Сны12.09.2015
Я нахожусь в помещении, лежу на больничной кушетке. Вокруг снуют белые тени, их очень много, а движения их плавные. Они видят меня, знают, что я здесь, но приблизиться решаются не все. Я не способен пошевелиться, моё тело сковано, рот зашит. Я не могу накричать на них, отогнать. А они продолжают смотреть. Я не вижу их глаз, но знаю что они смотрят на меня, наблюдают за мной, как зрители в зоопарке, словно я диковинный зверь, загнанный в клетку.
Я пытаюсь закричать, но выходит только невнятное мычание. Они не слышат его. Во всяком случае, никак не реагируют.
Одна тень приблизилась слишком близко, она была буквально в шаге от меня. Просто стоит рядом со мной, никакого движения. Лишь холод, дикий холод источает она. Я пытаюсь рассмотреть ее, но не выходит. Это нечто было похоже на туман. Очень плотный и практически непроглядный туман, едва напоминающий человеческую фигуру.
В очередной раз я пытаюсь пошевелить рукой, просто хочу прикоснуться, но меня что-то сдерживает.
Кушетка, на которой я лежу! Она словно живой организм, состоящий из крови и плоти. Она поглощает меня подобно зыбучим пескам. Я тону в розоватой субстанции, покрытой мелкими волосками и опухшими черными венами. Зрелище отвратительное! Никакой фантазии не хватит, чтобы вообразить этот кошмар. Я обращаю внимание на свое тело. Моя кожа посинела от холода, моё брюхо распорото, а в ране копошатся насекомые. Они не причиняют боли или дискомфорта. Просто бесцельно ходят по кругу.
На глазах наворачиваются слёзы. Слезы безысходности! Я не могу ничего поделать, не могу предотвратить это безумие. Перевожу взгляд на стоящую рядом тень. Удар. Темнота.
13.09.2015
Я лечу вниз по какой-то синей трубе. Моё падение медленное и безмятежное. Это не похоже на обычный короткий кошмар, когда ты камнем летишь в пропасть и просыпаешься от удара о землю. Наоборот, этот полёт убаюкивает, позволяет расслабиться. Моё тело не имеет веса, мои мысли подобны хлопку, мой разум чист.
Я лечу вниз и не знаю, когда закончится этот полёт. Когда я достигну пункта назначения? Что ждет меня там? Меня это не беспокоит. Не сейчас! Это был первый приятный сон за последнее время, и я рассчитываю выжать из него максимум.
Труба, в которой я нахожусь, плавно приобрела фиолетовые тона. Скорость полёта едва ускорилась, и легкий ветерок ударил в лицо. Мысли окончательно покинули мою голову, будто не успевали за мной. Я полностью расслаблен. Долгожданный отдых, такой желанный, такой необходимый. Мои глаза закрыты. Короста, покрывающая всё мое тело, спадает. Я снова становлюсь свободным! Ветер нежно гладит меня по лицу все интенсивнее.
Я открываю глаза...
Труба стала багровой - подобно крови. Я летел вниз с невообразимой скоростью. Ветер хлестал мое лицо, отрывая куски кожи, рассекая её словно плетью. Я вытянул руки перед лицом и почувствовал, как что-то вонзилось в них. Тысяча игл впивалась в мои ладони, окропляя всё мое тело кровью. Ветер не позволял рассмотреть, что происходит впереди. Я зажмурился и почувствовал удар. Удар невероятной силы! Мое тело размозжило об острые камни! Мой разум ошмётками разлетелся в разные стороны. Я открыл глаза...
Вокруг меня до боли знакомые стены. Та же кушетка, но я не тону в ней. Белых теней не видно.
Я просто лежал, пытаясь собраться с мыслями. В голове была каша.
Позади раздался утробный рык. Обернувшись, я увидел, как из стены на меня смотрит пара огромных глаз! Они не имели век, капилляры полопались, зрачки расширены. Взгляд полон безумия, пронзающий насквозь. Я чувствовал его злобу каждым нервом. Я пропитывался им, воссоединялся! Мы были одним целым, я знал его всю свою жизнь и знал, что он сейчас чувствует... ГОЛОД...
Это существо раскрыло свою гигантскую пасть. Я попытался встать, но упал с кушетки на что-то мягкое и мокрое. ЭТО БЫЛ ЯЗЫК! Скользкий, отвратительный язык! Стараясь удержать равновесие, я пополз в противоположную сторону! Прочь от этой твари! Но все мои старания оказались жалким барахтаньем на месте.
Я чувствовал на себе тяжелый взгляд, лишенный всякого рассудка. Он пронзал мой спинной мозг, дробил мои позвонки, истязал, стараясь обездвижить. О, да! Я нравился ему именно таким - скованным "овощем" с капающей слюной. Скованным и смиренным.
Мои руки скользнули, и я удалился лицом в сырой кусок плоти. Оторвавшись от зловонного языка и стряхнув скользкую слизь, я обнаружил, что нахожусь в тёмном помещении. Оно не имело стен, не имело границ, пустота. Поднявшись на ноги, я поплелся в мрак. Едва перебирая ногами, шёл вперед, не имея цели. Я знал, что они там, в темноте. Ждут подходящего момента, чтобы напасть и разорвать на куски! Я нужен им - обездвиженный, слабый. Я должен двигаться, иначе...
Раздался пронзительный писк! Такой высокий, что из ушей пошла кровь. Мозг готов был лопнуть в любой момент, заполнив черепную коробку бесформенной жижей. Что есть сил я сжал голову руками и зажмурился, в надежде хоть как-то укрыться от этого звука. И это сработало!
Открыв глаза, я оказался в проклятой комнате. Я ненавидел её, но она была такой родной. Напротив меня лежало моё тело. Оно было всего лишь в шаговой доступности, с зашитым ртом и с зияющей раной вдоль всего тела. Его поглощало нечто мерзкое, в язвах и кровоточащих ранах. Моё тело смотрело на меня, а на лице читалась мольба. Оно умоляло отпустить, позволить сделать хотя бы глоток свежего воздуха.
- Проснись! - начал кричать я самому себе. - Это всего лишь сон! Нужно проснуться!
Но мое тело отказывалось слушать. Оно начало трясти головой в разные стороны, судорожно пытаясь выбраться.
Мне ничего не оставалось, как сжать кулак и нанести удар! Темнота.
Надеюсь, вам понравилось окунуться с головой в беспросветное море безумия! Оставляйте свои комментарии. Хотите ли вы вторую часть сего повествования? Интересно ли узнать, освободится ли главный герой из своего кошмара или останется его пленником?
Жду ваших отзывов, а на сегодня всё...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:03
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел
Вчера, 22:02 by ПипякаПросмотров: 34Комментарии: 4
Ключевые слова: Безумие шок сон кошмар чудовище авторская история