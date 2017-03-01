Следы прошлого

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 02:16

CrackerXDD Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:16 by

Недавно близ города Выборга в зимнем лесу были найдены двое человек. Меня как единственного журналиста в Выборге помимо глав. редактора отправили в милицейский участок, так как другие работники редакции уехали на съезд в Ленинград. Прибыв на место, я прошёл к камерам и приблизился к преступникам. Участковый отошёл по своим делам, а я начал задавать им вопросы. Дальше рассказ идёт с их слов.Пару дней назад я и мой друг Иван отправились на раскопки на отрезок бывшей линии Маннергейма (прим. ред. Линия Маннергейма - комплекс оборонительных сооружений). Мы получили приглашение от друзей по институту. По их сообщениям мы поняли, что они уже находятся на месте и поставили лагерь. Нам же нужно было докупить запас тушёнки и привести свой инвентарь и палатки со спальниками. По их словам, на том объекте находится огромное захоронение финских солдат времен Зимней Войны. Дорога до места заняла у нас 1,5 дня. По прибытию в Выборг мы должны были выйти из города, встать на лыжи и на них добраться до лагеря. Времени было уже около 8-ми часов вечера. В зимнее время и тем более на севере ночная мгла уже закрыла небо. Через час мы прибыли в лагерь. Включив фонарики, мы увидели разорванные палатки и затушенный костёр; на снегу лежали вещи копателей. Пройдя чуть дальше, мы увидели вырытый ров, в котором лежали останки солдат в зимней форме и их оружие. Лопаты были оставлены там же. Абсолютно не было понятно, куда пропали обитатели лагеря.Через 10 минут началась метель. Было решено засесть на время в одной из палаток пропавших. Я взял свой спальник и залепил им дыру в палатке. Под звуки завывающей метели мы с Ваней заснули.Внезапно меня разбудил громкий звук выстрела. Я вскочил с места и разбудил Ивана. Мы выскочили из палатки. Буря стихла, небо расчистилось, и мы увидели северное сияние. Эту природную красоту разразил повторный выстрел - он доносился со стороны раскопанной могилы. Спрятавшись в кустах, я и Иван наблюдали за ситуацией. В ночной мгле еле-еле виднелся чей-то силуэт. Я подумал, что это наш друг и крикнул : «Саш, ты что ли ?». Фигура взглянула в сторону наших кустов; тут же он прикрикнул по-русски с явным финским акцентом: «Русские! Убить их!». Мы вскочили с места и побежали в противоположном направлении. Слышались разговоры толпы на финском языке, редко раздавались выстрелы. Погоня шла 30-40 минут. Я выдохся и вместе с другом спрятался в рощу ельника. Через некоторое время финны прибежали к месту, где мы спрятались; остановившись, их командир закурил сигарету, а остальные же солдаты переговаривались между собой и чистили оружие. Из разговора командира с одним солдатом стало понятно, что наших студенческих друзей перерезали те самые финны. Вдруг по щеке финского командира потекла чёрная слеза, он вытащил из кармана какой-то медальон и вытер её. Из его уст полилась русская речь:— Русские убили моих детей и мою любимую Элизу.— Что будем делать? - спросил солдат.— Маршал Маннергейм отдал приказ не пускать врага за эту Линию. И я клянусь своей честью, что не допущу ни одной русской свиньи за неё.Через несколько часов финны ушли в направлении, с которого и появились. Начало светать, и мы потихоньку побрели к Выборгу.После получения отрицательных результатов анализа на наличие наркотиков в крови копатели были отправлены в психиатрическую лечебницу в Ленинграде.За свою карьеру журналиста я не один раз слышал подобные истории. И, я думаю, это не совпадения. На местах битв прошлого до сих пор бродят солдаты... Вольные солдаты, не подчиняющиеся ничьим приказам.

Ключевые слова: Призраки копатели могилы.

Другие, подобные истории: