раскрыло свою гигантскую пасть. Я попытался встать, но упал с кушетки на что-то мягкое и мокрое. ЭТО БЫЛ ЯЗЫК! Скользкий, отвратительный язык! Стараясь удержать равновесие, я пополз в противоположную сторону! Прочь от этой твари! Но все мои старания оказались жалким барахтаньем на месте.Я чувствовал на себе тяжелый взгляд, лишенный всякого рассудка. Он пронзал мой спинной мозг, дробил мои позвонки, истязал, стараясь обездвижить. О, да! Я нравился ему именно таким - скованным "овощем" с капающей слюной. Скованным и смиренным.Мои руки скользнули, и я удалился лицом в сырой кусок плоти. Оторвавшись от зловонного языка и стряхнув скользкую слизь, я обнаружил, что нахожусь в тёмном помещении. Оно не имело стен, не имело границ, пустота. Поднявшись на ноги, я поплелся в мрак. Едва перебирая ногами, шёл вперед, не имея цели. Я знал, что они там, в темноте. Ждут подходящего момента, чтобы напасть и разорвать на куски! Я нужен им - обездвиженный, слабый. Я должен двигаться, иначе...Раздался пронзительный писк! Такой высокий, что из ушей пошла кровь. Мозг готов был лопнуть в любой момент, заполнив черепную коробку бесформенной жижей. Что есть сил я сжал голову руками и зажмурился, в надежде хоть как-то укрыться от этого звука. И это сработало!Открыв глаза, я оказался в проклятой комнате. Я ненавидел её, но она была такой родной. Напротив меня лежало моё тело. Оно было всего лишь в шаговой доступности, с зашитым ртом и с зияющей раной вдоль всего тела. Его поглощало нечто мерзкое, в язвах и кровоточащих ранах. Моё тело смотрело на меня, а на лице читалась мольба. Оно умоляло отпустить, позволить сделать хотя бы глоток свежего воздуха.- Проснись! - начал кричать я самому себе. - Это всего лишь сон! Нужно проснуться!Но мое тело отказывалось слушать. Оно начало трясти головой в разные стороны, судорожно пытаясь выбраться.Мне ничего не оставалось, как сжать кулак и нанести удар! Темнота.Надеюсь, вам понравилось окунуться с головой в беспросветное море безумия! Оставляйте свои комментарии. Хотите ли вы вторую часть сего повествования? Интересно ли узнать, освободится ли главный герой из своего кошмара или останется его пленником?Жду ваших отзывов, а на сегодня всё...

Ключевые слова: Безумие шок сон кошмар чудовище авторская история

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